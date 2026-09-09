UK का एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्रैश, मुंबई-लंदन एयर इंडिया फ्लाइट पर पड़ा असर

मंगलवार को मुंबई से लंदन जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट का रास्ता अचानक बदलना पड़ा, क्योंकि UK के एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में गड़बड़ी के कारण विमान को स्विट्जरलैंड के ज़्यूरिख की ओर मोड़ना पड़ा.

290 यात्री थे सवार

एयर इंडिया की फ्लाइट AI 131, जिसमें 290 से ज्यादा यात्री सवार थे, लंदन हीथ्रो जा रही थी. तभी एयर ट्रैफिक कंट्रोल की समस्याओं के कारण एयरपोर्ट पर कामकाज में रुकावट आ गई. लंदन में उतरने के बजाय, विमान ज़्यूरिख़ एयरपोर्ट पर उतरा. ज़्यूरिख में उतरने के बाद, यात्री कुछ समय तक विमान के अंदर ही रहे. उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया क्योंकि उम्मीद थी कि हीथ्रो पर स्थिति ठीक हो जाएगी और फ्लाइट अपनी यात्रा जारी रख सकेगी. हालांकि ये प्लान काम नहीं किया.

#WATCH | Passengers of Mumbai-London Air India flight AI131 stranded at Zurich airport after the flight was diverted due to a technical snag in the UK's air traffic control system. A technical issue in Britain's air traffic control system has resulted in widespread disruption in… pic.twitter.com/Eu76ax9gch — ANI (@ANI) September 9, 2026

एयर इंडिया की फ्लाइट को बाद में कैंसिल कर दिया गया. यात्रियों को ज़्यूरिख एयरपोर्ट पर उतरने के लिए छोड़ दिया गया. इस बदलाव ने मुंबई-लंदन की एक आम यात्रा को सैकड़ों यात्रियों के लिए एक अनचाहे इंतजार में बदल दिया.

1000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हुईं

यूनाइटेड किंगडम में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी के कारण बड़े एयरपोर्ट्स पर भारी अव्यवस्था फैल गई, जिसके चलते 1,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द कर दी गईं. पूरे UK में एयर ट्रैफिक कंट्रोल का प्रबंधन करने वाली संस्था, नेशनल एयर ट्रैफिक सर्विसेज (NATS) ने बताया कि इस समस्या ने उनके फ्लाइट प्रोसेसिंग सिस्टम को प्रभावित किया, जिससे मंगलवार को फ्लाइट्स के रवाना होने में रुकावट आई और बड़े पैमाने पर देरी और रद्दीकरण की स्थिति पैदा हुई.

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