बारामती उपचुनाव पर CM देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, 'मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस...'

बारामती विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस सीट पर निर्विरोध चुनाव की उम्मीद जताई है. सीएम फडणवीस ने मंगलवार (07 अप्रैल) को उम्मीद जताई कि कांग्रेस ‘‘जनभावना’’ का सम्मान करेगी और उपमुख्यमंत्री और एनसीपी अध्यक्ष सुनेत्रा पवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार को वापस लेकर बारामती विधानसभा क्षेत्र में निर्विरोध चुनाव सुनिश्चित करेगी.

विमान दुर्घटना में 28 जनवरी को सुनेत्रा के पति और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार की मृत्यु के बाद यह सीट खाली हो गई थी. मतदान 23 अप्रैल को निर्धारित है और मतगणना चार मई को होगी. मीरा-भायंदर में मेट्रो लाइन नौ कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए, फडणवीस ने कहा कि दुखद परिस्थितियों को देखते हुए बारामती के लोग एक सर्वसम्मत उम्मीदवार चाहते हैं.

उम्मीद है कांग्रेस जनता की भावनाओं का सम्मान करेगी- फडणवीस

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने आगे कहा, ‘‘जनभावना सुनेत्रा पवार के साथ है. मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस जनता की भावनाओं का सम्मान करेगी. लोग चाहते हैं कि सुनेत्रा जी बिना किसी विरोध के निर्वाचित हों.’’ फडणवीस ने कहा कि अगर कांग्रेस चुनाव मैदान से हटती है, तो इसका मतलब अजित पवार की स्मृति का सम्मान करना होगा.

कांग्रेस ने चुनाव से हटने के लिए रखी है शर्त

सीएम देवेंद्र फडणवीस की ये अपील कांग्रेस के उम्मीदवार आकाश मोरे द्वारा निर्विरोध निर्वाचन के आह्वान को नजरअंदाज करते हुए सुनेत्रा पवार के खिलाफ नामांकन पत्र दाखिल करने के एक दिन बाद आई है. चुनाव से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 9 अप्रैल है. विपक्षी दल एनसीपी (SP) और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने दिवंगत उपमुख्यमंत्री की स्मृति में सम्मान के तौर पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं. कांग्रेस का कहना है कि अगर एनसीपी के दिवंगत नेता अजित पवार से जुड़े विमान हादसे में प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो वह चुनाव मैदान से हटने पर विचार करेगी.