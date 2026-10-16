गोरेगांव में बच्चे की मौत, 12 साल की नाबालिग पर छत से फेंकने का आरोप

मुंबई के गोरेगांव पूर्व से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां महज 12 साल की एक नाबालिग लड़की पर अपने पड़ोस में रहने वाले 18 महीने के मासूम बच्चे को इमारत की छठी मंजिल से डक्ट से नीचे फेंकने का आरोप है. इस घटना में मासूम की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. बताया जा रहा है कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है.

घटना गोरेगांव पूर्व के शिवशाही प्रोजेक्ट की इमारत नंबर एक की है. जहां कल रात करीब साढ़े दस बजे यह दर्दनाक हादसा हुआ. जानकारी के मुताबिक, 18 महीने का बच्चा इमारत की छठी मंजिल पर खेल रहा था. इसी दौरान 12 वर्षीय नाबालिग ने कथित तौर पर उसे उठाकर इमारत के डक्ट से नीचे धकेल दिया.

सबूत नष्ट करने के भी आरोप

बच्चे के नीचे गिरते ही उसकी मौत हो गई. वहीं, घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज और सबूत नष्ट करने की कोशिश किए जाने के आरोप भी सामने आए हैं. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

मामले में दिंडोशी पुलिस ने एडीआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से घटना की जांच कर रही है. वहीं, 12 वर्षीय नाबालिग और उसकी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ किए जाने की जानकारी सामने आई है.

घटना से इलाके में दहशत

इस घटना के बाद इमारत में रहने वाले लोगों के बीच डर और दहशत का माहौल है. अब पुलिस जांच में यह स्पष्ट होगा कि आखिर 18 महीने के मासूम की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इस घटना के पीछे की पूरी सच्चाई क्या है. फिलहाल पुलिस द्वारा आरोपों को लेकर भी पूछताछ की जा रही है. साथ ही पुलिस घटना के कारणों की भी जांच में जुटी हुई है. पुलिस इस मामले की हर एंगल से छानबीन कर रही है.

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