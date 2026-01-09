अंबरनाथ: एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने BJP को दिया बड़ा झटका, NCP के साथ मिलकर किया 'खेल'

महाराष्ट्र में नगरपालिका और नगरपरिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद से अंबरनाथ की राजनीति लगातार चर्चा में है. एक दिन पहले कांग्रेस के 10 नगरसेवकों को तोड़कर बीजेपी को बढ़त मिली थी, लेकिन अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है. शिंदे गुट की शिवसेना अब अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के साथ मिलकर सत्ता स्थापित करने जा रही है.

ऐसी चर्चा है कि कांग्रेस के टूटे हुए नगरसेवकों के साथ सत्ता बनाने का सपना देख रही बीजेपी को शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने बड़ा राजनीतिक झटका दिया है. अंबरनाथ नगरपरिषद में शिवसेना के 27 नगरसेवक चुने गए हैं. उन्हें अजित पवार की राष्ट्रवादी के 4 नगरसेवकों का समर्थन मिला है. इसके साथ ही एक निर्दलीय ने भी समर्थन दिया है. इस तरह कुल 32 नगरसेवकों का समूह बनाकर सत्ता गठन का दावा किया गया है.

अंबरनाथ में BJP का पहले सत्ता गठन का दावा!

अंबरनाथ में बीजेपी के कुल 16 और शिवसेना के 27 नगरसेवक चुने गए थे. किसी भी हालत में शिवसेना को सत्ता से दूर रखने के लिए बीजेपी ने पहले कांग्रेस के साथ गठबंधन किया. वरिष्ठ नेतृत्व की नाराजगी के बाद बीजेपी ने कांग्रेस के 10 नगरसेवकों को अपने पाले में कर लिया. इसके बाद अजित पवार की राष्ट्रवादी के साथ गठबंधन कर सत्ता गठन का दावा किया गया.

अंबरनाथ में श्रीकांत शिंदे की चाल, BJP को मात!

बीजेपी की इस रणनीति के बाद सबसे अधिक सीटें जीतने वाली शिंदे गुट की शिवसेना में हलचल तेज हो गई. इसके बाद सांसद श्रीकांत शिंदे ने कदम उठाते हुए अजित पवार की एनसीपी को साथ कर लिया. शिवसेना के सभी नगरसेवक ठाणे के आनंद आश्रम में जमा हुए. शिवसेना के 27, एनसीपी के 4 और एक निर्दलीय के समर्थन से कुल 32 नगरसेवकों के साथ सत्ता गठन का दावा करते हुए जिलाधिकारी को पत्र सौंपा गया है.

अंबरनाथ नगरपरिषद चुनाव परिणाम: पार्टीवार स्थिति

शिवसेना (शिंदे गुट): 27

एनसीपी (अजित पवार): 4

निर्दलीय: 1

बीजेपी: 16

कांग्रेस: 12 (इनमें से 10 बीजेपी में शामिल हुए

अंबरनाथ में शिवसेना बनाम बीजेपी!

अंबरनाथ नगरपरिषद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चव्हाण और शिवसेना (शिंदे गुट) के सांसद श्रीकांत शिंदे की प्रतिष्ठा दांव पर थी. यहां शिवसेना की ओर से मनीषा वालेकर और बीजेपी की ओर से तेजश्री करंजुले पाटील के बीच नगराध्यक्ष पद के लिए कड़ा मुकाबला हुआ. इस चुनाव में बीजेपी की तेजश्री करंजुले पाटील विजयी रहीं. हालांकि नगराध्यक्ष पद बीजेपी के पास गया, लेकिन नगरसेवकों की संख्या में शिवसेना के उम्मीदवार सबसे अधिक विजयी रहे हैं.