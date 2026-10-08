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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनाना पाटेकर के निधन पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया, ‘विश्वास नहीं हो रहा’

नाना पाटेकर के निधन पर उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया, ‘विश्वास नहीं हो रहा’

अभिनेता नाना पाटेकर के निधन पर शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने गहरा शोक व्यक्त किया है. उन्होंने कहा कि विश्वास ही नहीं हो रहा कि नाना नहीं रहे.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 08 Oct 2026 11:27 AM (IST)
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मशहूर अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में निधन हो गया. जिसके बाद पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गयी है. उनके प्रशसंक और करीबी लगातार उन्हें यादकर श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इस बीच राजनीति जगत में उनके निधन पर शोक जाहिर किया जा रहा है.

शिवसेना (UBT)प्रमुख उद्धव ठाकरे ने नाना पाटेकर के निधन गहरा दुःख व्यक किया है. उन्होंने कहा, "नाना पाटेकर हमारे बीच से चले गए, इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है. मराठी रंगमंच, मराठी सिनेमा और हिंदी फिल्मों के पर्दे पर उन्होंने राज किया. हिंदी फिल्म जगत में नाना मराठी अस्मिता और स्वाभिमान के प्रतीक थे. मराठी होने के नाते नाना ने अपनी एक अलग धाक और पहचान बनाई थी."

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बालासाहेब ठाकरे से बताया विशेष स्नेह 

उद्धव ठाकरे ने बालासाहेब ठाकरे से नाना पाटेकर का गहरा लगाव बताया और कहा, "वे अद्भुत प्रतिभा के धनी अभिनेता थे. शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे के साथ उनका विशेष स्नेह था. वे स्वयं को शिवसैनिक कहते थे. उनकी कई फिल्में अविस्मरणीय रहीं. ‘अंकुश’, ‘परिंदा’, ‘वेलकम’, ‘नटसम्राट’, ‘प्रहार’ जैसी अनगिनत फिल्मों में उनका अभिनय खूब सराहा गया. उनका जाना महाराष्ट्र के लिए बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है. ठाकरे परिवार ने एक प्रिय स्नेही को खो दिया है. नाना की स्मृतियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी.शिवसेना परिवार की ओर से नाना पाटेकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि!."

आज सुबह गोवा में बिगड़ी तबियत 

जानकारी के मुताबिक, नाना पाटेकर की तबियत अचानक बिगड़ी और उन्हें अस्पताल ले जाया गया,जहां डॉक्टरों ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया न जा सका. उनकी मौत हार्ट अटैक से बताई जा रही है. नाना के परिजन भी गोवा पहुंच गए हैं. इसके अलावा बॉलीवुड में कई कलाकारों ने भी नाना पाटेकर के निधन पर शोक जताया है. बड़ी संख्या में लोग उनके आवास पर भी पहुंचना शुरू हो गए हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 08 Oct 2026 11:27 AM (IST)
Tags :
नाना पाटेकर MAHARSHTRA NEWS
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