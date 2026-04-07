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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रCEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने पर संजय राउत का दावा, 'BJP कभी भी...'

CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव खारिज होने पर संजय राउत का दावा, 'BJP कभी भी...'

Sanjay Raut News: शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने दावा किया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में कभी भी लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव नहीं जीत सकती.

By : सनातन कुमार | Updated at : 07 Apr 2026 02:51 PM (IST)
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CEC को हटाने की मांग वाला प्रस्ताव खारिज होने पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने कहा कि अभी के जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, उनको एक टास्क दिया गया है कि पश्चिम बंगाल को बीजेपी की झोली में डालनी है. ये टास्क इसलिए दिया है क्योंकि लोकतांत्रिक माध्यम से बीजेपी पश्चिम बंगाल कभी भी नहीं जीत सकती. शिवसेना यूबीटी सांसद ने कहा कि जिस ज्ञानेश कुमार ये टास्क दिया गया है, अगर उनके खिलाफ महाभियोग चलाने की बात होगी तो सरकार जरूर उनको बचाएगी. सरकार ऐसे लोगों को हमेशा बचाती आई है जो लोकतंत्र की हत्या करते हैं. 

ममता बनर्जी शेरनी हैं- संजय राउत

इसके आगे उन्होंने कहा कि अब बंगाल में देखेंगे कि जो बीजेपी और सरकार की सुपारी लेकर काम कर रहे हैं, वो चुनाव आयोग कहां तक सफल होता है. राउत ने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि बंगाल की जनता बीजेपी के इरादों को कभी सफल नहीं होने देगी. संजय राउत ने कहा कि ममता बनर्जी शेरनी हैं और वो महिला सरकार से लड़ रही है. उनकी हर बात को हम समर्थन देंगे." 

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बता दें कि सोमवार (6 अप्रैल) को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा के स्पीकर ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए विपक्षी सांसदों की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया. 

ईरान से डर गए ट्रंप- संजय राउत

ईरान युद्ध पर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि मंगलवार की रात को ईरान में हमारा काम पूरा हो जाएगा. उनके इस बयान के बाद दुनिया की नजर अमेरिका के अलगे कदम पर टिकी है. इस पर उन्होंने कहा कि महासत्ता कहलाने वाले ये लोग ईरान से डर गए हैं. ईरान जिस तरह से लड़ रहा है, चुनौती को स्वीकार कर रहा है, पीछे नहीं हट रहा है और ट्रंप की थू-थू हो रही है तो ये उनके (ट्रंप) मन का डर है. 

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 07 Apr 2026 02:41 PM (IST)
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