ओवैसी संग हिस्ट्रीशीटर की फोटो पर विवाद! BJP के बवाल के बाद AIMIM पार्षद को हटानी पड़ी तस्वीर

हाल ही में हुए बीएमसी चुनाव में वार्ड समिति अध्यक्ष का पद जीतने वाली AIMIM पार्षद खैरुन्निसा अख्तर हुसैन के कार्यालय में लगी तस्वीर से विवाद खड़ा हो गया है. बता दें कि पार्षद ने दीवार पर पार्टी अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ अपने पति अकबर हुसैन उर्फ बाटला की तस्वीर भी लगा दी थी.

अकबर हुसैन के आपराधिक इतिहास को लेकर सरकारी दफ्तर में लगाई गई तस्वीर पर विवाद शुरू हो गया है. बीजेपी ने सरकारी दफ्तर में अकबर हुसैन की तस्वीर लगाए जाने पर नाराजगी जाहिर की थी और बढ़ते विवाद के बाद यह तस्वीर दफ्तर से हटा दी गई है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल हाल ही में बीएमसी के चुनाव हुए थे. 16 जनवरी को इस चुनाव के नतीजे सामने आए जिसमें AIMIM पार्टी के 8 पार्षद चुने गए हैं. इसमें मुंबई के एम-ईस्ट वार्ड (गोवंडी और देवनार वार्ड) से खैरुन्निसा हुसैन ने चुनाव जीता. चुनाव जीतने के बाद बीते दिनों खैरुन्निसा हुसैन ने अपने कार्यालय की दीवार पर पार्टी प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ अपने पति अकबर हुसैन की तस्वीर लगा दी.

अकबर हुसैन का आपराधिक रिकॉर्ड से हुआ विवाद!

ये मामला इस लिए विवाद का रूप ले लिया क्योंकि बीजेपी के अनुसार, अकबर हुसैन का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है. बीजेपी ने फोटो पर तुरंत आपत्ति जताते हुए कहा कि अकबर हुसैन को आपराधिक रिकॉर्ड के चलते तड़ीपार किया गया है. उन्होंने सवाल उठाया कि कानून द्वारा प्रतिबंधित व्यक्ति की तस्वीर सरकारी कार्यालय में कैसे लगाई जा सकती है? मामले को और बिगड़ने से बचाने के लिए एआईएमआईएम नेतृत्व ने हस्तक्षेप किया और तस्वीर हटाने का आदेश दिया.

पार्षद का पति अकबर हुसैन एक कुख्यात हिस्ट्रीशीटर है. पुलिस रिकॉर्ड में उसे राजू बटला के नाम से भी जाना जाता है. उस पर हत्या, हत्या के प्रयास, जबरन वसूली और तस्करी सहित 23 से अधिक मामले दर्ज हैं.