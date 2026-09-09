लंदन पहुंचे डिप्टी CM एकनाथ शिंदे, तीन पुरस्कारों से होंगे सम्मानित

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दो दिवसीय दौरे पर लंदन पहुंचे हैं. आज (9 सितंबर) लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर पहुंचने पर स्थानीय मराठी समुदाय ने पारंपरिक वेशभूषा में ढोल-ताशों की गूंज के बीच उनका भव्य और जोरदार स्वागत किया. इस दौरान ‘जय भवानी, जय शिवाजी’ और ‘लाडकी बहनों के लाडले भाई की जय हो’ जैसे नारों से पूरा हीथ्रो हवाई अड्डा परिसर गूंज उठा.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता मिली है. लंदन में आयोजित होने वाले दो महत्वपूर्ण और स्वतंत्र कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है.

उपमुख्यमंत्री शिंदे को ‘कॉमनवेल्थ रिकग्निशन’ पुरस्कार से किया सम्मानित

इस दौरे के दौरान उपमुख्यमंत्री शिंदे को ब्रिटिश संसद के ‘हाउस ऑफ लॉर्ड्स’ में ‘कॉमनवेल्थ पब्लिक लीडरशिप रिकग्निशन’ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा. इसके अलावा ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ में आयोजित ‘इंटरनेशनल कॉन्क्लेव 2026’ में उन्हें ‘स्टेट्समैनशिप अवॉर्ड’ प्रदान किया जाएगा. वहीं, महाराष्ट्र मंडल की ओर से उन्हें ‘ग्लोबल प्राइड ऑफ महाराष्ट्र’ पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा. आमंत्रकों के अनुसार, एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए और वर्तमान में उपमुख्यमंत्री के रूप में अपनाई गई नागरिक-केंद्रित पारदर्शी कार्यप्रणाली के लिए उन्हें यह सम्मान दिया जा रहा है.

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उपमुख्यमंत्री के कार्यकाल की तीन प्रमुख योजनाओं का हुआ उल्लेख

इस सम्मान के लिए उपमुख्यमंत्री शिंदे के कार्यकाल की तीन प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है. इनमें महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, नागरिकों तक सरकारी सेवाएं सीधे उनके घर तक पहुंचाने वाली ‘शासन आपल्या दारी’ पहल तथा युवाओं को व्यावहारिक कार्य अनुभव और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने वाली ‘मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना’ प्रमुख रूप से शामिल हैं.

इस अवसर पर एकनाथ शिंदे लंदन के ‘हाउस ऑफ लॉर्ड्स’ और ‘हाउस ऑफ कॉमन्स’ में अपने विचार भी व्यक्त करेंगे. यह अवसर तमाम शिवसैनिकों के साथ-साथ दुनियाभर में बसे मराठी भाइयों और बहनों के लिए गर्व की बात होगी.

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