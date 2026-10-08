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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रराहुल-प्रियंका गांधी पर FIR पर संजय राउत ने पूछा, 'सरकार किसके फेवर में...'

राहुल-प्रियंका गांधी पर FIR पर संजय राउत ने पूछा, 'सरकार किसके फेवर में...'

राहुल और प्रियंका गांधी पर एफआईआर दर्ज किए जाने पर शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने कहा कि हम सब सांसद हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन करने का हमारा अधिकार है. ये सरकार बहुत गलत काम कर रही है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 08 Oct 2026 05:06 PM (IST)
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मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बाद दिल्ली पुलिस ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के खिलाफ FIR दर्ज किया. दोनों सांसदों पर आरोप है कि वो जबरन आकाशवाणी भवन में घुस गए. अब इस पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सवाल उठाया कि लीडर ऑफ अपोजिशन आंदोलन करता है तो उसके ऊपर एफआईआर कैसे दर्ज हो सकती है?

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने आगे कहा, ''नेता प्रतिपक्ष लोकसभा के सांसद हैं, वो वोट चोरी के खिलाफ आंदोलन करते हैं और उनके ऊपर आप FIR लॉज करते हो. हम सब सांसद हैं, लोकतंत्र बचाने के लिए आंदोलन करने का हमारा अधिकार है. सरकार किसके फेवर में है- लोकतंत्र के फेवर में है या ज्ञानेश कुमार के भ्रष्टाचार को समर्थन दे रही है? ये सरकार बहुत गलत काम कर रही है."

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पूर्व CEC राजीव कुमार को भी नहीं छोड़ेंगे- संजय राउत

संजय राउत ने फिर दोहराया कि हम पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को भी नहीं छोड़ेंगे. उन्होंने पार्टी को तोड़ने और उसके चुनाव चिह्न और पहचान को हड़पने में मदद की. वे भी 'दुश्मन नंबर वन' हैं. 

हमें पूरा भरोसा है कि न्याय होगा- संजय राउत

शिवसेना के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पर उन्होंने कहा, "मेरा हमेशा से यही मानना ​​रहा है कि चोरी की गई संपत्ति जब्त कर ली जानी चाहिए थी. अब, जब ये सुनवाई पूरी हो रही है तो पूरे देश की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि लोकतंत्र और संविधान को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या रुख अपनाता है. हमें पूरा भरोसा है कि न्याय होगा."

नाना पाटेकर के निधन पर क्या बोले संजय राउत?

अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर संजय राउत ने कहा, ''नाना पाटेकर के साथ हमारे बहुत पुराने रिश्ते रहे. नाना मराठी स्वाभिमान थे. हिंदी सिनेमा के वो बहुत बड़े कलाकार थे. मराठी थिएटर, मराठी सिनेमा, हिंदी सिनेमा, नाना जब पर्दे पर आते थे तो वो छा जाते थे. फिल्मों में नाना नायक रहे, खलनायक रहे, सब कुछ काम किया. समाज के नायक भी रहे. वो कभी डरते नहीं थे.'' 

राउत ने आगे कहा, ''नाना और बालासाहेब ठाकरे जी के संबंध हमेशा मधुर रहे. वो अपने आप को हमेशा एक शिवसैनिक मानते थे. उनका अपना एक रुतबा था, औरा था, लोग उनसे डरते भी थे. बहुत लोगों ने उनके हाथों से मार भी खाया है. लेकिन हमने हमेशा उनसे प्यार लिया है, बहुत अच्छे व्यक्ति थे.'' 

नाना पाटेकर के निधन पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया, ‘विश्वास नहीं हो रहा’

About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 08 Oct 2026 04:44 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS Gyanesh Kumar SANJAY RAUT
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