मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित जियो वर्ल्ड प्लाजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से ठीक एक दिन पहले हुए मामले में मुंबई की क्राइम ब्रांच ने बड़ा खुलासा किया है. क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट(CIU) की जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी रोहन पारिख को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO)) से प्रतिनिधि नियुक्ति का कोई भी आधिकारिक ईमेल प्राप्त नहीं हुआ था.

आरोपी ने खुद को कानूनी शिकंजे,पुलिस और अदालत से बचाने के लिए आरोपी ने गिरफ्तार होने के बाद मनगढ़ंत और काल्पनिक कहानी गढ़ी थी. जांच अधिकारियों के अनुसार, मुख्य आरोपी रोहन पारिख को दिखावा करने और शोबाजी का बेहद शौक है.

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PMO से ईमेल आने का झूठा नाटक रचा

शोबाजी के चक्कर में BKC में अपना रोब झाड़ने और रुतबा दिखाने के मकसद से रोहन पारिख ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके PMO का एक फर्जी डिजिटल आईडी कार्ड अपने मोबाइल में तैयार रखा था. गिरफ्तारी के बाद उसने कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए PMO से ईमेल आने का झूठा नाटक रचा और यही मनगढ़ंत कहानी अपने वकीलों को भी बताई.

मंगलवार को अदालत में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दावा किया था कि रोहन को वर्ष 2024 में PMO के एक अतिरिक्त सचिव के नाम से पत्र मिला था. हालांकि, जांच टीम को आरोपी के किसी भी डिजिटल डिवाइस या ईमेल अकाउंट से ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की है कि आरोपी का यह दावा पूरी तरह से निराधार और जांच को गुमराह करने की साजिश का हिस्सा था.

फर्जी PMO ID दिखा कैसे रोहन ने ली एंट्री?

घटना वाले दिन रोहन पारिख ने जियो वर्ल्ड प्लाजा के सुरक्षा गार्ड पर अपने पद और फर्जी पहचान का दबाव बनाया और वीआईपी बनकर जबरन परिसर के अंदर प्रवेश कर लिया. मॉल में दाखिल होने के बाद उसने रोब दिखाते हुए करीब 7 लाख रुपये की भारी-भरकम शॉपिंग की, जिसमें लेडीज हैंडबैग, महंगे पर्स और वॉलेट शामिल हैं. क्राइम ब्रांच ने इस पूरी खरीदारी की रसीद भी बरामद कर ली है.

कौन है आरोपी?

जांच में सामने आया है कि रोहन एक आर्थिक रूप से बेहद समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखता है. उसने यूनाइटेड किंगडम के प्रसिद्ध ब्लंडेल स्कूल से शुरुआती पढ़ाई की और वर्ष 2020-2023 के बीच लंदन की प्रतिष्ठित सिटी सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी से मैथमेटिक्स में बीएससी की डिग्री ली है. वो अपने चाचा की वर्ली स्थित प्रसिद्ध ओएचएम स्टॉक ब्रोकर्स कंपनी में एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहा था.

आरोपी के पिता से 3 घंटे पूछताछ

आरोपी के पिता प्रेमल पारिख और चाचा अमल पारिख का शेयर बाजार में बड़ा नाम है. बुधवार को क्राइम ब्रांच ने रोहन के पिता प्रेमल पारिख को समन भेजकर लगभग 3 घंटे तक कड़ाई से पूछताछ की. पूछताछ के बाद जब मीडियाकर्मियों ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरे के सामने हाथ दिखाते हुए मारने की धमकी दी.

तीसरे आरोपी की चलाश जारी

इस मामले में फरार चल रहे तीसरे आरोपी प्रथमेश बागुल की तलाश में पुलिसकर्मी से जुट गए हैं. जांच में खुलासा हुआ है कि प्रथमेश कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि रोहन के ही दफ्तर में ऑफिस बॉय के तौर पर काम करता है.

घटना वाले दिन वो दोनों मुख्य आरोपियों के साथ जियो वर्ल्ड प्लाजा में मौजूद था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज से हो चुकी है. फिलहाल क्राइम ब्रांच की कई टीमें उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं.

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