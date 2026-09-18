गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रउद्धव ठाकरे के घर जाएंगे दिशा सालियान के पिता सतीश! क्यों? सामने आई वजह

उद्धव ठाकरे के घर जाएंगे दिशा सालियान के पिता सतीश! क्यों? सामने आई वजह

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 18 Sep 2026 11:40 AM (IST)
Preferred Sources

19 सितंबर को मातोश्री जाकर आदित्य ठाकरे को कानूनी नोटिस सौंपने की तैयारी । 

दिवंगत दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने मुंबई के खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में पुलिस सुरक्षा की मांग की है। सतीश सालियान की ओर से उनके वकील ने पुलिस को पत्र देकर बताया है कि वह अपनी कानूनी टीम के साथ 19 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे बांद्रा स्थित मातोश्री जाएंगे।

पत्र के मुताबिक, सतीश सालियान का उद्देश्य आदित्य ठाकरे को व्यक्तिगत रूप से कानूनी नोटिस सौंपना है। पत्र में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सतीश सालियान और उनके साथ जाने वाले वकीलों को रास्ते में या मौके पर किसी तरह के विरोध, टकराव या धमकी की आशंका जताई गई है।

वकील ने खेरवाड़ी पुलिस से सतीश सालियान और उनकी कानूनी टीम की सुरक्षा के लिए मातोश्री और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त करने की मांग की है। साथ ही, उनके पहुंचने, कानूनी नोटिस सौंपने और वहां से रवाना होने तक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दौरा शांतिपूर्ण रहेगा और केवल कानूनी नोटिस की सेवा तक सीमित होगा। सतीश सालियान और उनकी कानूनी टीम ने पुलिस के सभी वैध निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया है।

पुलिस से पत्र को अग्रिम सूचना के तौर पर रिकॉर्ड में लेने, आवश्यक एहतियाती कदम उठाने और सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है।

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
Read More
Published at : 18 Sep 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
'अमित शाह के नौकर की तरह बर्ताव कर रहे CEC' TMC मामले पर संजय राउत का तीखा हमला
'अमित शाह के नौकर की तरह बर्ताव कर रहे CEC' TMC मामले पर संजय राउत का तीखा हमला
महाराष्ट्र
नासिक: आवारा कुत्तों पर विरोध पड़ा उलटा? शिवसेना नेता ने दी सफाई
नासिक: आवारा कुत्तों पर घमासान; रंधावे ने दी सफाई, अधिकारी ने जताई आपत्ती
महाराष्ट्र
दिशा सालियान केस: आदित्य ठाकरे के बाद अब उद्धव ठाकरे बोले, 'मेरा भी नाम...'
दिशा सालियान केस: आदित्य ठाकरे के बाद अब उद्धव ठाकरे बोले, 'मेरा भी नाम...'
महाराष्ट्र
PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर संजय राउत बोले, '...बहुत बड़ी उपलब्धि है'
PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर संजय राउत बोले, '...बहुत बड़ी उपलब्धि है'

वीडियोज

Bihar में एक 'मुर्दा' महिला 12 साल मिली जिंदा... लाश की मिस्ट्री से सनसनी।Sansani
Haryana के Sonipat में 6 महीने के मासूम पर झपटा खूंखार कुत्ता CCTV में कैद हुआ। Viral News
Chitra Tripathi: भारत पर ट्रंप का टैरिफ हथियार...कितना पड़ेगा असर? | Trump Tariff War Against India
Bharat Ki Baat: आम आदमी-VIP..दोनों सड़क के सताए.. यूपी के 'गड्ढों' का विकास कब ?। UP News।
Bharat Ki Baat : 'PDA रथ' से योगी को टक्कर! | UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh Yadav

फोटो गैलरी

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
भारतीय मूल के सांसद का धोखा! इंडिया पर अमेरिकी टैरिफ लगाने के लिए डाला वोट
दिल्ली NCR
दिल्ली: 17 वर्षीय लड़की से रेप के बाद हत्या, 3 नाबालिगों सहित 4 अरेस्ट
दिल्ली: 17 वर्षीय लड़की से रेप के बाद हत्या, 3 नाबालिगों सहित 4 अरेस्ट
इंडिया
कांग्रेस के झटके बाद स्टालिन का नया प्लान? पवार-उद्धव के बाद ममता तक पहुंची बात
कांग्रेस के झटके बाद स्टालिन का नया प्लान? पवार-उद्धव के बाद ममता तक पहुंची बात
ओटीटी
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'इरुमुडी' OTT पर 5 भाषाओं में हुई रिलीज, जानें- कहां देखें
रवि तेजा की ब्लॉकबस्टर 'इरुमुडी' हुई ओटीटी पर रिलीज, जानें- कहां देखें
क्रिकेट
ट्रॉफी लेते समय श्रेयस अय्यर ने किया कुछ ऐसा, जीता दिल; वीडियो वायरल
ट्रॉफी लेते समय श्रेयस अय्यर ने किया कुछ ऐसा, जीता दिल; वीडियो वायरल
इंडिया
EC को ममता बनर्जी ने रात में ही दे दिया जवाब, TMC के लिए नाम भी सौंपे
EC को ममता बनर्जी ने रात में ही दे दिया जवाब, TMC के लिए नाम भी सौंपे
बिहार
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
नीतीश कुमार की बैठक से बड़ी खबर, निशांत को CM बनाने की मांग
Home Tips
How To Make Cheese At Home: घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
घर में कैसे बनाएं बाजार जैसा चीज़? इन सामान की पड़ेगी जरूरत
ABP NEWS
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ​​ने एकता कपूर के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए।
ABP NEWS
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
गणपति के कानों में विश मांग रहे 'चूचा' सलमान ने धक्का मार कर हटाया
ABP NEWS
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
गिरफ़्तार होने के बाद आरोपी कल्याण बैसला अपना चेहरा छिपाता रहा।
ABP NEWS
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए पहुंचे अनंत अंबानी.
ENT LIVE
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Akshay Kumar की Haiwaan से निराश फैन ने लिखा ‘Leaving Fandom’ का नोट
Embed widget