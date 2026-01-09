'MVA की सरकार बनाने में संजय राउत ने दलाली ली', एकनाथ शिंदे गुट का बड़ा आरोप

शिवसेना प्रवक्ता प्रकाश महाजन ने उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि संजय राउत पहले इस बात का खुलासा करें कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जब शिवसेना-बीजेपी को स्पष्ट जनादेश मिला था, तब उस गठबंधन को तोड़कर कांग्रेस-एनसीपी के साथ सत्ता में बैठने के लिए कितनी दलाली ली गई थी. इसका जवाब राउत को देना चाहिए.

मुंबई के बालासाहेब भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए महाजन ने कहा, ''जो लोग आज शिवसेना पर खोके का आरोप लगाते हैं, उन्हें पैसों के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता.'' उन्होंने सवाल किया कि 2017 की मुंबई महापालिका चुनाव के बाद मनसे के 7 में से 6 नगरसेवकों को कितने पैसों में तोड़ा गया और वह पैसा किस गुजराती ठेकेदार से लिया गया था.

संजय राउत दलाली का काम करते हैं- प्रकाश महाजन

प्रकाश महाजन ने आगे कहा कि संजय राउत 25 साल से सांसद हैं, लेकिन उन्होंने मराठी लोगों के लिए किए गए कम से कम पांच काम भी जनता के सामने नहीं रख सकते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि राउत सांसद के रूप में दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में दलाली करने का काम करते हैं. महाजन ने यह भी सवाल उठाया कि राउत की कॉलर पकड़ने वाली महिला कौन थी? इसका खुलासा करें.

शिंदे को देना आता है और ठाकरे को लेना- प्रकाश महाजन

शिवसेना नेता ने ये भी कहा कि उबाठा मुख्यमंत्री बनने के लिए पदयात्रा करने वाले दिवंगत कार्यकर्ता चिंतामण रुईकर के परिवार से मिलने तक नहीं गए, लेकिन उसी परिवार के लिए घर बनाने का काम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने किया. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शिंदे को देना आता है और ठाकरे को लेना आता है.

महायुति सरकार में किसी तरह का मतभेद नहीं-प्रकाश महाजन

महाजन ने दावा करते हुए कहा, ''महायुति सरकार में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है और तीनों नेता मजबूती से सरकार चला रहे हैं. पिछले 30 वर्षों से ठाकरे परिवार मुंबई टूटने के मुद्दे पर राजनीति करते आ रहा है. राज ठाकरे खुद गुजरात की प्रगति देखने गए थे. उन्होंने कहा कि मुंबई और मराठी लोगों से प्रेम नहीं, बल्कि यह चुनाव उनके अस्तित्व का चुनाव है.''

'मुंबई में साधारण एसटीपी प्लांट तक नहीं बना सके'

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद मुंबई में साधारण एसटीपी प्लांट तक नहीं बना सके. अब सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं. महाजन ने तंज कसते हुए कहा कि कहीं ऐसा न हो कि सत्ता मिलने पर शिवसेना भवन ही मॉल बन जाए.

परली में शिवसेना और एमआईएम के गठबंधन पर क्या कहा?

परली में शिवसेना और एमआईएम के गठबंधन को लेकर चल रही खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, ''एमआईएम के साथ शिवसेना का कोई गठबंधन नहीं है. परली में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की युति थी और सत्ता के लिए उन्होंने गुट बनाया है.'' अंबादास दानवे पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, ''अंबादास दानवे एमआईएम के वोटों पर ही जीत कर विधान परिषद जाते हैं.''