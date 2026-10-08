नाना पाटेकर के निधन पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया, ‘विश्वास नहीं हो रहा’

मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में निधन हो गया. जिसके बाद पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गयी है. उनके प्रशसंक और करीबी लगातार उन्हें यादकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इस बीच राजनीति जगत में उनके निधन पर शोक जाहिर किया जा रहा है.

शिवसेना (UBT)प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नाना पाटेकर के निधन गहरा दुःख व्यक किया है. उन्होंने कहा, "नाना पाटेकर हमारे बीच से चले गए, इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है. मराठी रंगमंच, मराठी सिनेमा और हिंदी फिल्मों के पर्दे पर उन्होंने राज किया. हिंदी फिल्म जगत में नाना मराठी अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक थे. मराठी होने के नाते नाना ने अपनी एक अलग धाक और पहचान बनाई थी."

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बालासाहेब ठाकरे से बताया विशेष स्नेह

उद्धव ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे से नाना पाटेकर का गहरा लगाव बताया और कहा, "वे अद्भुत प्रतिभा के धनी अभिनेता थे. शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के साथ उनका विशेष स्नेह था. वे स्वयं को शिवसैनिक कहते थे. उनकी कई फिल्में अविस्मरणीय रहीं. ‘अंकुश’, ‘परिंदा’, ‘वेलकम’, ‘नटसम्राट’, ‘प्रहार’ जैसी अनगिनत फिल्मों में उनका अभिनय खूब सराहा गया. उनका जाना महाराष्ट्र के लिए बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है. ठाकरे परिवार ने एक प्रिय स्नेही को खो दिया है. नाना की स्मृतियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी.शिवसेना परिवार की ओर से नाना पाटेकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि!."

आज सुबह गोवा में बिगड़ी तबियत

जानकारी के मुताबिक, नाना पाटेकर की तबियत अचानक बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया न जा सका. उनकी मौत हार्ट अटैक से बताई जा रही है. नाना के परिजन भी गोवा पहुंच गए हैं. इसके अलावा बॉलीवुड में कई कलाकारों ने भी नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया है. बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर भी पहुंचना शुरू हो गए हैं.

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