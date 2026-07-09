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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रNala Sopara Flood: नालासोपारा में आफत की बारिश, बाढ़ और जलजमाव के कारण अब तक 3 की मौत

Nala Sopara Flood: नालासोपारा में आफत की बारिश, बाढ़ और जलजमाव के कारण अब तक 3 की मौत

Palghar Rain: पालघर के नालासोपारा में बारिश और बाढ़ से मौत का सिलसिला लगातार जारी है, नालासोपार में बारिश और जलजमाव से अब तक तीन मौतों की पुष्टि हो चुकी है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 09 Jul 2026 07:20 AM (IST)
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बारिश ने जहां एक तरफ लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है तो वहीं दूसरी तरफ लोगों की मुसीबत का सबब बनती जा रही है. मुंबई से सटे नालासोपारा में बारिश के बाद आई बाढ़ और जलजमाव के कारण अब तक तीन लोगों की जान चुकी है. बताया गया है कि नालासोपारा में बारिश के नाले में बहने से 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, वसई-विरार में लगातार रुक रुक जारी बारिश और जलजमाव के बीच नालासोपारा से दर्दनाक खबर सामने आई है. बाढ़ के पानी में बहकर एक 22 वर्षीय युवती की मौत हो गई. ये युवती जब नाला पार करने की कोशिश कर रही थी, उसी दौरान पानी के तेज बहाव मैं बहती चली गई. पुलिस के अनुसार मृतका की पहचान कविता दूधनाथ जायसवाल (22) के रूप में हुई है. वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी और फिलहाल मुंबई के गोरेगांव में रहती थी.

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पुलिस ने बरामद किया युवती का शव

जानकारी के अनुसार, सोमवार दोपहर करीब 3 बजे कविता अपनी बहन के घर, वसई फाटा स्थित रिचर्ड कंपाउंड के मणिचापाड़ा इलाके में जा रही थी. इसी दौरान तेज बहाव के कारण उसे नाले का अंदाजा नहीं लगा और वह पानी में बहकर नाले में गिर गई. स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण उसे सुरक्षित नहीं निकाला जा सका. बाद में उसका शव बरामद किया गया.

बाढ़ की वजह से अब तक 3 मौत

बताया जा रहा है कि वसई-विरार में हालिया बारिश के दौरान बाढ़ से यह तीसरी मौत है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. बारिश के कारण जो पानी जमा हुआ है उसके निकलने का कोई रास्ता नहीं है. ड्रेनेज लाइन चॉक अप है, जो बारिश का पानी जमा है वो सब सोसाइटी और सड़कों पर है. मौसम विभाग के अनुसार, आज भी पालघर जिले मैं ऑरेंज अलर्ट है.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 09 Jul 2026 07:20 AM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS Palghar News Nala Sopara Flood
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