महिलाओं को 33% आरक्षण कब मिलेगा? प्रियंका चतुर्वेदी ने उठाए सवाल

महाराष्ट्र में शिवसेना (यूबीटी) की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए सभी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाई जानी चाहिए. चतुर्वेदी ने याद दिलाया कि 2023 में महिलाओं को 2029 के चुनाव में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया था. उन्होंने कहा कि इसे लागू करने के लिए जनगणना, परिसीमन और संवैधानिक बदलाव की प्रक्रिया अहम है.

प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पत्र लिखकर सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की गई है. उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया और समयसीमा पर राजनीतिक दलों के बीच बातचीत जरूरी है, इससे इस विषय पर सहमति बनाने में मदद मिल सकती है.

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जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया अहम

चतुर्वेदी ने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने के लिए जनगणना और परिसीमन की प्रक्रिया से जुड़े पहलुओं पर ध्यान देना होगा. परिसीमन के जरिए लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाएं तथा प्रतिनिधित्व तय किया जाता है. उन्होंने कहा कि इसके लिए संवैधानिक प्रावधानों में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है और ऐसे बदलाव के लिए संसद में आवश्यक बहुमत चाहिए.

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) leader Priyanka Chaturvedi says, "Regarding delimitation, she has written a letter stating that the issue needs to be discussed and that an all-party meeting should be held. However, as I have consistently maintained, in 2023, we made a promise to the women of this country that they would be given 33% reservation in 2029..." — IANS (@ians_india) October 17, 2026

2029 में 33 प्रतिशत आरक्षण का वादा

शिवसेना (यूबीटी) नेता ने कहा कि 2023 में देश की महिलाओं से 2029 में 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया गया था. उनके बयान का जोर इस बात पर रहा कि आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जाना चाहिए. हालांकि, इसके लागू होने की समयसीमा संबंधित कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करेगी.

संसद ने सितंबर 2023 में संविधान (106वां संशोधन) अधिनियम पारित किया था, जिसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी कहा जाता है. इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है. कानून में आरक्षण को जनगणना के बाद होने वाली पहली संबंधित परिसीमन प्रक्रिया से जोड़ने की व्यवस्था है. इसलिए आरक्षण कब लागू होगा, यह जनगणना, परिसीमन और कानूनी प्रक्रिया की प्रगति पर निर्भर करता है.

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