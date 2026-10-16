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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगोरेगांव में बच्चे की मौत, 12 साल की नाबालिग पर छत से फेंकने का आरोप

गोरेगांव में बच्चे की मौत, 12 साल की नाबालिग पर छत से फेंकने का आरोप

गोरेगांव में 18 महीने के मासूम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. वहीं 12 साल की नाबालिग लड़की पर इमारत से नीचे फेंकने का आरोप लगा.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 16 Oct 2026 03:45 PM (IST)
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मुंबई के गोरेगांव पूर्व से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां महज 12 साल की एक नाबालिग लड़की पर अपने पड़ोस में रहने वाले 18 महीने के मासूम बच्चे को इमारत की छठी मंजिल से डक्ट से नीचे फेंकने का आरोप है. इस घटना में मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.

घटना गोरेगांव पूर्व के शिवशाही प्रोजेक्ट की इमारत नंबर एक की है. जहां कल रात करीब साढ़े दस बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ. जानकारी के मुताबिक, 18 महीने का बच्चा इमारत की छठी मंजिल पर खेल रहा था. इसी दौरान 12 वर्षीय नाबालिग ने कथित तौर पर उसे उठाकर इमारत के डक्ट से नीचे धकेल दिया.

सबूत नष्ट करने के भी आरोप

बच्चे के नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई. वहीं, घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज और सबूत नष्ट करने की कोशिश किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

मामले में दिंडोशी पुलिस ने एडीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से घटना की जांच कर रही है. वहीं, 12 वर्षीय नाबालिग और उसकी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है.

घटना से इलाके में दहशत

इस घटना के बाद इमारत में रहने वाले लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल है. अब पुलिस जांच में यह स्पष्ट होगा कि आखिर 18 महीने के मासूम की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है. फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है. साथ ही पुलिस घटना के कारणों की भी जांच में जुटी हुई है. पुलिस इस मामले की हर एंगल से छानबीन कर रही है.

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About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 16 Oct 2026 03:44 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA POLICE MAHARASHTRA NEWS MUMBAI NEWS
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