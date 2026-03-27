‘कैप्टन बाबा’ का खौफनाक खेल उजागर, मर्सिडीज कार समेत 5 करोड़ की ठगी, SIT ने जांच की शुरू

आध्यात्मिक शक्ति और दैवीय चमत्कार का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले 'भोंदू बाबा' के खिलाफ नाशिक के सरकारवाडा पुलिस स्टेशन में गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. अशोक कुमार एकनाथ खरात उर्फ 'कैप्टन' नाम के इस बाबा पर पुणे के एक प्रतिष्ठित बिल्डर को मौत का डर दिखाकर करीब 4 से 5 करोड़ रुपये और एक लग्जरी मर्सिडीज कार ऐंठने का आरोप लगा है.

शिकायतकर्ता जो पुणे के हडपसर इलाके के निवासी और निर्माण व्यवसायी हैं, उसने पुलिस को बताया कि यह सिलसिला साल 2018 में शुरू हुआ था. जासूद अपने लॉजिस्टिक व्यवसाय की सफलता के लिए मार्गदर्शन चाहते थे. उनके एक मित्र ने नाशिक के सिन्नर स्थित मिरगाव के 'ईशान्येश्वर महादेव मंदिर' के संचालक अशोककुमार खरात उर्फ कैप्टन की ख्याति के बारे में बताया. बाबा ने दावा किया कि उसके पास भविष्य देखने की शक्ति है और वह अड़चनों को दूर कर सकता है.

पूजा करेने के लिए भेंट में मांगी मर्सिडीज कार

पहली मुलाकात में ही बाबा ने शिजयतकर्ता को विश्वास में लिया और कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय शुरू करने के लिए 'अवतार पूजा' करनी होगी. बाबा ने शर्त रखी कि वह यह पूजा तभी करेगा जब उसे एक मर्सिडीज कार भेंट की जाएगी. जब शिकायतकर्ता ने हिचकिचाहट दिखाई, तो बाबा ने उन्हें डराया कि 'अगर पूजा नहीं की और कार नहीं दी, तो तुम्हारी तत्काल मृत्यु हो जाएगी.' डर के मारे जासूद ने अगस्त 2018 में 90 लाख रुपये की मर्सिडीज कार (MH 15 GL 8181) खरीदकर बाबा के हवाले कर दी.

'नाग देवता आ गए हैं' का बिछाया जाल

शिकायत के अनुसार, 1 अक्टूबर 2018 की रात को मंदिर के पीछे सुनसान जगह पर पूजा आयोजित की गई. बाबा ने जासूद और उनके मित्र के हाथ में चावल दिए और आंखें बंद कर मंत्र जपने को कहा. तभी बाबा जोर से चिल्लाया कि 'नाग देवता आ गए हैं.' जब शिकायतकर्ता ने आंखें खोलीं, तो उन्हें जमीन पर कुछ सरकता हुआ दिखा और प्लास्टिक जैसा घर्षण सुनाई दिया. बाबा ने दावा किया कि वह नाग देवता की भाषा समझता है और बताया कि 'परस शक्ति' प्राप्त करने के लिए शिकायतकर्ता को बाबा के साथ 21 देशों की यात्रा करनी होगी, वरना नाग देवता के डसने से उनकी मौत हो जाएगी.

शिकायतकर्ता ने बाबा को 5 सलों में इन देशों में घुमाया

जादू-टोने और मौत के डर के कारण, शिकायतकर्ता ने साल 2018 से 2023 के बीच बाबा को म्यांमार, ग्रीनलैंड, युगांडा, मिस्र, आयरलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों में ले गए. इन सभी यात्राओं का करोड़ों का खर्च शिकायतकर्ता ने उठाया. हद तो तब हो गई जब बाबा ने अपनी सेवा (गुरु सेवा) के नाम पर अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित अस्पताल में अपना इलाज करवाया, जिस पर करीब 29.81 लाख रुपये खर्च हुए. यह खर्च भी मौत का डर दिखाकर शिकायतकर्ता से वसूला गया.

'अगर अभी फर्नीचर की बुकिंग नहीं किए, तो भस्म हो जाओगे'

बाबा ने मिरगाव में अपने नए फार्महाउस के निर्माण के लिए भी शिकायतकर्ता को निशाना बनाया. आरोप है कि बाबा ने उसे चारों ओर एक सफेद घेरा (रिंगन) बनाया और धमकी दी कि 'अगर अभी फर्नीचर की बुकिंग नहीं की, तो इस घेरे से बाहर निकलते ही तुम भस्म हो जाओगे.' इस खौफ में उसने तुर्की से 90 लाख रुपये का कीमती फर्नीचर मंगवाया. इसके अलावा, सागवान की लकड़ी और किचन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नाम पर भी लाखों रुपये खर्च करवाए गए.

पैसे वापस मांगने पर जान से मारने की दी धमकी

जब शिकायतकर्ता को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है और उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे, तो बाबा ने उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी. उनने सरकारवाडा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने अशोककुमार खरात के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308, 127, 351 और महाराष्ट्र नरबलि और अन्य अमानवीय प्रथाएं और काला जादू रोकथाम अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज किया है. इस हाई-प्रोफाइल मामले की गंभीरता को देखते हुए, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश पर इसकी जांच विशेष जांच दल (SIT) के पुलिस उपाधीक्षक किरणकुमार सूर्यवंशी को सौंपी गई है.