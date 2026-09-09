मनोज जरांगे ने शिंदे को दी चेतावनी, 'समय रहते सुधर जाएं, नहीं तो...'

मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे पाटिल ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी है. उन्होंने कहा कि आप सभी विधायक और मंत्री एक हो जाएं, फिर भी हमारे मराठा समाज का कुछ नहीं बिगाड़ सकते. डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के बारे में अमर्यादित शब्दों भाषा का इस्तेमाल न करने की शिवसेना के मंत्रियों की अपील को जरांगे ने सिरे से खारिज कर दिया.

अंतरवाली सराटी में बुधवार (09 सितंबर) को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोज जरांगे ने एक बार फिर डिप्टी सीएम और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे को चेतावनी देते हुए कहा कि वे समय रहते सुधर जाएं, नहीं तो एक ही झटके में खत्म हो जाएंगे.

जरांगे का उदय सामंत और शंभूराज देसाई पर भी निशाना

इस दौरान जरांगे पाटिल ने एकनाथ शिंदे का पक्ष लेने वाले मंत्री उदय सामंत और शंभूराज देसाई को निशाना बनाया. उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा, “आप एकनाथ शिंदे के समर्थक बन गए हैं तो क्या अपनी जाति को भूल जाएंगे? क्या एकनाथ शिंदे आपके बाप भी हैं?” मनोज जरांगे ने दो टूक कहा कि उनकी भाषा अब बदलने वाली नहीं है, बल्कि आगे इससे भी ज्यादा तीखी होगी.

मराठों को मराठों के खिलाफ मत खड़ा करो- जरांगे

मनोज जरांगे ने घेरते हुए कहा, “एकनाथ शिंदे से कहो कि ये नाटक बंद करें, मराठों को मराठों के खिलाफ मत खड़ा करो. जल्दी समझदार बन जाओ, नहीं तो एक ही झटके में खत्म हो जाओगे.”

उदय सामंत और संजय शिरसाट पर जरांगे का गंभीर आरोप

मनोज जरांगे ने कहा कि उदय सामंत कहते हैं कि वे अभी भी संयम बनाए हुए हैं. जरांगे ने सवाल किया कि अगर संयम नहीं रहा तो वे क्या करेंगे? उन्होंने आरोप लगाया कि उदय सामंत और संजय शिरसाट ने छत्रपति संभाजीनगर में दंगा कराने को लेकर फोन पर बातचीत की थी.

'शिंदे और उदय सामंत झगड़े और दंगे करवाना चाहते'

जरांगे ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे और उदय सामंत मराठा समाज के लोगों के बीच झगड़े और दंगे करवाना चाहते हैं. उन्होंने कहा, ''हर मंत्री और विधायक के पास 500 गुंडे हैं और साधारण विधायक के पास भी गुंडे हैं. यदि उनके गुंडों की एक भी गोली मराठा समाज के किसी युवक को लगी तो मराठा समाज के युवक इसका जवाब देंगे.

तुम्हारे गुंडों को हम कुचल देंगे- मनोज जरांगे

उन्होंने कहा, “मुझे दादा मत कहो. तुम्हारे बिना कुछ नहीं रुकता. उदय सामंत से कहो कि अपने बेटे की कसम खाएं. तुम्हारे गुंडों को हम कुचल देंगे. तुम्हें शिंदे से प्यार है, तो क्या हमें अपने समाज से प्यार नहीं है?” मनोज जरांगे ने यह भी आरोप लगाया कि एकनाथ शिंदे और संजय शिरसाट ने मिलकर जानबूझकर प्रमाणपत्र रद्द करवाया है.

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