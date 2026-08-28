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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रएक बार फिर शिंदे-फडणवीस में घमासान? CM ने बदला शिवसेना के मंत्री का फैसला

एक बार फिर शिंदे-फडणवीस में घमासान? CM ने बदला शिवसेना के मंत्री का फैसला

नाराज मंत्रियों का सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री को एकतरफा फैसले ही लेने हैं, तो फिर कैबिनेट बैठकें किसलिए की जाती हैं? ऐसा कई बार हुआ है जब सीएम ने बाकी मंत्रियों को बिना विश्वास में लिए फैसले सुनाए.

Written By : वैभव परब |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 28 Aug 2026 08:04 AM (IST)
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महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में एक बार फिर तनाव देखने को मिला. यह तनाव मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे गुट के बीच है. दरअसल, शिवसेना के मंत्री ने लिया हुआ फैसला अब सीएम फडणवीस ने बदल दिया है, जिससे शिवसेना नाराज है.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों को बुनियादी मराठी सीखने के लिए एक साल की मोहलत दी गई है. हालांकि, अब इस फैसले के विवादों में घिरने की संभावना है. सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने परिवहन मंत्री को विश्वास में लिए बिना एकतरफा फैसला ले लिया, जिससे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और शिवसेना के मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: नेपाल बाढ़: महाराष्ट्र के 114 पर्यटक फंसे, 53 लोग सुरक्षित

नाराज मंत्रियों का सीएम फडणवीस से सवाल

नाराज मंत्रियों का सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री को एकतरफा फैसले ही लेने हैं, तो फिर कैबिनेट बैठकें किसलिए की जाती हैं? पिछले डेढ़ साल में मुख्यमंत्री ने महायुति में शामिल शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के मंत्रियों को विश्वास में लिए बिना कई फैसले पक्षपातपूर्ण तरीके से लिए हैं. इन सभी मामलों के कारण कई मंत्रियों की नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है. ऐसे में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी एक बार फिर चर्चा का विषय बन गई है. 

CM फडणवीस के फैसले ने उठाए ये सवाल

क्या अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने उत्तर भारतीयों को राहत देकर मराठी मानुष से नाराजगी मोल ले ली है? मराठी भाषा के मुद्दे पर अब राजनीति गरमाने की संभावना है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उत्तर भारतीयों के हित में फैसले क्यों लेते हैं? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के नाराज़ मंत्रियों को कैसे मनाएंगे?

वहीं, सूत्रों की मानें तो देवेंद्र फडणवीस द्वारा अधिसूचना जारी कर मंत्रिमंडल के सभी अधिकार अपने पास केंद्रित किए जाने को लेकर भी महायुति के मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं.

यह भी पढ़ें: पुणे: सावन के महीने में मटन खाना चाहता था बेटा, पिता ने कर दी हत्या

About the author वैभव परब

वैभव परब एबीपी न्यूज़ पर महाराष्ट्र की राजनीति को बारिकी से समझाते हैं. 
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Published at : 28 Aug 2026 08:00 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस Eknath Shinde MAHARASHTRA NEWS
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