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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहिलाओं को 33% आरक्षण कब मिलेगा? प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाए सवाल

महिलाओं को 33% आरक्षण कब मिलेगा? प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाए सवाल

शिवसेना (यूबीटी) नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण पर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की. उन्होंने 2029 में 33% आरक्षण के वादे और जनगणना-परिसीमन की प्रक्रिया जल्द पूरा करने को कहा है. 

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 17 Oct 2026 05:21 PM (IST)
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महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जानी चाहिए. चतुर्वेदी ने याद दिलाया कि 2023 में महिलाओं को 2029 के चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया था. उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के लिए जनगणना, परिसीमन और संवैधानिक बदलाव की प्रक्रिया अहम है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पत्र लिखकर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया और समयसीमा पर राजनीतिक दलों के बीच बातचीत जरूरी है, इससे इस विषय पर सहमति बनाने में मदद मिल सकती है.

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जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया अहम

चतुर्वेदी ने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं पर ध्यान देना होगा. परिसीमन के जरिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तथा प्रतिनिधित्व तय किया जाता है. उन्होंने कहा कि इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है और ऐसे बदलाव के लिए संसद में आवश्यक बहुमत चाहिए.

2029 में 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि 2023 में देश की महिलाओं से 2029 में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया था. उनके बयान का जोर इस बात पर रहा कि आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जाना चाहिए. हालांकि, इसके लागू होने की समयसीमा संबंधित कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी.

क्या है महिला आरक्षण कानून?

संसद ने सितंबर 2023 में संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम पारित किया था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है. इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है. कानून में आरक्षण को जनगणना के बाद होने वाली पहली संबंधित परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने की व्यवस्था है. इसलिए आरक्षण कब लागू होगा, यह जनगणना, परिसीमन और कानूनी प्रक्रिया की प्रगति पर निर्भर करता है.

यह भी पढ़ें- अनंत सिंह के 9 लोगों की हत्या वाले बयान पर BJP की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली एक कंसल्टेंट राइटर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य सरकार की नीतियों और क्राइम रिपोर्टिंग में है. उन्हें चुनावी कवरेज का लंबा अनुभव है. उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018, लोकसभा चुनाव 2019 और 2024 तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 जैसे महत्वपूर्ण चुनावों को कवर किया है.  
नूरनैन अली साल 2014 से मीडिया क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, बिहार और हरियाणा से जुड़ी खबरों की रिपोर्टिंग की है. वे टोटल टीवी, रफ्तार न्यूज, एसएमबीसी स्वराज, ईटीवी भारत, वे2न्यूज और लल्लूराम जैसे मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. पत्रकारिता के अलावा उन्हें खाना बनाना, किताबें पढ़ना और सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में देखना पसंद है. वे गजल, कव्वाली और 90 के दशक के हिंदी गानों के भी शौकीन हैं.  
उन्होंने बीए (राजनीति शास्त्र एवं भूगोल) की शिक्षा प्राप्त की है. इसके साथ ही पत्रकारिता एवं विज्ञापन में 2 वर्षीय डिप्लोमा और ग्रामीण विकास में मास्टर्स किया है.  
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Published at : 17 Oct 2026 05:21 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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