उद्धव ठाकरे के घर जाएंगे दिशा सालियान के पिता सतीश! क्यों? सामने आई वजह

19 सितंबर को मातोश्री जाकर आदित्य ठाकरे को कानूनी नोटिस सौंपने की तैयारी ।

दिवंगत दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने मुंबई के खेरवाड़ी पुलिस स्टेशन में पुलिस सुरक्षा की मांग की है। सतीश सालियान की ओर से उनके वकील ने पुलिस को पत्र देकर बताया है कि वह अपनी कानूनी टीम के साथ 19 सितंबर 2026 को शाम 4 बजे बांद्रा स्थित मातोश्री जाएंगे।

पत्र के मुताबिक, सतीश सालियान का उद्देश्य आदित्य ठाकरे को व्यक्तिगत रूप से कानूनी नोटिस सौंपना है। पत्र में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सतीश सालियान और उनके साथ जाने वाले वकीलों को रास्ते में या मौके पर किसी तरह के विरोध, टकराव या धमकी की आशंका जताई गई है।

वकील ने खेरवाड़ी पुलिस से सतीश सालियान और उनकी कानूनी टीम की सुरक्षा के लिए मातोश्री और उसके आसपास पर्याप्त पुलिस बंदोबस्त करने की मांग की है। साथ ही, उनके पहुंचने, कानूनी नोटिस सौंपने और वहां से रवाना होने तक सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दौरा शांतिपूर्ण रहेगा और केवल कानूनी नोटिस की सेवा तक सीमित होगा। सतीश सालियान और उनकी कानूनी टीम ने पुलिस के सभी वैध निर्देशों का पालन करने का आश्वासन दिया है।

पुलिस से पत्र को अग्रिम सूचना के तौर पर रिकॉर्ड में लेने, आवश्यक एहतियाती कदम उठाने और सुरक्षा व्यवस्था की पुष्टि करने का अनुरोध किया गया है।