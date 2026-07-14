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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई के अस्पतालों में लागू होगा 'एक मरीज एक रिश्तेदार' नियम, BMC मेयर ने दिए सख्त निर्देश

मुंबई के अस्पतालों में लागू होगा 'एक मरीज एक रिश्तेदार' नियम, BMC मेयर ने दिए सख्त निर्देश

Mumbai BMC News: इस नियम को लेकर BMC मेयर ने सिविक हॉस्पिटल के लिए 'एक मरीज-एक रिश्तेदार' नियम और डिजिटल विजिटर पास का प्रस्ताव रखा है. मेयर रितु तावड़े ने सख्त निर्देश देते हुए पॉलिसी लागू करने कहा.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 14 Jul 2026 10:14 AM (IST)
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मुंबई के सिविक अस्पतालों में 'एक मरीज, एक रिश्तेदार' नियम लागू होने जा रहा है. अब मुंबई के अस्पतालों में एक मरीज से सिर्फ एक ही रिश्तेदार मिल पाएगा. इसके लिए मरीज के रिश्तेदार को पास लेना अनिवार्य होगा. इस नियम को लेकर BMC मेयर ने सिविक हॉस्पिटल के लिए 'एक मरीज-एक रिश्तेदार' नियम और डिजिटल विजिटर पास का प्रस्ताव रखा है.

मुंबई की मेयर रितु तावड़े ने BMC एडमिनिस्ट्रेशन को सभी सिविक हॉस्पिटल में डिजिटल विजिटर पास मैनेजमेंट सिस्टम के साथ 'एक मरीज-एक रिश्तेदार' पॉलिसी लागू करने का निर्देश दिया है. BMC कमिश्नर अश्विनी भिडे को लिखे एक ऑफिशियल लेटर में मेयर ने इस बात पर जोर दिया कि भीड़ कम करने, साफ-सफाई बनाए रखने और मरीजों को साफ, इन्फेक्शन-फ्री माहौल देने के लिए ये उपाय बहुत जरूरी हैं.

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मेयर ने बड़े सिविक अस्पतालों से किया अनुरोध

मेयर ने रिक्वेस्ट की कि KEM, सायन और नायर जैसे बड़े सिविक हॉस्पिटल में नए सिस्टम को पायलट बेसिस पर तुरंत शुरू किया जाए. प्रस्तावित पॉलिसी के तहत, हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर मरीज के साथ सिर्फ एक रिश्तेदार को रहने की इजाजत होगी, जिससे डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ को बिना किसी रुकावट के मेडिकल केयर देने में मदद मिलेगी.

हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर सिक्योरिटी वाले मॉडर्न डिजिटल विजिटर पास चेक करेंगे ताकि बिना इजाजत के लोग कैंपस में न घूमें. क्रिटिकल या इंटेंसिव केयर यूनिट (ICU) के मरीजों के लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के पास इंसानियत के आधार पर कई पास जारी करने का अधिकार होगा.

इस पहल से क्या फायदा होगा?

इस पहल के उम्मीद के मुताबिक फायदों में कॉरिडोर और वार्ड में भीड़ में काफी कमी, बेहतर सफाई, मरीजों के लिए शांत इलाज की जगहें और बेहतर नागरिक अनुशासन शामिल हैं. मेयर रितु तावड़े ने कहा कि असरदार भीड़ मैनेजमेंट से हेल्थकेयर की क्वालिटी बेहतर होगी. साथ ही बर्बादी कम होगी. स्टेराइल जोन बनाए रखने में मदद मिलेगी और मेडिकल स्टाफ पूरी तरह से मरीजों की देखभाल पर ध्यान दे पाएगा.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
BMC MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS Ritu Tawde
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