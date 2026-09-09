दिल्ली या मुंबई? सबसे पहले किन एपल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा Iphone 18

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom भारत में बिक्री, स्टोर जानकारी पर अभी पुष्टि नहीं.

Apple का बड़ा लॉन्च इवेंट आज यानी 9 सितंबर को होने जा रहा है और टेक वर्ल्ड की नजरें इस पर टिकी हुई हैं. कंपनी के Surprise and Shine इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की है. लंबे समय से चर्चा में रहे कंपनी के पहले Foldable iPhone की भी एंट्री देखने को मिल सकती है. भारत में Apple के फैंस इस इवेंट को रात 10:30 बजे से देख सकेंगे, फिलहाल कंपनी ने iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max या Foldable iPhone की कीमत और भारत में उपलब्धता को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में Apple के फैंस यह जानने को एक्साइटिड हैं कि अगर iPhone 18 Pro और Pro Max की घोषणा होती है, तो भारत में इनकी बिक्री कब शुरू होगी और सबसे पहले किन स्टोर्स पर फोन मिलेगा. तो आइए जानते हैं कि दिल्ली या मुंबई सबसे पहले किन एपल स्टोर्स पर Iphone 18 उपलब्ध होगा.

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में कब देख सकेंगे इवेंट?

Apple का 9 सितंबर का इवेंट भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा. दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु समेत पूरे भारत में इसे एक ही समय पर देखा जा सकेगा. इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग Apple की आधिकारिक वेबसाइट और Apple TV ऐप के जरिए की जाएगी.

भारत में iPhone 18 Pro कब मिलेगा?

Apple ने अभी iPhone 18 Pro की भारत में लॉन्च या बिक्री की तारीख की पुष्टि नहीं की है. हालांकि, पिछले साल के लॉन्च से अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत शुरुआती बाजारों में शामिल हो सकता है. iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की घोषणा 9 सितंबर 2025 को हुई थी. भारत में इनके प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू हुए थे और बिक्री 19 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी, लेकिन पिछले साल की टाइमलाइन को iPhone 18 Pro की आधिकारिक रिलीज डेट नहीं माना जा सकता है.

दिल्ली या मुंबई सबसे पहले किन एपल स्टोर्स पर Iphone 18?

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में Apple के स्टोर्स मौजूद हैं, लेकिन iPhone 18 Pro की बिक्री सबसे पहले किस स्टोर से शुरू होगी, इसकी जानकारी Apple ने अभी नहीं दी है, इसलिए फिलहाल किसी एक शहर या स्टोर को शुरुआती बिक्री के लिए तय नहीं माना जा रहा है.

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iPhone 18 Pro की कीमत कितनी हो सकती है?

iPhone 18 Pro की भारत में आधिकारिक कीमत भी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मौजूदा रिपोर्ट्स में iPhone 18 Pro की कीमत करीब 1,39,900 और Pro Max की कीमत 1,54,900 से 1,60,000 के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है. ये कीमतें आधिकारिक नहीं हैं.

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