PM मोदी का जिक्र कर शरद पवार का बड़ा बयान, 'जो लोग अपना काफिला छोटा कर रहे हैं उन्हें...'

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर एनसीपी (SP) प्रमुख शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अपील को गंभीरता से लेना जरूरी है और नेताओं को इस पर दिखावा नहीं करना चाहिए. जो लोग अपना काफिला छोटा कर रहे है उन्हें दिखावा नहीं करना चाहिए. एक-दो दिन की बचत नहीं करनी चाहिए, उन्हें इसमें निरंतरता रखनी चाहिए.

फ्यूल बचाने पर फैसला लेने में इतना समय क्यों लगा- पवार

शरद पवार ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री को एक ऑल-पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए क्योंकि देश में इस समय हालात गंभीर हैं. साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि चुनाव के समय सत्ताधारी पार्टी ने फ्यूल बचाने के बारे में क्यों नहीं सोचा? फ्यूल बचाने पर फैसला लेने में इतना समय क्यों लगा? उन्होंने कहा, ''प्रधानमंत्री की अपील से यह साफ है कि हालात गंभीर हैं.''

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एक-दो दिन बचाने से कुछ नहीं होगा- शरद पवार

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, ''हर जगह इस पर चर्चा हो रही है. इसलिए, सभी को प्रधानमंत्री की अपील पर ध्यान देना चाहिए. देश ने पहले भी ऐसी स्थिति का सामना किया है.

प्रधानमंत्री की अपील के बाद, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च बचाने के कई ऑप्शन हैं. हमें इस पर काम करना चाहिए. एक-दो दिन बचाने से कुछ नहीं होगा. अब देखना होगा कि उनके नेता मोदी की अपील कब तक मानते हैं.''

'मंत्रियों को अपनी फ्लीट में 17-17 गाड़ियों की क्या जरूरत'

एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष ने ये भी कहा, ''मंत्रियों को अपनी फ्लीट में 17-17 गाड़ियों की क्या जरूरत है? उन गाड़ियों को घटाकर 7-8 किया जा रहा है और उनका दिखावा किया जा रहा है. पिछले चार सालों से मेरी फ्लीट में सिर्फ तीन गाड़ियां हैं, मैंने अपनी फ्लीट बदलने की रिक्वेस्ट की है.''

CM फडणवीस के बाइक से मंत्रालय पहुंचने पर क्या बोले पवार?

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आज बाइक से मंत्रालय पहुंचने के सवाल पर शरद पवार ने कहा, ''अगर मुख्यमंत्री कल से रोज बाइक से मंत्रालय आएंगे, तो लोग इसे गंभीरता से लेंगे.'' बता दें कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी की ईंधन बचत की अपील पर अमल करते हुए गुरुवार (14 मई) को बाइक से वर्षा आवास से विधान भवन पहुंचे और वहां से आगे मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट बैठक के लिए भी बाइक से ही गए.

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