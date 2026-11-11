महाराष्ट्र: NCP में फिर टूट की आहट! संजय राउत बोले- 20 से 22 विधायक छोड़ेंगे पार्टी

महाराष्ट्र की राजनीति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) को लेकर एक बार फिर हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं. शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि सुनेत्रा पवार के पक्ष से जुड़े 20 से 22 विधायक कभी भी पार्टी छोड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि इन विधायकों की मानसिकता अब पार्टी से बाहर निकलने की है. राउत ने यह भी कहा कि ये विधायक शरद पवार से मुलाकात कर रहे हैं और वे सिर्फ गपशप करने के लिए नहीं मिल रहे हैं.

संजय राउत ने कहा, "जैसा कि मैंने पहले बताया था कि सुनेत्रा ताई पवार का जो पक्ष है यानी जो अमित शाह का पक्ष है. राष्ट्रवादी कांग्रेस से 20 से 22 विधायक कभी भी बाहर निकल जाएंगे. यह मैं बार-बार कहता हूँ. 20 से 22 विधायक बाहर निकलने की मानसिकता में हैं."

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उन्होंने विधायकों की शरद पवार से हो रही मुलाकातों का भी जिक्र किया. संजय राउत के मुताबिक, ये मुलाकातें सिर्फ सामान्य बातचीत के लिए नहीं हो रही हैं, बल्कि इनके पीछे राजनीतिक कारण हैं.

अजित पवार के नेतृत्व पर भी उठाए सवाल

संजय राउत ने पूर्व उपमुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व को लेकर भी टिप्पणी की. उन्होंने कहा, "माननीय शरद पवार साहब से वे मिल रहे हैं. वे क्या सिर्फ गपशप करने के लिए नहीं मिल रहे हैं." उन्होंने आगे कहा, "अजित पवार का नेतृत्व नहीं रहा है. एक तरह से उन्हें गुलामी करनी पड़ रही थी. स्वाभिमान गिरवी रखना पड़ रहा था."

शिवसेना (UBT) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने विधायकों के भविष्य को लेकर दो संभावनाएं भी बताईं. उन्होंने कहा, "ऐसे समय में या तो वे वापस अपने घर (दल) लौट आएंगे. इसे विलय नहीं कहते हैं. या फिर वे चुनाव से पहले अन्य एक-दो पार्टियों में प्रवेश कर जाएंगे." राउत ने आखिर में दावा किया, "अमित शाह का यह दल एक बार फिर से टूटेगा."

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