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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'PM मोदी और मैं निपट लेंगे...', ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा अमेरिका?

'PM मोदी और मैं निपट लेंगे...', ईरान से जंग के बीच ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, क्या भारत का नाम घसीट रहा अमेरिका?

Donald Trump Statement on PM Modi: ईरान पर लगातार हमलों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने PM मोदी को लेकर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि यह बात ज्यादा लोगों के बारे में नहीं कही जा सकती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Zahid Ahmed | Updated at : 27 Mar 2026 12:38 PM (IST)
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ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच करीब एक महीने से चल रही जंग और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई की आशंकाओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है. ट्रंप ने कहा है, 'PM मोदी और मैं दो ऐसे लोग हैं जो काम पूरा कर दिखाते हैं.'

भारत के साथ रिश्ता ज्यादा मजबूत होगा: ट्रंप

यह मैसेज अमेरिकी दूतावास ने शुक्रवार को भारत में अपनी आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया. ट्रंप ने लिखा, 'भारत के साथ हमारा शानदार रिश्ता आगे और मजबूत होगा. PM मोदी और मैं दो ऐसे लोग हैं जो काम पूरा कर दिखाते हैं, जो ज्यादातर लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता है.'

ट्रंप का यह बयान मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई टेलीफोन बातचीत के बाद आया है. यह दोनों नेताओं के बीच ईरान जंग शुरू होने (28 फरवरी 2026) के बाद पहली बातचीत थी. बातचीत में दोनों ने मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की और क्षेत्र में स्थिरता की जरूरत पर जोर दिया.

हम शांति का प्रयास करते रहेंगे: PM मोदी

प्रधानमंत्री मोदी ने बाद में ट्वीट कर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा, 'राष्ट्रपति ट्रंप से फोन पर बात हुई. पश्चिम एशिया की स्थिति पर उपयोगी चर्चा हुई. भारत डी-एस्केलेशन और जल्द से जल्द शांति बहाली का समर्थन करता है. हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला, सुरक्षित और सुलभ रखना पूरे विश्व के लिए जरूरी है. हम शांति और स्थिरता के प्रयासों पर संपर्क में रहेंगे.' दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों की सुरक्षा पर लगातार संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई.

गौरतलब है कि भारत इस जंग में सीधे शामिल नहीं है, लेकिन उसने लगातार डी-एस्केलेशन, शांति बहाली और होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रखने की अपील की है. भारत के अमेरिका, इजरायल और ईरान तीनों के साथ अच्छे संबंध हैं, इसलिए उसकी भूमिका शांति प्रयासों में अहम हो सकती है. ट्रंप का मैसेज ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में जंग की वजह से वैश्विक व्यापार, तेल की आपूर्ति और महंगी हो गई है.

 

Published at : 27 Mar 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
PM Modi Breaking News Abp News DONALD Trump ISRAEL IRAN WAR
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