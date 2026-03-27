जिस नाटो पर 'लाल' हो रहे ट्रंप, कभी उससे अलग हो गया था यह देश; क्या था कारण?

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Donald Trump On NATO: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से नाटो को निशाना बनाया है. उन्होंने सदस्य देशों पर आरोप लगाया है ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच वे अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं. उनकी ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब कई पश्चिमी सहयोगी सीधे तौर पर शामिल होने को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं. दिलचस्प बात यह है कि नाटो के अंदर आपसी टकराव सामने आने का यह पहला मौका नहीं है. इतिहास में एक बार यूरोपीय ताकत ने इस गठबंधन की मुख्य संरचना से खुद को पूरी तरह से अलग कर लिया था.

नाटो से अलग होना

जिस देश की बात हो रही है वह है फ्रांस. फ्रांस ने 1966 में नाटो की एकीकृत सैन्य कमान से खुद को अलग करने का एक साहसी फैसला लिया था. इस कदम का मतलब यह नहीं था कि फ्रांस नाटो को पूरी तरह से छोड़ रहा था. बल्कि यह उसकी सैन्य संरचना से एक बड़ा अलगाव था.

रणनीतिक स्वतंत्रता के लिए उठाया गया कदम

इस फैसले की अगुवाई उस समय के फ्रांसीसी राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने की थी. उनका मानना था कि नाटो पर अमेरिका का दबदबा काफी ज्यादा है. वह चाहते थे कि फ्रांस अपनी रक्षा और विदेश नीति पर पूरी तरह से अपना प्रभुत्व बनाए रखे.

परमाणु हथियारों पर नियंत्रण का एक बड़ा मुद्दा

इस अलगाव के पीछे एक और बड़ी वजह परमाणु ऑटोनॉमी थी. फ्रांस ने अपना खुद का परमाणु जखीरा तैयार कर लिया था और वह नहीं चाहता था कि इसे नाटो की सामूहिक कमान के तहत रखा जाए. डी गॉल इस बात पर अड़े थे कि फ्रांस को अपने परमाणु प्रतिरोधक क्षमता पर स्वतंत्र नियंत्रण बनाए रखना चाहिए.

अमेरिका के युद्ध में घसीटे जाने की चिंता

इसी के साथ इस बात की भी आशंका थी कि नाटो की सदस्यता के चलते फ्रांस ऐसे संघर्षों में फंस सकता है जिनसे उसके राष्ट्रीय हितों का सीधे तौर पर कोई लेना-देना ना हो. उस समय चल रहे वियतनाम युद्ध ने इन चिंताओं को और भी बढ़ा दिया था. ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस इस गठबंधन की जिम्मेदारी के चलते ऐसे संघर्षों में घसीटे जाने से बचना चाहता था.

नाटो के अंदर सामान शक्ति की मांग

फ्रांस ने नाटो के अंदर एक ज्यादा संतुलित लीडरशिप संरचना की भी जोरदार वकालत की थी. इसी के साथ अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को शामिल करते हुए एक त्रिपक्षीय निदेशालय बनाने का प्रस्ताव रखा गया था. जब इस मांग को स्वीकार नहीं किया गया तो नाटो की सैन्य कमान से अलग होने के फ्रांस के फैसले को और भी मजबूती मिली.

अलग होने के बाद क्या हुआ?

इस फैसले के बाद नाटो को अपना मुख्यालय पेरिस से ब्रेसेल्स से जाना पड़ा. इसी के साथ फ्रांस की धरती से नाटो के सभी सैन्य अड्डे हटा दिए गए. इसके बावजूद फ्रांस इस गठबंधन का एक राजनीतिक सदस्य बना रहा. एकीकृत सैन्य अभियानों में हिस्सा लिए बिना उसने अपने कूटनीतिक संबंध बनाए रखे.

नाटो की सैन्य संरचना से 43 वर्षों तक बाहर रहने के बाद फ्रांस 2009 में राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी की लीडरशिप में आधिकारिक तौर पर इसमें फिर से शामिल हो गया.

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