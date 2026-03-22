महाराष्ट्र की राजनीति इन दिनों नासिक के ज्योतिषी अशोक खरात से जुड़े कथित दुष्कर्म मामले को लेकर काफी गरमाई हुई है. विपक्ष लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से इस्तीफे की मांग कर रहा है, वहीं सरकार इस पूरे मामले को गंभीर अपराध बताते हुए जांच का भरोसा दिला रही है. इस बीच खुद मुख्यमंत्री ने सामने आकर न सिर्फ विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया, बल्कि यह भी साफ किया कि सरकार इस मामले में किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है. उन्होंने महिलाओं की गरिमा को सर्वोपरि बताते हुए कहा कि न्याय मिलने तक सरकार चैन से नहीं बैठेगी.

'सिर्फ फोटो से फैसला नहीं'

मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के आरोपों पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा, “मैं फिर पूछता हूँ, कौन किससे मिला, किसकी किसके साथ फोटो है. किसी की भी किसी के साथ फोटो हो सकती है. लेकिन उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने विशेष कैबिनेट बैठक बुलाई और 40 किलोमीटर दूर से पानी मंगवाया? जो लोग मंत्रियों पर बोलते हैं, वे दूसरों पर चुप क्यों रहते हैं? यह चयनात्मक रवैया क्यों?"

उन्होंने कहा, "कुछ लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं. हम महिलाओं की गरिमा को लेकर चिंतित हैं और जब तक हर प्रभावित महिला को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे.”

Nagpur: On alleged rape case involving Nashik astrologer Ashok Kharat, Maharashtra CM Devendra Fadnavis says, "There is no point in making baseless statements. The case involving Kharat is extremely serious. Efforts are underway to encourage victims to come forward. Some women… pic.twitter.com/57ITI5kkAz — ANI (@ANI) March 22, 2026

मामला बेहद गंभीर, SIT कर रही जांच

फडणवीस ने साफ कहा कि यह मामला बहुत गंभीर है और इसकी जांच उच्च स्तर पर हो रही है. उन्होंने कहा, “बिना आधार के बयान देने का कोई मतलब नहीं है. खरात से जुड़ा मामला बेहद गंभीर है. पीड़िताओं को आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. कुछ महिलाएं सामने आना शुरू भी हो गई हैं. पूरे मामले की उच्च स्तर पर निगरानी की जा रही है."

उन्होंने बताया, "डीजीपी को भी इसकी देखरेख के निर्देश दिए गए हैं. एक एसआईटी का गठन किया गया है और नासिक पुलिस आयुक्त, एसआईटी के साथ मिलकर जांच कर रहे हैं. मुझे विश्वास है कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा.”

'राजनीतिक रंग देने की कोशिश हो रही'

मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा, "इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है. किसी के पास कोई सबूत है तो वह सामने लाए, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी. लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. विपक्ष के किन-किन लोगों का इसमें संबंध रहा है, इसका सबूत भी मैं दे सकता हूं और मेरे पास सबसे ज्यादा प्रमाण हैं. लेकिन वे पुलिस के पास हैं और कार्रवाई करना उनका काम है, मेरा नहीं."

मुख्यमंत्री ने इस मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया. उन्होंने कहा, "प्रभाव का दुरुपयोग कर महिलाओं का शोषण करना सबसे घिनौने अपराधों में से एक है. किसी भी हालत में आरोपियों को सजा मिलेगी. सरकार और पुलिस हर जरूरी कार्रवाई के लिए तैयार हैं.”

ममता बनर्जी के बयान पर भी दिया जवाब

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए फडणवीस ने कहा, “कभी-कभी व्यक्ति अपनी समझ और विवेक खो बैठता है, और जब ऐसा होता है तो ऐसे बयानों को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए. जनता जानती है कि घुसपैठिए कौन हैं और देश की रक्षा के लिए कौन काम कर रहा है.”