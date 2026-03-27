Bihar Board 10th Result: 31 मार्च पर टिकी लाखों नजरें, टॉपर्स वेरिफिकेशन के बाद आएगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
Bihar Board 10th Result: बिहार बोर्ड जल्द ही 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करने वाला है, जिसकी संभावना 31 मार्च तक जताई जा रही है। आधिकरिक साइट results.biharboardonline.com पर नतीजे देखे जा सकते हैं.
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) बहुत जल्द कक्षा 10 यानी मैट्रिक का परिणाम जारी करने की तैयारी में है. संभावना है कि 31 मार्च 2026 तक रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा. छात्र नतीजे आधिकारिक साइट results.biharboardonline.com पर देख सकेंगे. छात्र-छात्राएं यहां बताए गए स्टेप्स की मदद से नतीजे चेक कर सकते हैं.
पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड पर नजर डालें तो यह अंदाजा और मजबूत हो जाता है. बीते चार साल में तीन बार 31 मार्च को ही नतीजे घोषित किए गए, जबकि 2025 में रिजल्ट 29 मार्च को आया था. इसी पैटर्न को देखते हुए इस साल भी मार्च के आखिरी दिन तक परिणाम आने की उम्मीद है.
रिजल्ट जारी करने से पहले बोर्ड एक खास प्रक्रिया पूरी करता है, जिसे टॉपर्स वेरिफिकेशन कहा जाता है. जिन छात्रों के सबसे ज्यादा अंक आते हैं, उन्हें पटना स्थित बोर्ड मुख्यालय बुलाया जाता है. यहां उनका इंटरव्यू लिया जाता है, उनकी लिखावट (हैंडराइटिंग) देखी जाती है और उनकी उत्तर पुस्तिकाओं की दोबारा जांच की जाती है.
ऑनलाइन मार्कशीट में क्या होगा?
बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर जारी की जाने वाली मार्कशीट अस्थायी होती है. छात्रों को बाद में अपनी असली मार्कशीट अपने स्कूल से लेनी होगी. इसलिए ऑनलाइन मार्कशीट को सिर्फ जानकारी के लिए ही माना जाएगा. ऑनलाइन मार्कशीट में छात्र का नाम, रोल नंबर, विषयवार अंक, कुल अंक, प्रैक्टिकल अंक, डिवीजन, प्रतिशत या ग्रेड और पास/फेल की स्थिति जैसी सारी जानकारी दी जाएगी.
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इस साल कितने छात्रों ने दी परीक्षा
इस वर्ष करीब 15,12,687 छात्रों ने बिहार बोर्ड की 10वीं परीक्षा दी. यह परीक्षा पूरे बिहार में 1,699 केंद्रों पर कराई गई. परीक्षा दो शिफ्ट में हुई थी सुबह 9:30 से 12:45 तक और दोपहर 2 बजे से 5:15 बजे तक. हर विषय 100 अंकों का था और पास होने के लिए छात्रों को कम से कम 33 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. ज्यादा डिटेल्स के लिए छात्र आधिकारिक साइट की मदद ले सकते हैं.
ऐसे डाउनलोड करें बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट
स्टेप 1: छात्र नतीजे चेक करने के लिए सबसे पहले results.biharboardonline.com पर जाएं.
स्टेप 2: छात्र होम पेज पर “BSEB Matric Result 2026” लिंक पर क्लिक करें.
स्टेप 3: अब छात्र अपना रोल कोड और रोल नंबर डालें.
स्टेप 4: इसके बाद सबमिट बटन दबाते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.
स्टेप 5: छात्र इसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकालकर अपने पास रख लें.
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Source: IOCL