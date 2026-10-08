नाना पाटेकर के निधन पर भावुक हुईं स्मृति ईरानी, बोलीं- 'मैं उन्हें दादा कहती थी'

हिंदी सिनेमा के दमदार अभिनेताओं में शुमार नाना पाटेकर का गुरुवार को 75 साल की उम्र में निधन हो गया. गोवा के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली. दिग्गज अभिनेता के अचानक निधन से पूरा देश में शोक की लहर है. कई बड़े नेता और तमाम हस्तियां शोक व्यक्त कर रहे हैं.

पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक्स पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया और नाना पाटेकर के साथ बिताये पलों को साझा किया. स्मृति ईरानी ने भावुक हो लिखा कि दुनिया उन्हें नाना पाटेकर के नाम से जानती है लेकिन वो उन्हें दादा कहकर बुलाती थीं. स्मृति ईरानी ने अपने पोस्ट में बताया है कि नाना अपने वास्तविक जीवन में कितने सादगी से भरे थे.

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Dada. That’s what I called him, while the world knew him as Nana Patekar. His calls were as random as they were precious. No formalities, no pleasantries. Just that familiar voice – “Kahan hai re?” We barely ever photographed our moments together. Perhaps because one could never imagine there would come a day when photographs would be all I am left with. I would call him out of the blue, sometimes just to put him on the phone with young talent who admired the legend. And he would oblige, with all the warmth that lay beneath that unmistakably gruff exterior. Today, among the memories I hold closest is one of him cooking for me. No special occasion . Just Dada, being Dada. Our last conversation still echoes in my ears. “Aa re Pune, kadhi yeshil?” Come to Pune, when will you visit? I said, “Soon.” Guess was not soon enough. See you on the other side, Dada. ❤️ — Smriti Z Irani (@smritiirani) October 8, 2026

औपचारिकता से परे था रिश्ता

स्मृति ने एक्स पर बताया कि नाना पाटेकर के फोन कॉल्स अचानक आते थे, लेकिन वो बहुत अनमोल होते थे. कोई औपचारिकता नहीं, कोई दिखावा नहीं. बस वही जानी-पहचानी आवाज- "कहां है रे?"

स्मृति ने अफसोस जताया कि उनके पास नाना के साथ की कोई तस्वीर नहीं है क्योंकि कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मेरे पास केवल तस्वीरें ही रह जाएंगी. ये तस्वीरें ही यादों में रह जाएंगी.

स्मृति ने याद करते हुए बताया कि कैसे वो कभी भी नाना को फोन कर देती थीं, वो भी केवल इसलिए ताकि उनकी बात फिल्म इंडस्ट्री के युवा टैलेंट से करा सकें जो उनके प्रशंसक थे. नाना अपने कठोर स्वभाव के पीछे छिपे स्नेह और अपनेपन के साथ अपने प्रशंसक से खुशी-खुशी बात करते थे.

अधूरी रह गई आखिरी बातचीत

स्मृति ने पोस्ट में बताया कि नाना के साथ बिताए पलों में से एक वो पल है जब वो उनके लिए खाना पका रहे थे. वो भी बिना किसी खास अवसर के अपने अंदाज में खाना पका रहे थे. स्मृति ने बताया कि नाना पाटेकर के साथ उनकी आखिरी बातचीत आज भई उनके कानों में गूंजती है. उन्होंने लिखा, 'हमारी आखिरी बातचीत आज भी मेरे कानों में गूंजती है. "आ रे पुणे, कधी येशील?" पुणे आ, कब आएगी? मैंने कहा, "जल्द ही"... शायद वो 'जल्द' काफी जल्दी नहीं था. दूसरी दुनिया में मिलेंगे, दादा.'

बता दें कि मराठी और हिंदी सिनेमा में अतुलनीय योगदान को देखते हुए उनका अंतिम संस्कार शासकीय सम्मान के साथ किया जाएगा. उनके पार्थिव शरीर को आज गोवा से मुंबई स्थित उनके निवास स्थान पर लाया जाएगा.

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