Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रनेपाल बाढ़: महाराष्ट्र के 114 पर्यटक फंसे, 53 लोग सुरक्षित

नेपाल बाढ़: महाराष्ट्र के 114 पर्यटक फंसे, 53 लोग सुरक्षित

नेपाल में बुधवार (26 अगस्त) को अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. अबतक इसमें 165 लोगों की जान चली गई है. 300 से अधिक भारतीय पर्यटकों समेत कई लोग लापता हैं, इसमें महाराष्ट्र के भी लोग शामिल हैं.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 27 Aug 2026 09:52 PM (IST)
Preferred Sources

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में भारत के 300 से ज्यादा पर्यटक लापता बताए जा रहे हैं. जिनमें महाराष्ट्र के कम से कम 114 पर्यटकों के बाढ़ प्रभावित नेपाल में फंसे होने का अनुमान है. हालांकि अच्छी खबर ये है कि इनमें से 53 लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं. राज्य के अधिकारियों ने यह जानकारी दी. अधिकारियों के अनुसार, आंकड़ों में बदलाव हो सकता है.

राज्य आपातकालीन अभियान केंद्र (एसईओसी) ने बताया कि लगभग 61 लोग यात्रा एजेंसी, 'रिचा टुअर्स प्राइवेट लिमिटेड' के जरिए नेपाल की यात्रा कर रहे थे, जबकि बाकी लोग स्वतंत्र रूप से यात्रा कर रहे थे. राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार, फंसे हुए 114 पर्यटकों में से 53 के सागा मानसरोवर इलाके में सुरक्षित होने की पुष्टि हुई है.

नेपाल में बाढ़ से 165 लोगों की मौत

नेपाल के तीन जिलों में बुधवार (26 अगस्त) को अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई. इसमें 165 लोगों की मौत हो गई और 300 से अधिक भारतीय पर्यटकों समेत कई लोग लापता हैं. यह हाल के वर्षों में नेपाल की सबसे भीषण आपदाओं में से एक है. एसईओसी ने बताया कि वह रिचा टुअर्स प्राइवेट लिमिटेड के संपर्क में है. साथ ही, वह नयी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्रालय के 'इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम-इमरजेंसी रिस्पॉन्स' के साथ भी तालमेल बिठा रहा है.

आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से क्या अपील की?

आपदा प्रबंधन विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे नेपाल में फंसे अपने रिश्तेदारों या अन्य लोगों के बारे में जानकारी विभाग को दें. विभाग ने एक हेल्पलाइन डेस्क भी बनाया है और लोगों से जानकारी देने का आग्रह किया है, ताकि तालमेल और मदद में आसानी हो सके. एसईओसी ने नेपाल में फंसे लोगों की जानकारी जुटाने के लिए एक वेब आधारित लिंक जारी किया है और इसे मीडिया के माध्यम से प्रसारित किया है. 

जिला कलेक्टरों को जानकारी जुटाकर सत्यापन के निर्देश

वहीं, जिला कलेक्टरों को भी जानकारी जुटाकर उसका सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ऑफिस (सीएमओ) ने बुधवार को बताया कि मंत्रालय में 24 घंटे चलने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है. नेपाल में फंसे या किसी अन्य तरह की सहायता की जरूरत वाले महाराष्ट्र के लोग आपदा प्रबंधन विभाग की हेल्पलाइन के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

मराठी सीखने के लिए 1 साल का समय, रिक्शा-टैक्सी ड्राइवर्स पर बड़ा फैसला

Published at : 27 Aug 2026 09:51 PM (IST)
Tags :
Nepal Flood MAHARASHTRA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

महाराष्ट्र
नेपाल बाढ़: महाराष्ट्र के 114 पर्यटक फंसे, 53 लोग सुरक्षित
नेपाल बाढ़: महाराष्ट्र के 114 पर्यटक फंसे, 53 लोग सुरक्षित
महाराष्ट्र
हर्ष दुबे और टीम से मिले जेपी नड्डा तो दीपके ने पूछ दिया ये सवाल
हर्ष दुबे और टीम से मिले जेपी नड्डा तो दीपके ने पूछ दिया ये सवाल
महाराष्ट्र
मराठी सीखने के लिए 1 साल का समय, रिक्शा-टैक्सी ड्राइवर्स पर बड़ा फैसला
मराठी सीखने के लिए 1 साल का समय, रिक्शा-टैक्सी ड्राइवर्स पर बड़ा फैसला
महाराष्ट्र
RSS चीफ के न्यूयॉर्क दौरे पर संजय राउत बोले, 'मुझे विश्वास है कि...'
RSS चीफ के न्यूयॉर्क दौरे पर संजय राउत बोले, 'मुझे विश्वास है कि...'
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: भैंस एक, मालिक दो! अब होगा भारत का पहला DNA टेस्ट! कैसे मिलेगा असली मालिक? |ABPLIVE
Toxic पर Court का बड़ा आदेश, Fake और Defamatory Content पर लगेगी रोक
Computer के अंदर जिंदा दिमाग! सिंगापुर का हिला देने वाला कारनामा! |ABPLIVE
Ramayana Trolling पर Vindu Dara Singh का बड़ा बयान, बोले- Ranbir Kapoor को एक मौका दें
Jagadhatri: 😱Rudra पर छाया Kidnapping का खतरा! जासूस बनकर मैदान में उतरी Jagadhatri #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर: S-400 की तैनाती पर पाक ने कराई जासूसी! सेना के अधिकारी का बड़ा दावा
ऑपरेशन सिंदूर: S-400 की तैनाती पर पाक ने कराई जासूसी! सेना के अधिकारी का बड़ा दावा
बिहार
BPSC TRE-4 में एक ही परीक्षा होगी, छात्रों के आगे झुकी सम्राट सरकार
BPSC TRE-4 में एक ही परीक्षा होगी, छात्रों के आगे झुकी सम्राट सरकार
क्रिकेट
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज', किसे मिला खिताब?
3 शतक, सबसे ज्यादा रन... सोनल दिनुषा नहीं बने 'प्लेयर ऑफ द सीरीज'
साउथ सिनेमा
नेगेटिव रिव्यू के बाद भी यश ने रचा इतिहास, 'टॉक्सिक' ने दो दिन में बना डाले 10 बड़े रिकॉर्ड्स
नेगेटिव रिव्यू के बाद भी यश ने रचा इतिहास, 'टॉक्सिक' ने दो दिन में बना डाले 10 बड़े रिकॉर्ड्स
इंडिया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
CJP चुनाव लड़ेगी तो देंगे वोट? सर्वे में लोगों के जवाब ने चौंकाया
विश्व
Nepal Floods Live: नेपाल बाढ़ से 30 देशों के लोग लापता, 359 की मौत, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
Live: नेपाल बाढ़ से 30 देशों के लोग लापता, 359 की मौत, अगले 3 दिन हो सकते हैं भारी
इंडिया
जंतर मंतर प्रोटेस्ट: आरक्षण आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा
जंतर मंतर प्रोटेस्ट: आरक्षण आंदोलन के प्रतिनिधियों से मिले जेपी नड्डा
राजस्थान
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
जयपुर नगर निगम चुनाव: AAP की पहली लिस्ट, उतारे 11 उम्मीदवार
ABP NEWS
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
तेंदुआ कॉलोनी में घुस आया और एक कुत्ते पर हमला कर दिया।
ABP NEWS
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
सेना ने एक युवक को कपड़े हिलाकर अपने जीवित होने का संकेत देते हुए देखा।
ABP NEWS
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
आप गुरुग्राम में सड़क के बीचों-बीच बने 'तालाब' का मज़ा ले सकते हैं।
ABP NEWS
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
नेपाल में हुई तबाही की एक और तस्वीर—शायद आपने इसे पहले नहीं देखा होगा!
ABP NEWS
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
बाढ़ के कारण नेपाल से बहकर एक हाथी आ गया!
Embed widget