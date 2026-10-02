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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई में CJP के प्रोटेस्ट पर CM फडणवीस बोले, 'पहले ही बताना चाहता हूं...'

मुंबई में CJP के प्रोटेस्ट पर CM फडणवीस बोले, 'पहले ही बताना चाहता हूं...'

शिवाजी पार्क में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस ने कहा कि फेक नैरेटिव को बढ़ाने की कोशिश में कामयाबी नहीं मिलेगी.

Written By : सनातन कुमार |  Updated at : 02 Oct 2026 03:30 PM (IST)
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मुंबई में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रोटेस्ट पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि वो पहले ही बता देना चाहते हैं कि अब सारा पर्दाफाश हो चुका है. तीनों चुनाव आयुक्तों ने फेक नैरेटिव को खत्म कर दिया है. फिर भी फेक नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश चल रही है. इसमें कामयाबी नहीं मिलेगी. बता दें कि मुंबई की शिवाजी पार्क में सीजेपी ने आज (2 अक्टूबर) को चार बजे से विरोध-प्रदर्शन की घोषणा की हुई है.

बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी सीजेपी के प्रदर्शन पर निशाना साधा. शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने कहा कि आज तथाकथित वोट चोरी के नाम पर फर्जी नैरेटिव तैयार करने के लिए विपक्ष की तरफ से राजनीतक नौटंकी हो रही थी उसका लोकतंत्र या संविधान बचाने से कुछ लेना देना नहीं है. 

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शिवसेना नेता ने आगे कहा कि अपनी राजनीतिक को बचाने के लिए विपक्षी पार्टियों ने ये तथाकथित आंदोलन घोषित किया है. विपक्ष कह रहा है कि तेरह करोड़ लोगों के नाम काट दिए गए. अगर ये बात सही है तो आज शिवाजी पार्क और जंतर मंतर पर कम से कम 10 फीसदी लोग तो आएंगे. लेकिन इनके आंदोलनों में इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा और कोई नहीं दिखता है. वो भी संख्या बहुत थोड़ी है. इसका मतलब है कि वोट चोरी का जो आरोप है वो पूरी तरह से फर्जी है.

मुंबई में दोबारा लिखा जाएगा इतिहास- सीजेपी

इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने एक्स पोस्ट में कहा कि शिवाजी पार्क में चारों तरफ तिरंगा दिख रहा है. इस बार गांधी जयंती पर मुंबई में इतिहास दोबारा लिखा जाएगा.

शिवाजी पार्क के आस-पास कड़ी सुरक्षा

विरोध-प्रदर्शन के मद्देनजर शिवाजी पार्क के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया. पुलिस द्वारा प्रदर्शन की अनुमति नहीं दिए जाने के बावजूद सीजेपी ने प्रदर्शन का आह्वान किया है. मध्य मुंबई में दादर स्टेशन और शिवाजी पार्क मैदान के आसपास सुरक्षा कड़ी की है. एक अधिकारी ने बताया कि किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियों के सुरक्षा कर्मियों को रणनीतिक स्थानों पर तैनात किया गया है. उन्होंने कहा कि शिवाजी पार्क की ओर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर व्यापक स्तर पर बैरिकेड भी लगाए गए हैं.

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About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार 10 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और मौजूदा वक्त में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं. अपने एक दशक के अनुभव में उन्हें टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 02 Oct 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस CJP
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