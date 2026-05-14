ग्रेटर नोएडा में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए की गई अमर्यादित टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी आज प्रदेशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया.. इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने जमकर नारेबाजी की और सपा सांसद पर कड़ी कार्रवाई की मांग की.

गुरुवार को बीजेपी जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा की अगुवाई में ग्रेटर नोएडा में भाजपा कार्यकर्ता एकत्रित हुए और जमकर विरोध प्रदर्शन कर किया. इस दौरान भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए उनके द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया. इस विरोध प्रदर्शन में भारी संख्या में भाजपा की महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई.

बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी

भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अभिषेक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर समाजवादी के सांसद अजेंद्र लोधी द्वारा अमर्यादित और अशोभनीय टिप्पणी की गई. इसी को लेकर आज प्रदेश भर में भाजपा संगठन द्वारा प्रदर्शन किया गया. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के खिलाफ जिस तरह की आपत्तिजनक टिप्पणी गई उसके लिए सपा मुखिया अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए.

भाजपा नेता ने कहा कि अखिलेश यादव को सपा सांसद अजेंद्र सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और उन्हें पार्टी से निकलना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान कोई भी भारतीय नही सह सकता है.

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सपा सांसद के बयान पर विवाद

बता दें यूपी की महोबा सीट से सपा सांसद अजेंद्र सिंह ने पीएम मोदी की सोना नहीं खरीदने और तेल बचाने की अपील पर प्रतिक्रिया देते हुए आपत्तिजनक बयान दिया था. यहीं नहीं उन्होंने टिप्पणी में गाली गलौज वाले शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसे लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही हैं. उनके ख़िलाफ़ मुकदमा भी दर्ज किया गया है.

वहीं इस संबंध में जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर मामला टाल दिया की उनकी पार्टी किसी नेता की ऐसी अमर्यादित भाषा का समर्थन नहीं करती हैं. उन्होंने कहा कि सपा सांसद ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो पूरी तरह गलत था.

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