महाराष्ट्र की सियासी हवाओं में इन दिनों अशोक खरात का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है. जी हां वही अशोक खरात जिसे लेकर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं. 67 वर्षीय स्वयंभू ज्योतिषी और न्यूमेरोलॉजिस्ट पर रेप, उगाही और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोपों की जांच चल रही है. SIT ने उसके अतीत की परतें खोलनी शुरू कर दी हैं.

जांच में अशोक खरात की शिक्षा को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं वो और चौंकाने वाले हैं. खरात ने 10वीं की गणित परीक्षा में केवल 28 अंक हासिल किए थे. इसके बावजूद उसने खुद को न्यूमेरोलॉजिस्ट के रूप में स्थापित किया और हजारों लोगों को अपनी सलाह देने लगा.

उसके ग्राहकों में महाराष्ट्र के कई बड़े नेता और कारोबारी शामिल बताए जा रहे हैं. वह लोगों के व्यापार, निजी और राजनीतिक फैसलों में दखल देता था. इसी प्रभाव के चलते उसका नेटवर्क तेजी से बढ़ता गया.

शुरुआती विवाद, विदेश यात्रा और नई पहचान

अशोक खरात का जन्म नासिक जिले के काहंडेलवाड़ी गांव में लक्ष्मण खरात के रूप में हुआ था. शुरुआती जीवन में ही उस पर एक रिश्तेदार के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा, जिसके बाद उसे गांव से बाहर कर दिया गया. इसके बाद वह पश्चिम बंगाल और फिर थाईलैंड चला गया, जहां उसने कार्गो जहाजों पर काम किया. बाद में उसने खुद को “कैप्टन खरात” बताना शुरू किया, हालांकि जांच में इसके कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिले हैं.

नासिक लौटकर शुरू किया ‘धार्मिक कारोबार’

1990 के दशक में नासिक लौटने के बाद उसने खुद को अशोक कुमार खरात के रूप में पेश किया. रियल एस्टेट बूम के दौरान उसने ज्योतिष, न्यूमेरोलॉजी और छोटे धार्मिक अनुष्ठानों का काम शुरू किया. ग्राहकों को जटिल रियल एस्टेट सौदों में सलाह देता था, महंगे अनुष्ठान और बार-बार पूजा कराने की सलाह देता था वहीं उससे मिलने की फीस भी ₹50 लाख तक बताई जा रही है.

अशोक खरात का नाटक और मनोवैज्ञानिक खेल!

जांच में सामने आया कि वह अपने मिरगांव स्थित महादेव मंदिर में खास तरीके से अनुष्ठान करता था. वहां लाइट बंद कर दी जाती थी और सांपों की आवाजें सुनाई जाती थीं, जिससे माहौल रहस्यमय बनाया जाता था. खरात दावा करता था कि भगवान महादेव ने प्रार्थना स्वीकार कर ली है. पुलिस के मुताबिक, यह सब एक सुनियोजित तरीका था जिससे लोगों पर मानसिक दबाव बनाया जाता था और उनसे पैसे वसूले जाते थे.

करोड़ों की उगाही और धमकी के आरोप

पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी राजेंद्र असूद ने FIR दर्ज कर आरोप लगाया है कि वह 2018 से खरात के संपर्क में थे. उन्होंने 4-5 करोड़ रुपये खर्च किए और एक मर्सिडीज कार भी ट्रांसफर की. असूद के अनुसार, जब उन्होंने दूरी बनाने की कोशिश की तो उन्हें डराया गया. मामला सामने आने के बाद ही उन्होंने पुलिस का रुख किया.

महिलाओं की शिकायतों से मामला हुआ गंभीर

अब तक सामने आई FIRs में महिलाओं के आरोप सबसे गंभीर बताए जा रहे हैं. शिकायतों में यौन शोषण और मानसिक उत्पीड़न के आरोप शामिल हैं. 17 मार्च से 26 मार्च के बीच कम से कम आठ मामले दर्ज किए गए हैं. इससे यह मामला एक बड़ी बहुस्तरीय जांच में बदल गया है, जिसमें कई पहलुओं की पड़ताल हो रही है.

अशोक खरात के संपर्क में कई बड़े राजनीतिक नाम भी बताए जा रहे हैं. इनमें कुछ नेताओं और प्रभावशाली व्यक्तियों का जिक्र सामने आया है, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया है. हालांकि अब तक इन नेताओं के खिलाफ किसी गलत काम के सबूत नहीं मिले हैं. लेकिन खरात की पहुंच और प्रभाव ने यह सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि वह सत्ता के गलियारों तक कैसे पहुंचा.

मिरगांव में बनाया साम्राज्य

2009 में खरात ने नासिक के मिरगांव में जमीन खरीदी और वहां शिव मंदिर बनवाया. धीरे-धीरे उसने करीब 30 एकड़ जमीन पर कब्जा कर एक बड़ा फार्महाउस तैयार किया. यही जगह उसके नेटवर्क और गतिविधियों का मुख्य केंद्र बन गई. यहां प्रभावशाली लोग उससे मिलने आते थे और यहीं से उसका पूरा ऑपरेशन संचालित होता था.