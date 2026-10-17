अभिजीत दीपके को मिली जमानत तो मां बोलीं, 'जब बच्चे को डिटेन कर लिया जाए तो...'

कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को दिल्ली पुलिस शुक्रवार (16 अक्टूबर) को गिरफ्तार किया था. शनिवार को उन्हें सशर्त जमानत मिल गई और वे रिहा हो गए. इस बीच उनकी मां अनीता दीपके का रिएक्शन आया.

अनीता ने अभिजीत के रिहा होने पर कहा, "अभी अच्छा लग रहा है लेकिन उसकी दादी के निधन को 10 दिन भी नहीं हुए और उसके हिरासत की दूसरी खबर मिली तो अच्छा नहीं लग रहा था. कल से ही हम लोग टेंशन में थे." उन्होंने कहा कि जब बच्चे को डिटेन कर लिया जाए तो टेंशन तो होती ही है.

Chhatrapati Sambhajinagar, Maharashtra: On CJP founder Abhijeet Dipke has been granted bail, Mother of CJP founder Abhijeet Dipke, Anita Dipke, says, "Now, we feel much better and relieved because we have been under a lot of stress since yesterday. It has not even been 10 days since my mother-in-law passed away, and then we received this news, which was very distressing for us. I spoke to him the day before yesterday in the morning, and he said, 'Mom, I am fine. You all take care and stay well. Don’t worry too much.' I told him not to worry, as we were not stressing over anything. That was the last time I spoke to him, on the morning of the day before yesterday..." — IANS (@ians_india) October 17, 2026

अभिजीत दीपके की मां ने आगे और क्या बताया?

अनीता ने बताया कि शुक्रवार को उससे बात हुई थी तो उसने कहा था कि मम्मी मैं ठीक हूं. आप लोग भी ख्याल रखो और ठीक रहो. ज्यादा टेंशन मत लो. अनीता ने आगे बताया कि टेंशन तो होती ही है जब बच्चे को डिटेन किया जाता है तो मां-बाप को तो टेंशन होती ही है.

अभिजीत दीपके से अभी बात हुई क्या? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो बात नहीं हुई है सिर्फ पता ही चला है, लेकिन शाम को देखते हैं क्या बोलता है. उसको बुखार है तो वो सोएगा. मैं उससे बाद में बात करूंगी.

'लहरा दो तिरंगा' रैली के दौरान पुलिस ने हिरासत में लिया

दीपके को शुक्रवार को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में सीजेपी की 'लहरा दो तिरंगा' रैली के दौरान हिरासत में लिया गया था. यह हिरासत तब हुई जब सीजेपी के दो सह-संयोजकों, सौरव दास और आशुतोष रांका की गिरफ्तारी और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद विरोध प्रदर्शनों को लेकर तनाव बढ़ गया था.

इन दोनों को 13 अक्टूबर को जंतर-मंतर में कथित तौर पर प्रवेश करने और राष्ट्रीय ध्वज फहराने के आरोप में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. बता दें कि उससे एक दिन पहले ही विरोध प्रदर्शन के लिए तय की गई इस जगह को 'डी-नोटिफाई' (अधिसूचना से बाहर) कर दिया गया था.

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