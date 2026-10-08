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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुईं स्मृति ईरानी, बोलीं- 'मैं उन्हें दादा कहती थी'

नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुईं स्मृति ईरानी, बोलीं- 'मैं उन्हें दादा कहती थी'

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने नाना पाटेकर के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है. उन्होंने लिखा कि दुनिया उन्हें नाना पाटेकर के नाम से जानती है लेकिन वो उन्हें दादा कहकर बुलाती थीं.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 08 Oct 2026 11:22 AM (IST)
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हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेताओं में शुमार नाना पाटेकर का गुरुवार को 75 साल की उम्र में निधन हो गया. गोवा के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. दिग्गज अभिनेता के अचानक निधन से पूरा देश में शोक की लहर है. कई बड़े नेता और तमाम हस्तियां शोक व्यक्त कर रहे हैं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक्स पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया और नाना पाटेकर के साथ बिताये पलों को साझा किया. स्मृति ईरानी ने भावुक हो लिखा कि दुनिया उन्हें नाना पाटेकर के नाम से जानती है लेकिन वो उन्हें दादा कहकर बुलाती थीं. स्मृति ईरानी ने अपने पोस्ट में बताया है कि नाना अपने वास्तविक जीवन में कितने सादगी से भरे थे.

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औपचारिकता से परे था रिश्ता

स्मृति ने एक्स पर बताया कि नाना पाटेकर के फोन कॉल्स अचानक आते थे, लेकिन वो बहुत अनमोल होते थे.  कोई औपचारिकता नहीं, कोई दिखावा नहीं.  बस वही जानी-पहचानी आवाज- "कहां है रे?" 
स्मृति ने अफसोस जताया कि उनके पास नाना के साथ की कोई तस्वीर नहीं है क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास केवल तस्वीरें ही रह जाएंगी. ये तस्वीरें ही यादों में रह जाएंगी. 

स्मृति ने याद करते हुए बताया कि कैसे वो कभी भी नाना को फोन कर देती थीं, वो भी केवल इसलिए ताकि उनकी बात फिल्म इंडस्ट्री के युवा टैलेंट से करा सकें जो उनके प्रशंसक थे. नाना अपने कठोर स्वभाव के पीछे छिपे स्नेह और अपनेपन के साथ अपने प्रशंसक से खुशी-खुशी बात करते थे.

अधूरी रह गई आखिरी बातचीत

स्मृति ने पोस्ट में बताया कि नाना के साथ बिताए पलों में से एक वो पल है जब वो उनके लिए खाना पका रहे थे. वो भी बिना किसी खास अवसर के अपने अंदाज में खाना पका रहे थे. स्मृति ने बताया कि नाना पाटेकर के साथ उनकी आखिरी बातचीत आज भई उनके कानों में गूंजती है. उन्होंने लिखा, 'हमारी आखिरी बातचीत आज भी मेरे कानों में गूंजती है. "आ रे पुणे, कधी येशील?" पुणे आ, कब आएगी? मैंने कहा, "जल्द ही"... शायद वो 'जल्द' काफी जल्दी नहीं था. दूसरी दुनिया में मिलेंगे, दादा.'

बता दें कि मराठी और हिंदी सिनेमा में अतुलनीय योगदान को देखते हुए उनका अंतिम संस्कार शासकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. उनके पार्थिव शरीर को आज गोवा से मुंबई स्थित उनके निवास स्थान पर लाया जाएगा. 

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. महिमा ने साल 2017 से अपने पत्रकारिता की शुरूआत की.  ABP से जुड़ने से पहले महिमा राजस्थान पत्रिका, Myth Media, TFI और न्यूजबाइट जैसे मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुकी हैं, जहां उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, ब्रेकिंग न्यूज, स्थानीय कवरेज, राष्ट्रीय खबरें,  अंतर्राष्ट्रीय, खेल, क्राइम, अर्थव्यवस्था, खेल, हेल्थ खबरों को कवर करने का अनुभव है.

पत्रकारिता के करियर के दौरान महिमा ने कई राष्ट्रीय और  अंतर्राष्ट्रीय  घटनाओं को कवर किया है जिनमें,  कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2018 ('ऑपरेशन लोटस'), लोकसभा चुनाव 2019,  बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021,  केरल विधानसभा चुनाव 2021, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2021, लोकसभा चुनाव 2024, एंटीलिया केस, किसान आंदोलन 2024,  रूस यूक्रेन युद्ध 2022,  इजरायल हमास युद्ध 2023, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024, पाकिस्तान आम चुनाव 2024, ब्राजील और इजरायल का राजनयिक विवाद 2024, मालदीव भारत विवाद 2024 शामिल हैं.

खबरों के अलावा महिमा की खेलों में भी विशेष रूचि रही है. वो एथलेटिक्स में सक्रिय रूप से हिस्सा ले चुकी हैं. इसके अलावा इंटर कॉलेज, इंटर स्टेट हॉकी प्रतियोगिताओं में भी हिस्सा लिया है. 

 महिमा ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीएस्सी (ऑनर्स) बॉटनी में स्नातक किया है. इसके बाद मास कम्युनिकेशन में एमए की पढ़ाई पूरी की. 
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Published at : 08 Oct 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर SMRITI IRANI Nana Patekar Death
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