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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'आइए ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जो...' कोहली-रोहित ने यूं दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई

'आइए ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जो...' कोहली-रोहित ने यूं दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई

Happy Independence Day 2026: आज संपूर्ण देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. इस मौके पर लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं. भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने कुछ यूं विश किया.

Written By : शिवम |  Updated at : 15 Aug 2026 11:56 AM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने फैंस को बधाई दी. कोहली ने बधाई देते हुए लिखा कि आइए हम ऐसे भारत का निर्माण करते रहें, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे. बता दें कि कोहली और रोहित अब भारत के लिए सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं और दोनों का लक्ष्य अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप में खेलना है.

विराट कोहली ने देश के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं, रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान भारत को टी20 वर्ल्ड कप (2024) जिताया. भारतीय क्रिकेट टीम को ऊंचाइयों पर ले जाने में इन दोनों का बहुत अहम रोल रहा है, जो बतौर क्रिकेटर अपने अंतिम दौर में हैं. दोनों टी20 इंटरनेशनल और टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, वे अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेलते हैं.

रोहित शर्मा ने यूं दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई

रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए अपने फैंस को 80वें स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी. उन्होंने बधाई देते हुए लिखा, "तिरंगे को पकड़ते हुए हमेशा गर्व महसूस करता हूं."


आइए ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जो...' कोहली-रोहित ने यूं दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई

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विराट कोहली ने यूं दी बधाई

कोहली ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक फोटो शेयर करते हुए लिखा, "ऐसी आजादी जो हमें जोड़ती है, हमारी पहचान बनाने वाली विविधता और हमें आगे बढ़ाने वाले सपनों का जश्न मनाते हुए, आइए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करते रहें जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे."


आइए ऐसे भारत का निर्माण करते हैं जो...' कोहली-रोहित ने यूं दी स्वतंत्रता दिवस की बधाई

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भारतीय क्रिकेट टीम इस समय श्रीलंका में है, जहां 15 अगस्त के मौके पर भारत अपना 600वां टेस्ट खेल रही है. भारत 600 टेस्ट मैच खेलने वाला तीसरा देश है, इससे ज्यादा टेस्ट सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ने ही खेले हैं. भारतीय क्रिकेट टीम ने गॉल में तिरंगा लहराकर 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया.

 

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 15 Aug 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
Independence Day Wishes VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM Happy Independence Day 2026
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