महाराष्ट्र में कितने दिनों का पेट्रोल-डीजल का स्टॉक? CM देवेंद्र फडणवीस ने दी जानकारी

केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर 10-10 रुपए एक्साइज ड्यूटी घटा दी है. इसके लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है. उन्होंने ये भी कहा कि हमारे यहां पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है. सीएम ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें न लगाएं क्योंकि हमारे पास अगले एक महीने के लिए पर्याप्त पेट्रोल और डीजल मौजूद है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में कहा, "मैं भारत सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, युद्ध के बीच कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बावजूद, सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की है. इससे यह सुनिश्चित हुआ कि इसका बोझ ग्राहकों पर न पड़े और कंपनी ही ये भार सहन करेगी. प्रधानमंत्री ने लोगों को बहुत बड़ा फायदा दिया है."

Mumbai, Maharashtra: CM Devendra Fadnavis says, "I want to express my gratitude to the Government of India and especially to Prime Minister Narendra Modi. Despite rising crude oil prices worldwide, the government reduced excise duty on petrol and diesel by ₹10 per litre. This… pic.twitter.com/0HXUPY1uQN — IANS (@ians_india) March 27, 2026

पीएम मोदी की डिप्लोमेसी काबिले तारीफ- देवेंद्र फडणवीस

उन्होंने आगे कहा, ''हमलोग देख रहे हैं कि जहां हमारे आसपास के पड़ोसी देशों में पेट्रोल-डीजल और गैस संकट के कारण करीब करीब शटडाउन की परिस्थिति आई है, दफ्तर बंद हैं. कई जगह पर संस्थान बंद हो रहे हैं. ऐसे समय में पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने संकट की स्थिति में बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया है. हमारे यहां पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं है. घरेलू गैस भी दिए जा रहे हैं. कमर्शियल गैस सिलेंडर में कुछ कटौती की गई है लेकिन उसको भी 50 फीसदी पर लाया जा रहा है. जिस प्रकार की डिप्लोमेसी हमारे प्रधानमंत्री ने की है वो काबिले तारीफ है.''

पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें न लगाएं- देवेंद्र फडणवीस

सीएम देवेंद्र फडणवीस ने आगे कहा, ''मैं विशेष रूप से आम लोगों से ये अपील करता हूं कि वे पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें न लगाएं क्योंकि हमारे पास अगले एक महीने के लिए पर्याप्त पेट्रोल और डीजल मौजूद है. इस प्रकार से वो कतारें लगाकर इस अंदेशे में कि शायद इसकी कमी होगी वो पेट्रोल-डीजल भरेंगे तो सप्लाई और डिमांड के साइकल पर उसका दबाव बढ़ेगा, एक आर्टिफिशियल कमी उसके कारण तैयार होगी इसलिए ऐसा न करें.

Mumbai, Maharashtra: CM Devendra Fadnavis says, "I especially appeal to people not to form queues at petrol pumps. We have sufficient petrol and diesel stock for the next month..." pic.twitter.com/MZomkbozrR — IANS (@ians_india) March 27, 2026

गलत करने पर गैस एजेंसियों पर कार्रवाई होगी- देवेंद्र फडणवीस

उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर के मामले में भी पूरे तरीके से एहतियात बरती है. जो हाउस होल्ड गैस है वो सभी को सही समय पर मिल रहा है, कहीं पर गैस एजेंसियां अगर गलत तरीके से पैसे मांगती है या गलत तरीके से आर्टिफिशियल कमी लाने की कोशिश करती है तो उसकी आप शिकायत करें. उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगले पूरे समय का एक बहुत अच्छा प्लान भारत सरकार ने तैयार किया है, इसलिए सरकार पर भरोसा रखकर सभी लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए.