ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीनेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

Netflix New Releases In October 2026: अक्टूबर 2026 शुरू हो चुका है. ऐसे में आपको अक्टूबर में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली साउथ-बॉलीवुड फिल्मों-सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जो ओटीटी पर आने वाली हैं.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 05 Oct 2026 06:13 PM (IST)
Preferred Sources

ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हर हफ्ते ही फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं. ओटीटी आज ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है, जिसमें हर हफ्ते ही फिल्मों का मेला लगता है. ऐसे में अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है और इसके फर्स्ट वीक की फिल्म-सीरीज रिलीज की लिस्ट भी सामने आ गई है. ऐसे में आपको नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज के बारे में बता रहे हैं, जो इस महीने रिलीज होंगी. 

नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज की लिस्ट जरा लंबी है. इसमें कई शोज के नाम भी शामिल हैं, जो नेटफ्लिक्स पर इस महीने स्ट्रीम किए जाएंगे. देखिए लिस्ट... 

रिलेटेड स्टोरी >>

ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'रिपोर्टिंग लाइव' से 'एनिमल्स' तक 8 फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 8 नई फिल्में-सीरीज
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
ओटीटी
Rise and Fall 2: प्रियंका को 'गोल्ड डिगर’ कहने पर राखी सावंत का पलटवार, शहजाद पूनावाला को यूं दिया जवाब
प्रियंका को 'गोल्ड डिगर’ कहने पर राखी सावंत का पलटवार, शहजाद पूनावाला को यूं दिया जवाब
ओटीटी
थिएटर में फ्लॉप होने के बाद OTT पर छाई 'सरदार 2', Prime Video पर बनी नंबर 1
थिएटर में फ्लॉप होने के बाद ओटीटी पर छाई 'सरदार 2', प्राइम वीडियो पर बनी नंबर 1

इनसाइड द सर्कल
7 अक्टूबर
'इनसाइड द सर्कल' एक हॉलीवुड सीरीज है, जिसमें बचपन के चार दोस्तों की कहानी देखने के लिए मिलती है. कहानी टर्निंग पॉइंट मशहूर एक्ट्रेस का मर्डर और वीडियो लीक होता है. इस कहानी में बड़ा सस्पेंस छिपा होता है और ब्लैकमेलिंग भी दिखाई जाती है.सीरीज 7 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर आने वाली है.

बिलो
8 अक्टूबर
वहीं, अगर आप हॉरर फिल्मों और सीरीज को देखना पसंद करते हैं तो हॉलीवुड सीरीज 'बिलो' को देख सकते हैं. इसे नेक्स्ट लेवल फिल्माया गया है. इसकी कहानी केल्विन पेनी (जोश हार्टनेट) के इर्द-गिर्द घूमती है. इसमें उन्होंने एक मछुआरे का रोल प्ले किया है. इसमें उनके कैरेक्टर के पिता की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाते हैं. सीरीज में काफी सस्पेंस और मिस्ट्री है. इसे नेटफ्लिक्स पर 8 अक्टूबर से स्ट्रीम कर सकते हैं.

OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'रिपोर्टिंग लाइव' से 'एनिमल्स' तक 8 फिल्में-सीरीज

रिपोर्टिंग लाइव
9 अक्टूबर
परिणीति चोपड़ा स्टारर सीरीज 'रिपोर्टिंग लाइव' उनकी मोस्ट अवेटेड फिल्म है. ये एक इन्वेस्टिगेटिव क्राइम थ्रिलर है. इसमें परिणीति चोपड़ा ने यंग जर्नलिस्ट की भूमिका को निभाया है. वहीं, फिल्म में उनके कैमरा मैन वेन भोजानी बने हैं. वो दोनों मिलकर एक ताकतवर सिंडिकेट का खुलासा करते हैं, जो गैर कानूनी तरीके से इसे चला रहे होते हैं. फिल्म 9 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है.

नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

एनिमल्स
9 अक्टूबर
इस लिस्ट में एक और क्राइम थ्रिलर फिल्म का नाम शामिल है, जो कि हॉलीवुड फिल्म है. इसमें बेन एफ्लेक अहम रोल में नजर आने वाले हैं. इसकी कहानी उनके और उनके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है. वो लॉस एंजिल्स के मेयर पद के उम्मीदवार मार्क किम्बाल के रोल में हैं, जो अपनी पत्नी के साथ शानदार जिंदगी जी रहा होता है. लेकिन उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब उसके छोटे बेटे को फिरौती के लिए अगवा कर लिया जाता है. इसे 9 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा.

OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'रिपोर्टिंग लाइव' से 'एनिमल्स' तक 8 फिल्में-सीरीज

मंदादि
8 अक्टूबर
तमिल की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा फिल्म 'मंदादि' सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भी आने वाली है. इसे 8 अक्टूबर से ओटीटी पर हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में देखा जा सकता है. फिल्म में एक रोमांचक कहानी देखने के लिए मिलती है. इसकी स्टोरी सेलबोट-रेसिंग के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में सूरी और सुहास अहम रोल में हैं.

नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

100 डेज ऑफ डिसेप्शन
10 अक्टूबर
इसके साथ ही अगर आप हिस्टोरिकल के साथ स्पाई रोमांस देखना पसंद करते हैं तो साउथ कोरिया की सीरीज '100 डेज ऑफ डिसेप्शन' को देख सकते हैं. इसकी कहानी को 1932 में जापानी शासन के दौरान ग्योंगसोंग में सेट पर फिल्माया गया है. इसमें ली गा-क्योंग नाम की एक जेबकतरी को दिखाया गया है, जो 100 दिनों के लिए स्पाई मिशन पर जाती है. इसमें एक्शन के साथ ही सस्पेंस भी खूब देखने के लिए मिलता है. इसे 10 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जा सकता है.

रोडीज री-बर्थ
16 अक्टूबर
इसके साथ ही रियलिटी शो 'रोडीज' का नया सीजन आने वाले है. ये अपने नए फॉर्मेट के साथ रिलीज किया जाएगा, जिसमें काफी कुछ देखने के लिए मिलने वाला है. रोडीज फैंस को इसकी स्ट्रीमिंग का बेसब्री से इंतजार है. इसका ग्रांड प्रीमियर 16 अक्टूबर, 2026 को शाम 7 बजे किया जाएगा.

नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

द वन अबाउट मैथ्यू पैरी
27 अक्टूबर 
हॉलीवुड की डॉक्यूमेंट्री सीरीज 'द वन अबाउट मैथ्यू पैरी' 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है, जिसे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है. इसका निर्देशन मैरी रॉबर्टसन ने किया है. ये तीन-भाग वाली बायोग्राफिकल डॉक्यूमेंट्री सीरीज है. इसमें टीवी शो 'फ्रेंड्स' के स्टार मैथ्यू पैरी की कहानी देखने के लिए मिलने वाली है.

नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

अक्का
30 अक्टूबर
साउथ की फिक्शन फिल्म 'अक्का' 30 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है. इसकी कहानी 1980 के दशक की पृष्ठभूमि पर फिल्माया गया है. ये काल्पनिक शहर 'पेर्नुरु' पर आधारित है. इसमें मातृत्तव समाज चलाने वाली महिलाओं की स्ट्रॉन्ग कहानी देखने के लिए मिलती है. इसमें कीर्ति सुरेश और राधिका आप्टे जैसे कलाकार अहम रोल में हैं. वहीं, तन्वी आजमी भी अहम रोल में हैं. धर्मराज शेट्टी ने इसका निर्देशन किया है.


नेटफ्लिक्स पर अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का महा-डोज, रिलीज होंगी 9 धमाकेदार फिल्में-सीरीज

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 05 Oct 2026 06:13 PM (IST)
Tags :
Netflix OTT Releases
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 'रिपोर्टिंग लाइव' से 'एनिमल्स' तक 8 फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर धुआंधार एंटरटेनमेंट, रिलीज हो रही 8 नई फिल्में-सीरीज
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
ओटीटी
Rise and Fall 2: प्रियंका को 'गोल्ड डिगर’ कहने पर राखी सावंत का पलटवार, शहजाद पूनावाला को यूं दिया जवाब
प्रियंका को 'गोल्ड डिगर’ कहने पर राखी सावंत का पलटवार, शहजाद पूनावाला को यूं दिया जवाब
ओटीटी
थिएटर में फ्लॉप होने के बाद OTT पर छाई 'सरदार 2', Prime Video पर बनी नंबर 1
थिएटर में फ्लॉप होने के बाद ओटीटी पर छाई 'सरदार 2', प्राइम वीडियो पर बनी नंबर 1
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
फॉर्म-6 विवाद: राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर निशाना - 'साबित हो गया कि...'
फॉर्म-6 विवाद: राहुल गांधी का ज्ञानेश कुमार पर निशाना - 'साबित हो गया कि...'
महाराष्ट्र
'पत्नी को I Love You' वाले ओवैसी के बयान पर नितेश राणे बोले, 'पागल आदमी...'
'पत्नी को I Love You' वाले ओवैसी के बयान पर नितेश राणे बोले, 'पागल आदमी...'
इंडिया
'पहले मैं...', मंच पर भिड़ गए CM विजय के विधायक और कांग्रेस सांसद
'पहले मैं...', मंच पर भिड़ गए CM विजय के विधायक और कांग्रेस सांसद
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
स्पोर्ट्स
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें
वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड? एक क्लिक में जानें
इंडिया
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
ऑटो
विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका
विदेशों में बढ़ी भारतीय गाड़ियों की डिमांड, आंकड़ा देगा चौंका
एग्रीकल्चर
खेत के बीच बत्तख क्यों छोड़ते हैं किसान, इससे धान की फसल को क्या फायदा?
खेत के बीच बत्तख क्यों छोड़ते हैं किसान, इससे धान की फसल को क्या फायदा?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget