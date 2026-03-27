हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजDonald Trump On NATO: जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?

Donald Trump On NATO: जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?

Donald Trump On NATO: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो देशों पर अमेरिका का साथ ना देने का आरोप लगाया है. इसी बीच आइए जानते हैं कि वह कौन सा देश है जो एक बार नाटो से अलग हो गया था.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 27 Mar 2026 01:59 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Donald Trump On NATO: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नाटो को निशाना बनाया है. उन्होंने सदस्य देशों पर आरोप लगाया है ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच वे अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं. उनकी ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब कई पश्चिमी सहयोगी सीधे तौर पर शामिल होने को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि नाटो के अंदर आपसी टकराव सामने आने का यह पहला मौका नहीं है. इतिहास में एक बार यूरोपीय ताकत ने इस गठबंधन की मुख्य संरचना से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया था. 

नाटो से अलग होना 

जिस देश की बात हो रही है वह है फ्रांस. फ्रांस ने 1966 में नाटो की एकीकृत सैन्य कमान से खुद को अलग करने का एक साहसी फैसला लिया था. इस कदम का मतलब यह नहीं था कि फ्रांस नाटो को पूरी तरह से छोड़ रहा था. बल्कि यह उसकी सैन्य संरचना से एक बड़ा अलगाव था. 

रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए उठाया गया कदम 

इस फैसले की अगुवाई उस समय के फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने की थी. उनका मानना था कि नाटो पर अमेरिका का दबदबा काफी ज्यादा है. वह चाहते थे कि फ्रांस अपनी रक्षा और विदेश नीति पर पूरी तरह से अपना प्रभुत्व बनाए रखे. 

परमाणु हथियारों पर नियंत्रण का एक बड़ा मुद्दा 

इस अलगाव के पीछे एक और बड़ी वजह परमाणु ऑटोनॉमी थी. फ्रांस ने अपना खुद का परमाणु जखीरा तैयार कर लिया था और वह नहीं चाहता था कि इसे नाटो की सामूहिक कमान के तहत रखा जाए. डी गॉल इस बात पर अड़े थे कि फ्रांस को अपने परमाणु प्रतिरोधक क्षमता पर स्वतंत्र नियंत्रण बनाए रखना चाहिए. 

अमेरिका के युद्ध में घसीटे जाने की चिंता 

इसी के साथ इस बात की भी आशंका थी कि नाटो की सदस्यता के चलते फ्रांस ऐसे संघर्षों में फंस सकता है जिनसे उसके राष्ट्रीय हितों का सीधे तौर पर कोई लेना-देना ना हो.  उस समय चल रहे वियतनाम युद्ध ने इन चिंताओं को और भी बढ़ा दिया था. ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस इस गठबंधन की जिम्मेदारी के चलते ऐसे संघर्षों में घसीटे जाने से बचना चाहता था. 

नाटो के अंदर सामान शक्ति की मांग 

फ्रांस ने नाटो के अंदर एक ज्यादा संतुलित लीडरशिप संरचना की भी जोरदार वकालत की थी. इसी के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय निदेशालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया था. जब इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो नाटो की सैन्य कमान से अलग होने के फ्रांस के फैसले को और भी मजबूती मिली. 

अलग होने के बाद क्या हुआ? 

इस फैसले के बाद नाटो को अपना मुख्यालय पेरिस से ब्रेसेल्स से जाना पड़ा. इसी के साथ फ्रांस की धरती से नाटो के सभी सैन्य अड्डे हटा दिए गए. इसके बावजूद फ्रांस इस गठबंधन का एक राजनीतिक सदस्य बना रहा. एकीकृत सैन्य अभियानों में हिस्सा लिए बिना उसने अपने कूटनीतिक संबंध बनाए रखे.

नाटो की सैन्य संरचना से 43 वर्षों तक बाहर रहने के बाद फ्रांस 2009 में राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की लीडरशिप में आधिकारिक तौर पर इसमें फिर से शामिल हो गया.

यह भी पढ़ें: क्या किसी भी देश को अपनी जमीन दान कर सकते हैं भारत के लोग, जानें क्या हैं नियम?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 27 Mar 2026 01:59 PM (IST)
Tags :
DONALD Trump US Israel Iran War Nato History
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Donald Trump On NATO: जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?
जनरल नॉलेज
Land Donation Law: क्या किसी भी देश को अपनी जमीन दान कर सकते हैं भारत के लोग, जानें क्या हैं नियम?
क्या किसी भी देश को अपनी जमीन दान कर सकते हैं भारत के लोग, जानें क्या हैं नियम?
जनरल नॉलेज
Petrol Diesel Price: क्या एक्साइज ड्यूटी घटने से 10 रुपये सस्ता होगा डीजल-पेट्रोल? जानें सरकार के कदम की हकीकत
क्या एक्साइज ड्यूटी घटने से 10 रुपये सस्ता होगा डीजल-पेट्रोल? जानें सरकार के कदम की हकीकत
जनरल नॉलेज
Qatar Currency Value: कतर में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
कतर में कितने हो जाते हैं भारत के 10000 रुपये, इससे यहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?
Advertisement

वीडियोज

महायुद्ध... आतंक का 'बारूद' !
बड़े 'धोखे' हैं ट्रंप की 'डील' में ?
Jaipur की सड़क पर लड़की का ताबड़तोड़ हमला! बुलेट भी नहीं बची
ईरानी सेना नहीं जनता से हार रहे ट्रंप!
Asim Munir से बात..PM Modi को दरकिनार क्यों?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Nepal PM Oath Ceremony: बालेन शाह बने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री, रैपर-सिंगर के हाथों में देश की कमान
बालेन शाह बने नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री, रैपर-सिंगर के हाथों में देश की कमान
बिहार
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
मोकामा में फिर माहौल गरमाया! सोनू और सिपाही का ऑडियो वायरल, अनंत सिंह पर भी आरोप
विश्व
10 दिन के सीजफायर में ही ट्रंप करेंगे बड़ा धमाका, 10 हजार सैनिकों के साथ ईरान पर चढ़ाई करने का बन गया प्लान?
10 दिन के सीजफायर में ही ट्रंप करेंगे बड़ा धमाका, 10 हजार सैनिकों के साथ ईरान पर चढ़ाई करने का बन गया प्लान?
स्पोर्ट्स
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
कोच्चि में टीम इंडिया का अपमान, पैसे के विवाद की वजह से हेड कोच और खिलाड़ियों को नहीं मिली स्टेडियम में एंट्री
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 8 Worldwide: दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ का भौकाल, 8वें दिन 11 सौ करोड़ के हुई पार, शाहरुख खान के 3 साल पुराने रिकॉर्ड की उड़ा दी धज्जियां
दुनियाभर में ‘धुरंधर 2’ 11 सौ करोड़ के हुई पार, शाहरुख खान के रिकॉर्ड की उड़ा दी धज्जियां
चुनाव 2026
Kerala Assembly Elections 2026: केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
केरल चुनाव 2026 में ये हैं 10 सबसे अमीर उम्मीदवार, किसकी संपत्ति सबसे ज्यादा, जानिए
ऑटो
नए फीचर्स और डिजाइन के साथ आज लॉन्च होगी Guerrilla 450, जानें कितनी हो सकती है कीमत
नए फीचर्स और डिजाइन के साथ आज लॉन्च होगी Guerrilla 450, जानें कितनी हो सकती है कीमत
हेल्थ
Are Black Plastic Containers Safe: प्लास्टिक के काले डब्बों में पैक करवाते हैं खाना, जानिए सेहत के लिए यह कितना खतरनाक?
प्लास्टिक के काले डब्बों में पैक करवाते हैं खाना, जानिए सेहत के लिए यह कितना खतरनाक?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Embed widget