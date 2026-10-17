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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रअभिजीत दीपके को मिली जमानत तो मां बोलीं, 'जब बच्चे को डिटेन कर लिया जाए तो...'

अभिजीत दीपके को मिली जमानत तो मां बोलीं, 'जब बच्चे को डिटेन कर लिया जाए तो...'

सीजेपी संस्थापक अभिजीत दीपके को सशर्त जमानत दे दी गई है. फिलहाल वे रिहा होकर बाहर आ गए हैं. इस बीच उनकी मां अनीता दीपके का रिएक्शन सामने आया है.

Written By : फियाज उल मुस्तफा |  Updated at : 17 Oct 2026 05:57 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस शुक्रवार (16 अक्टूबर) को गिरफ्तार किया था. शनिवार को उन्हें सशर्त जमानत मिल गई और वे रिहा हो गए. इस बीच उनकी मां अनीता दीपके का रिएक्शन आया.

अनीता ने अभिजीत के रिहा होने पर कहा, "अभी अच्छा लग रहा है लेकिन उसकी दादी के निधन को 10 दिन भी नहीं हुए और उसके हिरासत की दूसरी खबर मिली तो अच्छा नहीं लग रहा था. कल से ही हम लोग टेंशन में थे." उन्होंने कहा कि जब बच्चे को डिटेन कर लिया जाए तो टेंशन तो होती ही है.

अभिजीत दीपके की मां ने आगे और क्या बताया? 

अनीता ने बताया कि शुक्रवार को उससे बात हुई थी तो उसने कहा था कि मम्मी मैं ठीक हूं. आप लोग भी ख्याल रखो और ठीक रहो. ज्यादा टेंशन मत लो. अनीता ने आगे बताया कि टेंशन तो होती ही है जब बच्चे को डिटेन किया जाता है तो मां-बाप को तो टेंशन होती ही है.

अभिजीत दीपके से अभी बात हुई क्या? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो बात नहीं हुई है सिर्फ पता ही चला है, लेकिन शाम को देखते हैं क्या बोलता है. उसको बुखार है तो वो सोएगा. मैं उससे बाद में बात करूंगी.

'लहरा दो तिरंगा' रैली के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया

दीपके को शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सीजेपी की 'लहरा दो तिरंगा' रैली के दौरान हिरासत में लिया गया था. यह हिरासत तब हुई जब सीजेपी के दो सह-संयोजकों, सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद विरोध प्रदर्शनों को लेकर तनाव बढ़ गया था.

इन दोनों को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर में कथित तौर पर प्रवेश करने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आरोप में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. बता दें कि उससे एक दिन पहले ही विरोध प्रदर्शन के लिए तय की गई इस जगह को 'डी-नोटिफाई' (अधिसूचना से बाहर) कर दिया गया था.

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About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम में स्टेट्स टीम का हिस्सा हैं, जहां वे यूपी, पंजाब, बिहार समेत अन्य राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
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Published at : 17 Oct 2026 05:47 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Abhijeet Dipke
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