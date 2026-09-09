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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीदिल्ली या मुंबई? सबसे पहले किन एपल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा Iphone 18

दिल्ली या मुंबई? सबसे पहले किन एपल स्टोर्स पर उपलब्ध होगा Iphone 18

Apple का Surprise and Shine इवेंट आज टेक वर्ल्ड में बड़ा धमाका कर सकता है. सबसे ज्यादा नजर iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max पर है. जानिए iPhone 18 दिल्ली या मुंबई पहले किन एपल स्टोर्स पर मिलेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 09 Sep 2026 02:31 PM (IST)
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  • भारत में बिक्री, स्टोर जानकारी पर अभी पुष्टि नहीं.

Apple का बड़ा लॉन्च इवेंट आज यानी 9 सितंबर को होने जा रहा है और टेक वर्ल्ड की नजरें इस पर टिकी हुई हैं. कंपनी के Surprise and Shine इवेंट में सबसे ज्यादा चर्चा iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max की है. लंबे समय से चर्चा में रहे कंपनी के पहले Foldable iPhone की भी एंट्री देखने को मिल सकती है. भारत में Apple के फैंस इस इवेंट को रात 10:30 बजे से देख सकेंगे, फिलहाल कंपनी ने iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max या Foldable iPhone की कीमत और भारत में उपलब्धता को लेकर आधिकारिक जानकारी नहीं दी है. 

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में Apple के फैंस यह जानने को एक्साइटिड हैं कि अगर iPhone 18 Pro और Pro Max की घोषणा होती है, तो भारत में इनकी बिक्री कब शुरू होगी और सबसे पहले किन स्टोर्स पर फोन मिलेगा. तो आइए जानते हैं कि दिल्ली या मुंबई सबसे पहले किन एपल स्टोर्स पर Iphone 18 उपलब्ध होगा. 

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में कब देख सकेंगे इवेंट?

Apple का 9 सितंबर का इवेंट भारतीय समय के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा. दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु समेत पूरे भारत में इसे एक ही समय पर देखा जा सकेगा. इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग Apple की आधिकारिक वेबसाइट और Apple TV ऐप के जरिए की जाएगी. 

भारत में iPhone 18 Pro कब मिलेगा?

Apple ने अभी iPhone 18 Pro की भारत में लॉन्च या बिक्री की तारीख की पुष्टि नहीं की है. हालांकि, पिछले साल के लॉन्च से अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत शुरुआती बाजारों में शामिल हो सकता है. iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की घोषणा 9 सितंबर 2025 को हुई थी. भारत में इनके प्री-ऑर्डर 12 सितंबर से शुरू हुए थे और बिक्री 19 सितंबर 2025 से शुरू हुई थी, लेकिन पिछले साल की टाइमलाइन को iPhone 18 Pro की आधिकारिक रिलीज डेट नहीं माना जा सकता है. 

दिल्ली या मुंबई सबसे पहले किन एपल स्टोर्स पर Iphone 18?

दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में Apple के स्टोर्स मौजूद हैं, लेकिन iPhone 18 Pro की बिक्री सबसे पहले किस स्टोर से शुरू होगी, इसकी जानकारी Apple ने अभी नहीं दी है, इसलिए फिलहाल किसी एक शहर या स्टोर को शुरुआती बिक्री के लिए तय नहीं माना जा रहा है. 

यह भी पढ़ें - iPhone 18 Launch LIVE: भारत में Apple Event कब और कहां देखें? जानें टाइमिंग

iPhone 18 Pro की कीमत कितनी हो सकती है?

iPhone 18 Pro की भारत में आधिकारिक कीमत भी अभी सामने नहीं आई है, लेकिन मौजूदा रिपोर्ट्स में iPhone 18 Pro की कीमत करीब 1,39,900 और Pro Max की कीमत 1,54,900 से 1,60,000 के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है. ये कीमतें आधिकारिक नहीं हैं. 

यह भी पढ़ें - iPhone 18 सीरीज से Foldable तक आज क्या होगा लॉन्च, कितनी होगी कीमत?

About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 09 Sep 2026 02:31 PM (IST)
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Apple TECH NEWS IPhone 18 John Ternus
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