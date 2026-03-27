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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज; देखें पूरी लिस्ट 

IPL 2026 के लिए हुआ कमेंट्री पैनल का एलान, 12 भाषाओं में सुनाई देगी 160 से ज्यादा लोगों की आवाज; देखें पूरी लिस्ट 

IPL 2026 Commentary Panel: आईपीएल के आगामी सीजन के लिए कॉमेंट्री पैनल का एलान हो गया है, जिसमें 12 भाषाओं में 160 से ज्यादा लोगों की आवाज सुनाई देगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 27 Mar 2026 04:26 PM (IST)
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IPL 2026 Commentary Panel List: आईपीएल 2026 की शुरुआत में सिर्फ एक दिन का वक्त बाकी रह गया है. टू्र्नामेंट की शुरुआत 28 मार्च, शुक्रवार से होगी. इससे एक दिन पहले गुरुवार (27 मार्च) को आगामी सीजन के लिए कमेंट्री पैनल का एलान हो गया, जिसमें बताया गया कि 160 से ज्यादा लोग 12 भाषाओं में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे. तो आइए जानते हैं कि फैंस को किस भाषा में किसकी आवाज सुनाई देगी. 

स्टार स्पोर्ट्स ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी शेयर करते हुए बताया कि कमेंट्री पैनल में 160 से ज्यादा लोग नजर आएंगे. टूर्नामेंट में फैंस कुल 12 भाषाओं में कॉमेंट्री सुन सकेंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, भोजपुरी, हरयाणवी, मराठी, बांग्ला, गुजराती, पंजाबी और मलयालम शामिल है. 

सभी भाषाओं में एक से बढ़कर एक दिग्गज कमेंट्री का दारोमदार संभालेंगे. मैच में कमेंट्री से चार चांद लग जाते हैं. बताते चलें कि इस बार उमेश यादव और आर अश्विन जैसे दिग्गज भी कमेंट्री बॉक्स में दिखेंगे. बताते चलें कि अश्विन पिछले सीजन यानी 2025 में चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा थे, लेकिन 2026 सीजन से पहले उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया था. 

कमेंट्री बॉक्स में नवजोत सिंह सिद्धू, आकाश चोपड़ा और इरफान पठान जैसे दिग्गज हिंदी बॉक्स में नजर आएंगे. इन दिग्गजों की आवाज सुनने के लिए फैंस हमेशा ही उत्साहित नजर आते हैं. लिस्ट में कई दिग्गजों के नाम शामिल हैं. 

IPL 2026 के लिए हिंदी कमेंटेटर्स 

रवि अश्विन

सुरेश रैना

हरभजन सिंह 

इरफान पठान 

वीरेंद्र सहवाग

अनिल कुंबले

पीयूष चावला

उमेश यादव

आकाश चोपड़ा

चेतेश्वर पुजारा

आदित्य तारे

नवजोत सिंह सिद्धू

सुनील गावस्कर

संजय बांगर

अजय जडेजा

मोहम्मद कैफ

सबा करीम

दीप दास गुप्ता

पदमजीत सहरावत

अनंत त्यागी

सुनील तनेजा

IPL 2026 के लिए इंग्लिश कमेंटेटर्स

रवि शास्त्री

सुनील गावस्कर

एबी डिविलियर्स

डेल स्टेन

फाफ डु प्लेसिस

केविन पीटरसन

आरोन फिंच

इयोन मॉर्गन

माइकल क्लार्क

एम मैक्लेनाघन

दीप दास गुप्ता

हर्षा भोगले

इयान बिशप

साइमन डूल

डैनी मॉरिसन

गंगा, नाइट

स्वान, मबांगवा

कैटिच, मुरली कार्तिक

डब्ल्यूवी रमन

अंजुम, मुकुंद

विल्किंस

केटी मार्टिन

रौनक कपूर

IPL 2026 के लिए भोजपुरी कमेंटेटर्स

सौरभ सिंह

सुमित मिश्रा

शिवम सिंह

सत्यप्रकाश कृष्णा

गुलाम हुसैन

ज्वाला सिंह

अभय कुमार

शालिनी सिंह. 

यहां देखें कमेंटेटर्स और प्रजेंटर्स की पूरी लिस्ट

 

यह भी पढ़ें: IPL 2026 से पहले हार्दिक पांड्या ने वानखेड़े के ग्राउंड स्टाफ को क्यों बांटे लाखों के चेक? जानें

Published at : 27 Mar 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
IPL 2026 IPL 2026 Commentary Panel
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