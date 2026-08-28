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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपुणे: सावन के महीने में मटन खाना चाहता था बेटा, पिता ने कर दी हत्या

पुणे: सावन के महीने में मटन खाना चाहता था बेटा, पिता ने कर दी हत्या

पुणे में एक पिता ने अपने ही सगे बेटे की हत्या कर दी. दरअसल बेटे ने श्रावण मास में पिता से मटन खाने की डिमांड रख दी. इसको लेकर विवाद हुआ और पिता ने उसकी हत्या कर दी.

Written By : सूरज ओझा |  Edited By: फयाज उल मुस्तफा |  Updated at : 28 Aug 2026 07:04 AM (IST)
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पुणे के वारजे-मालवाड़ी इलाके में श्रावण महीने में मांसाहारी खाना मांगने को लेकर हुए विवाद में एक पिता द्वारा अपने ही बेटे की हत्या किए जाने की चौंकाने वाली घटना सामने आई है. शराब के नशे में घर पहुंचे 30 वर्षीय युवक ने मटन का कालवण बनाने की मांग की. 

श्रावण के कारण घर में मांसाहारी खाना नहीं बनाने की बात कहने पर विवाद बढ़ गया. आरोप है कि इसके बाद पिता ने बेटे के सिर और चेहरे पर बेरहमी से हमला कर दिया, जिसमें उसकी मौत हो गई. इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई.

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मृतक के भाई की शिकायत पर केस दर्ज

मृतक की पहचान महेश भागवत गायकवाड़ (30) के रूप में हुई है. मामले में महेश के भाई की शिकायत पर वारजे-मालवाड़ी पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने मृतक के पिता भागवत सूर्यभान गायकवाड़ (64) और मां पार्वती भागवत गायकवाड़ (60) को गिरफ्तार किया है.

पुलिस के मुताबिक, यह घटना 24 अगस्त की रात करीब 10:30 बजे से 25 अगस्त की सुबह 4 बजे के बीच वारजे-मालवाड़ी के रामनगर इलाके में हुई. बताया जा रहा है कि महेश को शराब की लत थी और वह कोई काम नहीं करता था. वह अक्सर शराब पीकर अपने माता-पिता के घर खाना खाने जाता था.

पिता और बेटे के बीच अक्सर होता था विवाद

 शराब के नशे में आने और मांसाहारी खाना मांगने को लेकर उसका पिता के साथ अक्सर विवाद होता था. फिलहाल श्रावण का महीना होने के कारण घर में मांसाहारी खाना नहीं बनाया जा रहा था. 24 अगस्त की रात महेश शराब पीकर घर पहुंचा और उसने मटन का कालवण बनाने की जिद की. 

परिवार की ओर से श्रावण के कारण मांसाहारी खाना नहीं बनाने की बात कहने के बावजूद वह अपनी मांग पर अड़ा रहा. इसी बात को लेकर पिता-पुत्र के बीच विवाद हुआ. आरोप है कि गुस्से में पिता ने महेश के चेहरे और सिर पर जमकर मारपीट की. इस हमले में महेश की मौत हो गई.

पुलिस ने मामले पर दी यह जानकारी?

पुलिस के अनुसार, महेश की मौत की जानकारी होने के बावजूद उसकी मां ने अपने पति को बचाने के लिए घटना की जानकारी तुरंत किसी को नहीं दी. साथ ही, उस पर घटना से जुड़े सबूत नष्ट करने का आरोप भी है. इसी के चलते पुलिस ने मां को भी आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया है.

महेश की करीब 10 साल पहले शादी हुई थी. लेकिन शराब की लत और काम-धंधा नहीं होने के कारण उसकी पत्नी दो बच्चों के साथ मायके चली गई थी. कुछ समय पहले दोनों का तलाक भी हो गया था. इसके बाद महेश अकेले रह रहा था और खाना खाने के लिए अपने माता-पिता के घर जाता था. फिलहाल वारजे-मालवाड़ी पुलिस मामले की जांच कर रही है और गिरफ्तार माता-पिता से पूछताछ जारी है.  

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 28 Aug 2026 06:48 AM (IST)
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