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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटश्रीलंका से पहला टेस्ट हारा भारत तो सब खत्म? जानें WTC फाइनल का समीकरण

श्रीलंका से पहला टेस्ट हारा भारत तो सब खत्म? जानें WTC फाइनल का समीकरण

Indian Team WTC Final Equation: अगर भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट हार गई, तो क्या उनका WTC फाइनल में पहुंचने का पत्ता कट जाएगा? आइए जानते हैं कि इस सूरत में समीकरण क्या कहता है.

Written By : मोहम्मद अलफैज |  Updated at : 15 Aug 2026 03:31 PM (IST)
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भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से गाले में खेल रही है. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 (WTC 2025-27) चक्र के फाइनल के लिहाज से भारत के लिए यह मैच बहुत अहम है. पिछले चक्र में टीम इंडिया फाइनल में नहीं पहुंच सकी थी. इस बार भी भारतीय टीम के समीकरण कमजोर ही नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक सवाल यह उठ रहा है कि क्या श्रीलंका के खिलाफ पहला टेस्ट हारते ही लगातार दूसरी बार टीम का WTC फाइनल में पहुंचने का सपना टूट जाएगा? तो आइए जानते हैं कि हार के साथ समीकरण कैसा बैठेगा.

अभी टीम इंडिया WTC प्वाइंट्स टेबल में 48.15% अंक  (PTC) के साथ पांचवें पायदान पर है. टीम को अभी चक्र में कुल 9 मुकाबले (गाले में खेला जा रहा श्रीलंका टेस्ट मिलाकर) खेलने हैं. भारत को बगैर किसी पर निर्भर हुए डायरेक्ट फाइनल में जगह बनाने के लिए श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में 2-0 से जीत दर्ज करनी होगी. हालांकि पहले टेस्ट में हार के बाद भी टीम इंडिया के पास फाइनल में जाने के चांस रहेंगे. 

9 में से 7 टेस्ट हर हाल में जीतना जरूरी

देखिए, अगर टीम इंडिया सभी 9 टेस्ट जीत लेती है, तो उनका फाइनल में जाना लगभग कंफर्म हो जाएगा. लेकिन गिरी से गिरी हालत में भारतीय टीम को फाइनल में जगह हासिल करने के लिए 9 में कम से कम 7 टेस्ट जीतने होंगे. 7 जीत के साथ टीम खुद को PTC प्वाइंट्स में 60% के ऊपर रख पाएगी. फाइनल में पहुंचने के लिए 60% तो चाहिए ही होंगे. इससे कम प्वाइंट्स के साथ फाइनल में पहुंचना लगभग असंभव होगा. 

लिहाजा सीधा समीकरण यही कहता है या भारत को कम से कम 7 टेस्ट जीतने ही होंगे. हां, वो अलग बात है कि टीम सभी 9 या फिर 8 मुकाबले जीतकर आसानी से फाइनल में जगह हासिल कर सकती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार भारतीय टीम फाइनल में जगह बना पाती है या फिर नहीं. 

बताते चलें कि भारत को बाकी 9 टेस्ट श्रीलंका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने हैं. श्रीलंका के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जा रही है. इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 टेस्ट होंगे और फिर टीम इंडिया चक्र की अंतिम सीरीज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की खेलेगी. 

 

यह भी पढ़ें: वीडियो शूट कर रहे थे अश्विन, उनके घर आ पहुंची पुलिस; जानिए क्यों

Published at : 15 Aug 2026 03:31 PM (IST)
Tags :
India VS Sri Lanka World Test Championship IND Vs SL 1st Test WTC 2025-27 Final
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