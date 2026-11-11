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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमहाराष्ट्र: NCP में फिर टूट की आहट! संजय राउत बोले- 20 से 22 विधायक छोड़ेंगे पार्टी

महाराष्ट्र: NCP में फिर टूट की आहट! संजय राउत बोले- 20 से 22 विधायक छोड़ेंगे पार्टी

शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 20 से 22 विधायक कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले पार्टी बदल सकते हैं.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 11 Nov 2026 02:29 PM (IST)
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महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को लेकर एक बार फिर हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि सुनेत्रा पवार के पक्ष से जुड़े 20 से 22 विधायक कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि इन विधायकों की मानसिकता अब पार्टी से बाहर निकलने की है. राउत ने यह भी कहा कि ये विधायक शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं और वे सिर्फ गपशप करने के लिए नहीं मिल रहे हैं.

संजय राउत ने कहा, "जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सुनेत्रा ताई पवार का जो पक्ष है यानी जो अमित शाह का पक्ष है. राष्ट्रवादी कांग्रेस से 20 से 22 विधायक कभी भी बाहर निकल जाएंगे. यह मैं बार-बार कहता हूँ. 20 से 22 विधायक बाहर निकलने की मानसिकता में हैं."

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उन्होंने विधायकों की शरद पवार से हो रही मुलाकातों का भी जिक्र किया. संजय राउत के मुताबिक, ये मुलाकातें सिर्फ सामान्य बातचीत के लिए नहीं हो रही हैं, बल्कि इनके पीछे राजनीतिक कारण हैं.

अजित पवार के नेतृत्व पर भी उठाए सवाल

संजय राउत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "माननीय शरद पवार साहब से वे मिल रहे हैं. वे क्या सिर्फ गपशप करने के लिए नहीं मिल रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "अजित पवार का नेतृत्व नहीं रहा है. एक तरह से उन्हें गुलामी करनी पड़ रही थी. स्वाभिमान गिरवी रखना पड़ रहा था."

शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने विधायकों के भविष्य को लेकर दो संभावनाएं भी बताईं. उन्होंने कहा, "ऐसे समय में या तो वे वापस अपने घर (दल) लौट आएंगे. इसे विलय नहीं कहते हैं. या फिर वे चुनाव से पहले अन्य एक-दो पार्टियों में प्रवेश कर जाएंगे." राउत ने आखिर में दावा किया, "अमित शाह का यह दल एक बार फिर से टूटेगा."

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 11 Nov 2026 02:29 PM (IST)
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MAHARASHTRA NEWS SANJAY RAUT
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