असम चुनाव: कांग्रेस के सहयोगी दल का बड़ा बयान, 'पवन खेड़ा जैसे नेताओं ने बड़बोलेपन की वजह से...'
Pawan Khera News: कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने दावा किया कि असम के सीएम की पत्नी के पास तीन देशों के पासपोर्ट हैं. मंगलवार को असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंच गई.
कांग्रेस की सहयोगी पार्टी शिवसेना (यूबीटी) ने असम चुनाव का जिक्र करते हुए बड़ी बात कह दी. पार्टी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि असम का चुनाव इंडिया गठबंधन बहुत अच्छे तरीके से लड़ रही है. लेकिन पवन खेड़ा जैसे नेताओं ने अपने बड़बोलेपन की वजह से इस चुनाव में कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दिया है. उन्होंने पूछा कि क्या जरूरत है किसी मुख्यमंत्री की पत्नी के बारे में ये कहना कि उनके पास तीन पासपोर्ट हैं? ये तो हो ही नहीं सकता. इस देश के नागरिक के पास एक ही भारत का पासपोर्ट होता है.
'पासपोर्ट वाला विषय लाना ही नहीं चाहिए था'
आनंद दुबे ने कहा, "क्या जरूरत है इन सब विषयों को बोलने की? कांग्रेस में जब तरुण गोगोई मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्या किया, ये सब बताना चाहिए. कैसे ये सरकार लोगों को तकलीफ दे रही है, कैसे भाईचारे का नष्ट किया जा रहा है, कैसे असम को पीछे कर दिया गया है, वो उस पर बात करनी चाहिए. ये पासपोर्ट वाला विषय लाना ही नहीं चाहिए था."
#WATCH | मुंबई, महाराष्ट्र: शिवसेना (UBT) नेता आनंद दुबे ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के बयान पर कहा, "असम का चुनाव अच्छा चल रहा है लेकिन पवन खेड़ा जैसे नेताओं ने अपने बड़बोलेपन की वजह से इस चुनाव में कांग्रेस की छवि को नुकसान पहुंचाया है... पासपोर्ट वाला विषय लाना ही नहीं चाहिए… pic.twitter.com/n8H3FeDn3M— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 7, 2026
'इन सब विषयों का जनता से कोई लेना-देना नहीं'
इसके आगे उन्होंने कहा, "पवन खेड़ा और हिमंत बिस्वा सरमा ने इस चुनाव को व्यक्तिगत बना दिया है. जबकि ये चुनाव कांग्रेस बनाम बीजेपी होना चाहिए. अब पवन खेड़ा उनके खिलाफ कुछ कह रहे हैं. अब असम की पुलिस दिल्ली में जाकर उनके घर पर सर्च कर रही है. इससे चुनाव बिगड़ जाता है. हमने देखा है, चुनाव मुद्दों पर होने चाहिए. चुनाव विकास पर होना चाहिए. चुनाव नीति और रणनीति पर होनी चाहिए. इन सब विषयों (पासपोर्ट) का जनता से कोई लेना-देना नहीं है. किसे पास कितने पासपोर्ट है ये चेक करना पुलिस का काम है."
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आनंद दुबे ने कहा कि पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता और पार्टी के सीनियर नेता हैं, उन्हें कम से कम ऐसी चीजों से बचना चाहिए और चुनाव को व्यक्तिगत नहीं होने देना चाहिए.
पवन खेड़ा के घर पहुंची असम की पुलिस
गौरतलब है कि कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा की पत्नी के पास 3 देशों का पासपोर्ट होने का दावा किया था. सीएम हिमंता की पत्नी के केस दर्ज करवाने के बाद असम पुलिस पवन खेड़ा के घर दिल्ली पहुंची थी. असम पुलिस को पवन खेड़ा घर पर नहीं मिले. असम पुलिस ने कहा कि हम पवन खेड़ा को ढूंढ लेंगे. पवन खेड़ा के घर से कुछ मैटेरियल लिए हैं.
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Source: IOCL