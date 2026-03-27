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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची

Box Office: 'धुरंधर 2' की सुनामी में बपर कमाई कर रही ये फिल्म, कमाई 100 करोड़ पहुंची

Aadu 3 Box Office Collection Day 8: 'धुरंधर 2' की सुनामी के बीच जयसूर्या स्टारर 'आडू 3' है

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Mar 2026 12:54 PM (IST)
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इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की धुरंधर 2 ने कब्जा किया हुआ है. ये फिल्म रिलीज के 8 दिनों में रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर चुकी है. हालांकि धुरंधर 2 की सुनामी के बीच भी एक फिल्म जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. ये फिल्म  जयसूर्या स्टारर 'आडू 3' है जिसने  बॉक्स ऑफ़िस पर दूसरे हफ़्ते में भी पकड़ मजबूत बनाए रखी है और इसी के साथ इसने 100 करोड़ के पार कलेक्शन कर डाला है.

'आडू 3' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 
बता दें  कि 'आडू 3' में शाजी पप्पन और उनकी टोली ने कमबैक किया है. वीक डेज में आमतौर पर बॉक्स ऑफिस पर होने वाली कमाई में गिरावट के बावजूद ये फिल्म लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है. सैकनिल्क वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक, इस कॉमेडी फ़िल्म ने अब तक भारत में कुल 36.55 करोड़ रुपये की नेट कमाई की है. भारत में इसकी कुल ग्रॉस कमाई 42.26 करोड़ रुपये है.

डे-वाइज कमाई में धीरे-धीरे गिरावट
हफ्ते के आखिर (वीकेंड) के बाद फ़िल्म की कमाई में उम्मीद के मुताबिक गिरावट देखने को मिली. छठे दिन (पहले मंगलवार) को फ़िल्म ने 2.59 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद सातवें दिन (पहले बुधवार) को इसने 2.03 करोड़ रुपये की कमाई की. रिपोर्ट के अनुसार, पहले हफ़्ते के आखिर तक फिल्म की कुल नेट कमाई 35.03 करोड़ रुपये रही दूसरे हफ़्ते में, आठवें दिन (दूसरे गुरुवार) को फ़िल्म ने 1.52 करोड़ रुपये कमाए. इससे भारत में फ़िल्म की कुल नेट कमाई बढ़कर 36.55 करोड़ रुपये हो गई.

शाजी पप्पन एक फ़ैंटेसी ट्विस्ट के साथ वापस
मिधुन मैनुअल थॉमस द्वारा निर्देशित फ़िल्म 'आडू 3' इस फ्रेचाइजी को एक नई दिशा में ले जाती है. फ़िल्म की कहानी शाजी पप्पन (जिसका किरदार जयसूर्या ने निभाया है) और उसकी टोली के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक उलझी हुई साज़िश में फंस जाते हैं. कहानी एक रहस्यमयी "स्टार डस्ट" पत्थर के बारे में है, जो शक्ति को नियंत्रित करता है और अलग-अलग समय-कालों को आपस में जोड़ता है. फ़िल्म की कहानी आज के समय (2026) और 1750 के दशक के ऐतिहासिक काल के बीच आगे-पीछे होती रहती है.

पिछली टाइमलाइन में, किरदार अपने ऐतिहासिक रूपों में नज़र आते हैं. शाजी पप्पन को एक लोकल राजा, पद्मनाभ थंबुरन के रूप में दिखाया गया है. कुल मिलाकर, यह कॉन्सेप्ट इस फ्रैंचाइज़ी के बाकी दो हिस्सों से अलग है.

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Published at : 27 Mar 2026 12:54 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar 2 Aadu 3 Box Office Collection
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