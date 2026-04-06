हीरे, सोना, चांदी, गाड़ियां, सुनेत्रा पवार के पास कितनी संपत्ति? चुनावी हलफनामे में खुलासा

महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम और एनसीपी की नेता सुनेत्रा पवार ने बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए सोमवार (06 अप्रैल) को अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया. इस दौरान उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में संपत्ति की भी घोषणा की है. हलफनामे के मुताबिक उनके बैंक खातों में 10 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है.

इसके साथ ही उन्होंने बॉन्ड और शेयर में 20 लाख रुपये से अधिक की राशि निवेश की है. इसके अलावा उनके पास करीब तीन करोड़ रुपये की कीमत के सोना-चांदी-हीरे हैं. उनके पास लाखों रुपये मूल्य की गाड़ियां हैं.

सुनेत्रा पवार के पास कितनी संपत्ति?

बैंक खातों में- 10 करोड़ 58 लाख 78 हजार 160 रुपये

बॉण्ड और शेयर- 20 लाख 14 हजार 610 रुपये

इश्योरेंस- 21 लाख 95 हजार 767

किसी व्यक्ति या संस्था (फर्म, कंपनी, ट्रस्ट आदि सहित) को दिए गए व्यक्तिगत ऋण/अग्रिम और देनदारों से प्राप्त होने वाली अन्य राशियां- 1 करोड़ 82 लाख 5000

गाड़ियों की कीमत- 49 लाख 9 हजार 526

सोना-चांदी-हीरे- 2 करोड़ 92 लाख 34 हजार 820

किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को दिए गए ऋण या बकाया राशि- 16,33,76,693.38

दिवंगत अजित पवार के अलग-अलग बैंक खातों में कितनी राशि?

सुनेत्रा पवार के चुनावी हलफनामे के मुताबिक, दिवंगत नेता अजित पवार के अलग-अलग बैंक खातों में 71 लाख 63 हजार 624 रुपये जमा हैं. दिवंगत अजित पवार के नाम 57 लाख 25 हजार 307 रुपये के बॉण्ड और शेयर हैं. इसके साथ ही उनके नाम 2 करोड़ 98 लाख 50 हजार 682 रुपये के अन्य सेविंग्स और LIC पॉलिसी हैं.

दिवंगत अजित पवार के पास 75 लाख 72 हजार 102 रुपये के मूल्य की गाड़ियां हैं. उनके नाम 71 लाख 92 हजार 365 रुपये के आभूषण हैं. अन्य परिसंपत्तियां, दावों/ब्याज का मूल्य को देखें तो सुनेत्रा पवार के पास 6 करोड़ 91 लाख 67 हजार 094 रुपये हैं. तो वहीं दिवंगत अजित पवार के पास 1 करोड़ 83 लाख 8 हजार 471 रुपये हैं.

बारामती विधानसभा उपचुनाव के लिए 23 अप्रैल को वोटिंग

नामांकन पत्र भरने के दौरान सुनेत्रा पवार ने लोगों भरोसा दिलाया कि बारामती का विकास कार्य बिना किसी रुकावट के जारी रहेगा और प्रशासनिक अनुशासन बनाए रखा जाएगा. उन्होंने कहा, “बारामती के भविष्य को लेकर चिंता की कोई बात नहीं है. किसानों को खेतों के लिए पानी मिलता रहेगा और हम शहर को खासकर महिलाओं के लिए सुरक्षित और अपराधमुक्त बनाने का प्रयास करेंगे.” बारामती उपचुनाव को लेकर 23 अप्रैल को वोटिंग होगी जबकि वोटों की गिनती 4 मई को होगी.