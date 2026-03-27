Maharashtra: सतारा-पंढरपुर मार्ग पर भीषण हादसा, दर्शन को जा रहे भक्तों की कार पलटी, 2 की मौत

Satara Road Accident: महाराष्ट्र के सतारा जिले के म्हसवड शहर के पास धुलदेव गांव के पास आज सुबह एक भयानक सड़क हादसा हुआ. सतारा-पंढरपुर सड़क पर ऑल्टो कार पलट गई. इसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा उस समय हुआ जब लोग पंढरपुर के दर्शन के लिए जा रहे थे.

कार में बैठे लोग सड़क पर उखड़ी और अधूरी हालत में काम चल रहे हिस्से के बारे में नहीं जानते थे. इसी वजह से गाड़ी पलट गई और बड़ा नुकसान हुआ. इस हादसे ने इलाके में एक बार फिर सुरक्षा के सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्यों हो रहे बार-बार हादसे

स्थानीय लोग और यात्रियों का कहना है कि इस सड़क का काम पिछले कई सालों से अधूरा पड़ा है. इसी वजह से बार-बार इस इलाके में दुर्घटनाएं होती रहती हैं. पिछले एक साल में ही सैकड़ों लोग इसी अधूरी सड़क के कारण जान गंवा चुके हैं.

स्थानीय नागरिक कई बार प्रशासन से यह अनुरोध कर चुके हैं कि सड़क का काम पूरा किया जाए और लोगों की जान बचाई जाए. लेकिन अब तक इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है. लोग प्रशासन के उदासीन रवैये से काफी नाराज हैं.

घायलों को मदद और प्रशासन की प्रतिक्रिया

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को पकड़कर पास के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया. घायल मरीजों को तुरंत प्राथमिक इलाज मिला. प्रशासन ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया.

स्थानीय लोग इस दुर्घटना के लिए सड़क की खराब स्थिति और अधूरा काम जिम्मेदार बता रहे हैं. उनका कहना है कि अगर सड़क समय पर पूरी हो जाती तो कई जानें बच सकती थी. लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि सड़क का काम जल्द पूरा किया जाए, ताकि भविष्य में ऐसे हादसे न हों.