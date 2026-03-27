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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsBihar Board 10th Result: 31 मार्च पर टिकी लाखों नजरें, टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद आएगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

Bihar Board 10th Result: 31 मार्च पर टिकी लाखों नजरें, टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद आएगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड जल्द ही 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है, जिसकी संभावना 31 मार्च तक जताई जा रही है। आधिकरिक साइट results.biharboardonline.com पर नतीजे देखे जा सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 27 Mar 2026 02:50 PM (IST)
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बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) बहुत जल्द कक्षा 10 यानी मैट्रिक का परिणाम जारी करने की तैयारी में है. संभावना है कि 31 मार्च 2026 तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. छात्र नतीजे आधिकारिक साइट results.biharboardonline.com पर देख सकेंगे. छात्र-छात्राएं यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से नतीजे चेक कर सकते हैं.

पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यह अंदाजा और मजबूत हो जाता है. बीते चार साल में तीन बार 31 मार्च को ही नतीजे घोषित किए गए, जबकि 2025 में रिजल्ट 29 मार्च को आया था. इसी पैटर्न को देखते हुए इस साल भी मार्च के आखिरी दिन तक परिणाम आने की उम्मीद है.

रिजल्ट जारी करने से पहले बोर्ड एक खास प्रक्रिया पूरी करता है, जिसे टॉपर्स वेरिफिकेशन कहा जाता है. जिन छात्रों के सबसे ज्यादा अंक आते हैं, उन्हें पटना स्थित बोर्ड मुख्यालय बुलाया जाता है. यहां उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनकी लिखावट (हैंडराइटिंग) देखी जाती है और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की जाती है.

ऑनलाइन मार्कशीट में क्या होगा?

बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर जारी की जाने वाली मार्कशीट अस्थायी होती है. छात्रों को बाद में अपनी असली मार्कशीट अपने स्कूल से लेनी होगी. इसलिए ऑनलाइन मार्कशीट को सिर्फ जानकारी के लिए ही माना जाएगा. ऑनलाइन मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक, प्रैक्टिकल अंक, डिवीजन, प्रतिशत या ग्रेड और पास/फेल की स्थिति जैसी सारी जानकारी दी जाएगी.

यह भी पढ़ें: पिछले साल कैसा था बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट, जानें कितने लड़के-लड़कियों ने बनाई थी टॉपर्स लिस्ट में जगह

इस साल कितने छात्रों ने दी परीक्षा

इस वर्ष करीब 15,12,687 छात्रों ने बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा दी. यह परीक्षा पूरे बिहार में 1,699 केंद्रों पर कराई गई. परीक्षा दो शिफ्ट में हुई थी सुबह 9:30 से 12:45 तक और दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक. हर विषय 100 अंकों का था और पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. ज्यादा डिटेल्स के लिए छात्र आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.

ऐसे डाउनलोड करें बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

स्टेप 1: छात्र नतीजे चेक करने के लिए सबसे पहले results.biharboardonline.com पर जाएं.
स्टेप 2: छात्र होम पेज पर “BSEB Matric Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अब छात्र अपना रोल कोड और रोल नंबर डालें.
स्टेप 4: इसके बाद सबमिट बटन दबाते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.
स्टेप 5: छात्र इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर अपने पास रख लें.

यह भी पढ़ें - BSEB 12th Arts Result 2026: आर्ट्स स्ट्रीम में कैसा रहा बिहार बोर्ड के 12वीं के छात्रों का प्रदर्शन, रिजल्ट हुआ जारी

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 02:50 PM (IST)
Tags :
Education Bihar Board 10th Result Results Bihar Board Matric Result Date BSEB Class 10 Result 2026
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