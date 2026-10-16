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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रविरार: महिला ने की आत्महत्या, म्यूजिक डायरेक्टर पर ब्लैकमेलिंग का आरोप

विरार: महिला ने की आत्महत्या, म्यूजिक डायरेक्टर पर ब्लैकमेलिंग का आरोप

विरार में ब्लैकमेलिंग से परेशान 37 वर्षीय महिला ने आत्महत्या कर ली. म्यूजिक डायरेक्टर पर शारीरिक शोषण और एक करोड़ रुपये वसूलने का आरोप है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 16 Oct 2026 06:10 PM (IST)
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विरार पश्चिम के अर्नाला सागरी पुलिस स्टेशन की सीमा में गुरुवार सुबह 37 वर्षीय महिला ने जहरीली दवा पीकर आत्महत्या कर ली. फिल्म इंडस्ट्री में काम दिलाने का लालच देकर शारीरिक शोषण और ब्लैकमेलिंग किए जाने के आरोपों के बाद मामला गंभीर हो गया है.

अर्नाला सागरी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सतीश निकम के मुताबिक, मृतक महिला नलिनी नामजोशी विरार पश्चिम के जे.पी. नगर इलाके में रहती थीं. गुरुवार सुबह करीब 6:30 बजे उन्होंने अर्नाला जाने वाली मुख्य सड़क पर एक बेंच पर बैठकर खटमल मारने की दवा पी ली.

इलाज के दौरान महिला की मौत

पुलिस ने उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई. महिला के भाई की शिकायत के मुताबिक, आरोपी सौरभ पत्की ने फिल्म इंडस्ट्री और वेब सीरीज में काम दिलाने का लालच देकर जनवरी 2026 से महिला से नजदीकी बढ़ाई थी.

आरोप है कि आरोपी ने महिला के अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल किया और करीब एक करोड़ रुपये वसूले. घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला. महिला ने आत्महत्या से पहले लिखे कथित पत्र में भी आरोपी पर एक करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया है.

मानसिक प्रताड़ना से आहत होकर महिला ने दी जान

लगातार हो रही ब्लैकमेलिंग और मानसिक प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने आत्महत्या की, ऐसा प्राथमिक संदेह जताया जा रहा है. आरोपी फिलहाल फरार है. अर्नाला सागरी पुलिस उसकी तलाश कर रही है. मामले की आगे की जांच जारी है. पुलिस ने जबरन वसूली और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है.

पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट में पत्की नाम के शख्स पर आरोप लगाए गए हैं. फिलहाल पुलिस मृतका के भाई के बयान और सुसाइड नोट की भी जांच में जुटी हुई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी की पहचान कर ली है. उसका मोबाइल फोन बंद और लगातार उसकी तलाश की जा रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 16 Oct 2026 06:09 PM (IST)
Tags :
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