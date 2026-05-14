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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026HARYANA BJP: बंगाल और असम के बाद यहां भी बीजेपी की बंपर जीत, PM मोदी ने जताया आभार

HARYANA BJP: बंगाल और असम के बाद यहां भी बीजेपी की बंपर जीत, PM मोदी ने जताया आभार

Haryana Municipal Elections Result 2026: हरियाणा नगर निकाय चुनावों में बीजेपी की जीत हुई है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: अंश राघव | Updated at : 14 May 2026 09:37 AM (IST)
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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने बुधवार को हरियाणा नगर निकाय चुनावों में शानदार जीत हासिल की. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि यह जीत एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की विकास और सुशासन नीतियों में जनता के अटूट विश्वास को दर्शाती है.

मोदी ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘हरियाणा के नगर निकाय चुनावों में भाजपा की शानदार विजय के लिए राज्य के मेरे परिवारजनों का बहुत-बहुत आभार! ’’.

उन्होंने कहा, ‘‘इस जीत से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि जनता-जनार्दन का भाजपा-राजग सरकार द्वारा किए जा रहे विकास और सुशासन की नीतियों पर अटूट विश्वास है. यह विजय राज्य की ‘डबल इंजन’ सरकार पर हरियाणा के लोगों के भरोसे का भी प्रतीक है’’.

यह भी पढ़ें - PM Modi WFH Model: 'वर्क फ्रॉम होम करें', पीएम मोदी ने आखिर ऐसा क्यों कहा, होने वाला है कोई बड़ा फैसला?

मोदी ने कहा, ‘‘इस अवसर पर पार्टी के उन सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने भाजपा की इस जीत में अहम भूमिका निभाई है’’.

उकलाना को छोड़कर भाजपा ने अन्य सभी नगर निकाय चुनावों में शानदार जीत दर्ज की.

उकलाना में 23 वर्षीय एक छात्र ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नगर समिति के अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की.

पार्टी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ माने जाने वाले सांपला में नगरपालिका समिति अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की.

कांग्रेस ने नगर निकाय चुनाव के लिए सांपला में अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था. हालांकि, इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) और आम आदमी पार्टी (आप) ने कुछ वार्ड में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें एक भी सीट नहीं मिली.

नगरपालिका चुनाव में, भाजपा ने विकास के मुद्दे पर वोट मांगे, जबकि कांग्रेस ने स्वच्छता, जल निकासी और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर भाजपा पर निशाना साधा.

भाजपा खेमे में जश्न का माहौल था और पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मिठाई बांटी.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नगर निगम चुनावों में भाजपा के शानदार प्रदर्शन की सराहना की. उन्होंने कहा कि लोगों ने एक बार फिर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों पर अपनी सहमति जताते हुए उन पर अपना भरोसा जताया है.

सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता ने एक बार फिर उन्हें नकार दिया है. उन्होंने कहा, ‘‘कांग्रेस हमेशा झूठ का सहारा लेती है, लोग यह समझ चुके हैं’’.

उन्होंने कहा कि कांग्रेस का ‘‘असली चेहरा बेनकाब हो गया है’’.

हुड्डा के गढ़ सांपला में भाजपा की जीत पर सैनी ने कहा, ‘‘लोगों को अब हुड्डा पर भरोसा नहीं रहा. वह झूठ बोलते हैं’’.

मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमारी सरकार ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है और लोगों से किए गए वादों को पूरा कर रही है’’.

परिणामों के अनुसार, पंचकूला में महापौर पद के लिए भाजपा के श्यामलाल बंसल (71) ने कांग्रेस उम्मीदवार और राज्य महिला कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सुधा भारद्वाज को 36,252 मतों के अंतर से हराया.

सोनीपत में महापौर पद के लिए भाजपा के राजीव जैन (61) ने कांग्रेस उम्मीदवार कमल दीवान को 23,247 मतों से हराया.

अंबाला में भाजपा की अक्षिता सैनी (32) ने कांग्रेस उम्मीदवार कुलविंदर कौर को 21,358 मतों के अंतर से हराया.

वर्तमान में पंचकूला, अंबाला और सोनीपत के तीन नगर निगमों में मौजूदा महापौर भाजपा से हैं.

सांपला नगर समिति में भाजपा के प्रवीण ने निर्दलीय उम्मीदवार अंकित को 687 मतों से हराया.

धारूहेड़ा में, भाजपा के सत्यनारायण उर्फ ​​​​अजय जांगड़ा ने निर्दलीय उम्मीदवार बाबू लाल के खिलाफ 6,236 मतों से जीत हासिल की.

हालांकि, उकलाना में भाजपा उम्मीदवार निकिता गोयल निर्दलीय उम्मीदवार रीमा सोनी से 2,806 मतों से हार गईं.

जब उनसे निकिता के लिए प्रचार करने वाले भाजपा के शीर्ष नेताओं के बारे में पूछा गया, तो सोनी ने कहा, ‘‘मुझे उकलाना की जनता का समर्थन प्राप्त था. मैं उन्हें मुझे विजयी बनाने के लिए धन्यवाद देती हूं’’.

सोनी ने कहा, ‘‘मैं एक साधारण परिवार से आती हूं, और मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूं जिन्होंने मेरा समर्थन किया’’. चुनाव लड़ने से पहले, स्नातक सोनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं.

इस बीच रेवाड़ी नगर परिषद में भाजपा की विनीता पिप्पल ने कांग्रेस की निहारिका को 21,445 मतों से हराया. अंबाला में भाजपा ने 16 वार्ड जीते, तीन वार्ड कांग्रेस के खाते में गए, जबकि एक वार्ड में निर्दलीय उम्मीदवार विजयी हुए.

सोनीपत में भाजपा ने 17 वार्ड पर जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने पांच वार्ड में जीत दर्ज की. कुछ वार्ड में तो कांग्रेस उम्मीदवार निर्दलीय उम्मीदवारों से भी पीछे रह गए.

पंचकूला नगर निगम में भाजपा ने 17 वार्ड में जीत हासिल की, निर्दलीय उम्मीदवारों ने दो वार्ड में जीत दर्ज की, जबकि कांग्रेस ने केवल एक वार्ड में जीत हासिल की.

पंचकूला में महापौर का पद जीतने के बाद भाजपा के श्यामलाल बंसल ने कहा कि वह जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे.

भाजपा की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने पार्टी पर भरोसा जताने के लिए मतदाताओं का आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि हुड्डा के गढ़ माने जाने वाले सांपला में भाजपा की जीत कांग्रेस के प्रति स्पष्ट अस्वीकृति का संकेत है.

यह भी पढ़ें: संकट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, भारत दुनिया को नहीं भेजेगा चीनी, शुगर एक्सपोर्ट कर दिया बैन

Published at : 14 May 2026 09:37 AM (IST)
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