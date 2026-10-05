ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रSIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'

SIR विवाद: जस्टिस भुइयां की टिप्पणी पर पवार गुट ने कहा, 'हमारे संविधान...'

जस्टिस भुइयां की टिप्पणियों का समर्थन करते हुए NCP(SP) के नेता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि लाखों लोगों को मनमाने ढंग से मताधिकार से वंचित करना नागरिकों के मतदान के मौलिक अधिकार के खिलाफ है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 05 Oct 2026 04:57 PM (IST)
Preferred Sources

शरद पवार के नेतृत्व वाली NCP(SP) ने सोमवार (05 अक्टूबर) को मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां की आलोचनात्मक टिप्पणियों का समर्थन किया. भुइयां ने रविवार को हैदराबाद के नलसार यूनिवर्सिटी में कहा कि लाखों भारतीय नागरिकों को उनके मताधिकार से 'वंचित' करने वाली कोई भी प्रक्रिया 'मूल रूप से मनमानी' और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है.

टिप्पणियों का समर्थन करते हुए एनसीपी (एसपी) के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने कहा कि लाखों लोगों को मनमाने ढंग से मताधिकार से वंचित करना नागरिकों के मतदान के मौलिक अधिकार के खिलाफ है. क्रास्टो ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी की दलीलें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार और भारत निर्वाचन आयोग के कथित गलत कामों को छिपाने की कोशिश का संकेत थीं.

रिलेटेड स्टोरी >>

महाराष्ट्र
मुंबई में आदिवासी छात्रों की हिरासत पर विवाद, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उठाए सवाल
मुंबई में आदिवासी छात्रों की हिरासत पर विवाद, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उठाए सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सूखे के संकट में खेत और खाली कुएं, पानी के लिए तरसे लोग, जद्दोजहद जारी
महाराष्ट्र: सूखे के संकट में खेत और खाली कुएं, पानी के लिए तरसे लोग, जद्दोजहद जारी
महाराष्ट्र
मुंबई: ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को मंत्री प्रताप सरनाईक की वॉर्निंग! क्या कहा?
मुंबई: ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को मंत्री प्रताप सरनाईक की वॉर्निंग! क्या कहा?
महाराष्ट्र
SC ने नहीं दी थी फॉर्म 6 की इजाजात? प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'ECI ने तो बताया था कि...'
SC ने नहीं दी थी फॉर्म 6 की इजाजात? प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'ECI ने तो बताया था कि...'

जस्टिस भुइयां का बयान लोकतंत्र को कायम रखता है- क्रास्टो

क्रास्टो ने मीडिया से बातचीत में बताया, “एसआईआर मुद्दे पर जस्टिस भुइयां का बयान हमारे संविधान और लोकतंत्र को कायम रखता है. मतदाताओं को मनमाने ढंग से मताधिकार से वंचित करना उनके मतदान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है.” जस्टिस भुइयां ने ‘नालसार यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ’ में आयोजित 19वीं न्यायमूर्ति बोध राज साहनी मेमोरियल मूट कोर्ट प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में कहा कि भारत का संविधान नागरिकों को दो वर्गों में नहीं बांटता, जिनमें से एक वर्ग मताधिकार प्राप्त हो और दूसरा मताधिकार से वंचित हो.

उन्होंने कहा कि व्यापक पैमाने पर भारतीय नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने वाली कोई भी प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 और 14 का सीधा उल्लंघन होगी. 

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर CJP का प्रदर्शन

विपक्षी दल और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), साथ ही नागरिक संस्थाएं कथित तौर पर एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं को लेकर सीईसी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग करते हुए देशभर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. सत्तारूढ़ भाजपा और निर्वाचन आयोग ने एसआईआर का बचाव करते हुए कहा है कि यह प्रक्रिया सभी कानूनों और संवैधानिक मानदंडों का पालन करते हुए की जा रही है.

SC ने नहीं दी थी फॉर्म 6 की इजाजात? प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'ECI ने तो बताया था कि...'

Published at : 05 Oct 2026 04:56 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS SHARAD PAWAR Ujjal Bhuyan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
मुंबई में आदिवासी छात्रों की हिरासत पर विवाद, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उठाए सवाल
मुंबई में आदिवासी छात्रों की हिरासत पर विवाद, कांग्रेस नेता भाई जगताप ने उठाए सवाल
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: सूखे के संकट में खेत और खाली कुएं, पानी के लिए तरसे लोग, जद्दोजहद जारी
महाराष्ट्र: सूखे के संकट में खेत और खाली कुएं, पानी के लिए तरसे लोग, जद्दोजहद जारी
महाराष्ट्र
मुंबई: ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को मंत्री प्रताप सरनाईक की वॉर्निंग! क्या कहा?
मुंबई: ऑटो-टैक्सी ड्राइवरों को मंत्री प्रताप सरनाईक की वॉर्निंग! क्या कहा?
महाराष्ट्र
SC ने नहीं दी थी फॉर्म 6 की इजाजात? प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'ECI ने तो बताया था कि...'
SC ने नहीं दी थी फॉर्म 6 की इजाजात? प्रियंका चतुर्वेदी बोलीं- 'ECI ने तो बताया था कि...'
Advertisement

वीडियोज

Sansani | UP News: दगाबाज सनम...बेवफा बवाल ! | Meerut
Protest Against CEC | SIR Controversy: Gyanesh Kumar के खिलाफ ठाकरे बंधुओं का मोर्चा | Congress
Premanand Maharaj: संतों का डेरा या 'धन साधकों' का बसेरा?
Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
'थाने का CCTV सार्वजनिक...', महिलाओं से बदसलूकी पर राहुल ने दिल्ली पुलिस को घेरा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय
चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ रेप केस में दर्ज होगी FIR? कोर्ट ने दिया 23 अक्टूबर तक का समय
विश्व
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार की घोषणा, किन्हें मिला अवॉर्ड?
ओटीटी
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका दीक्षित को क्या हुआ? फिर से ठेले पर बेच रहीं खाना
स्पोर्ट्स
भारत और वेस्टइंडीज, ICC की कार्रवाई में दोनों नपे, टीम इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना
भारत और वेस्टइंडीज, ICC की कार्रवाई में दोनों नपे, टीम इंडिया पर भारी भरकम जुर्माना
इंडिया
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
'हमने मॉडिफाइड फॉर्म 6 को मंजूरी नहीं दी', CEC विवाद के बीच CJI सूर्यकांत की अहम टिप्पणी
इंडिया
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
फॉर्म 6 पर CJI ने कहा No तो अभिजीत दीपके बोले- '...तो फिर किसने दिया आदेश'
हेल्थ
Seasonal Health Tips: मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स
मौसम बदलते ही क्यों हो जाते हैं बीमार? नोट करें बचाव के 5 आसान टिप्स
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget