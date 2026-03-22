'सेंचुरी लगेगी, अबकी बार 100 के पार', रुपये की गिरावट पर संजय राउत का केंद्र सरकार पर वार

भारतीय रुपये की लगातार गिरती कीमत को लेकर सियासत तेज हो गई है. शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है. राउत ने रुपये की कमजोरी को देश की साख और आर्थिक स्थिति से जोड़ते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं.

'अबकी बार 100 के पार' का तंज

राउत ने अपने बयान में कहा, “सेंचुरी लगेगी, अबकी बार 100 के पार. मोदी जी कहाँ हैं? वे पश्चिम बंगाल में हैं, ममता बनर्जी को हराने के लिए राष्ट्रपति शासन की तैयारी कर रहे हैं. पीएम मोदी और अमित शाह पश्चिम बंगाल में ‘खेला’ करने की कोशिश कर रहे हैं, और रुपये की कीमत गिरती जा रही है. मोदी कहते थे कि जब रुपये की कीमत गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है. अब क्या गिर रहा है?”

सरकार पर चुप रहने का आरोप

उन्होंने आगे कहा, “सरकार चुप है और चुप ही रहेगी. जब रुपया गिरता है, तो सिर्फ मुद्रा ही नहीं गिरती, बल्कि देश की साख और प्रतिष्ठा भी गिरती है. जिस तरह भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है और जिस तरह रुपया दिन-ब-दिन गिर रहा है"

उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा, "मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी अब देश का नेतृत्व करने में सक्षम नहीं हैं. हां, आज युद्ध है, लेकिन क्या कल युद्ध था? रुपया गिरना ठीक उसी समय शुरू हुआ जब पीएम मोदी प्रधानमंत्री बने.”

प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना

राउत ने अपने बयान में प्रधानमंत्री पर सीधा हमला करते हुए कहा, “मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं, ‘मोदी जी, अब झोला उठाओ और चले जाइए.’”

रुपये की गिरावट को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है. संजय राउत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब देश में आर्थिक मुद्दों पर बहस तेज है. आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं.