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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रगांधी जयंती पर 'दिखावे की श्रद्धांजलि' पर भड़के राज ठाकरे, 'मूर्तियों के साथ फोटो...'

गांधी जयंती पर 'दिखावे की श्रद्धांजलि' पर भड़के राज ठाकरे, 'मूर्तियों के साथ फोटो...'

महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर MNS प्रमुख राज ठाकरे ने सत्तपक्ष पर निशाना साधा और लिखा कि अब मूर्तियों के साथ तस्वीरें खिंचवाना ही उन्हें श्रद्धांजलि देने का नया तरीका बन गया है.

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 02 Oct 2026 02:04 PM (IST)
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महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (MNS) के प्रमुख राज ठाकरे ने सत्तापक्ष पर निशाना साधा है. उन्होंने दिखावे की श्रद्धांजलि पर भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि आज का सच ये है कि अब केवल हम महान हस्तियों को केवल उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर ही याद करते हैं.

उनकी मूर्तियों पर माला चढ़ाते हैं और तस्वीरें खिंचवाते हैं लेकिन उनके आदर्शों को पालन नहीं किया जाता है. अब मूर्तियों के साथ तस्वीरें खिंचवाना ही उन्हें श्रद्धांजलि देने का नया तरीका बन गया है. ये बातें ठाकरे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखी हैं. 

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'सवाल पूछो तो 'देशद्रोही' का टैग देने को तैयार'

इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आज मौजूदा सत्ता के दौर में गांधीजी की याद और भी ज़्यादा आनी चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें सत्ता से सवाल करना सिखाया था, लेकिन सवाल पूछना मौजूदा शासकों को पसंद नहीं. सत्तापक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने लिखा कि आज इनसे जैसे ही आप सवाल पूछते हैं तो वो उनके समर्थक 'ट्रोल्स' आपको देशद्रोही करार देने के लिए तैयार रहते हैं. 

गांधीजी का सबसे बड़ा उपहार

ठाकरे ने पूछा कि गांधीजी ने इस देश को सबसे बड़ा उपहार दिया है जो आम आदमी के पास है और वो ताकत है सत्ता को 'ना' कह सकने की. ठाकरे ने कहा कि भले ही सत्ता पक्ष के पास जबरदस्त ताकत हो, कानूनों में आसानी से बदलाव करने की क्षमता हो, और वो उन कानूनों के आधार पर किसी को भी अपराधी घोषित करने की बेलगाम ताकत रखते हो लेकिन गांधी जी ने देश को बताया है कि आम आदमी की सोचने-समझने की क्षमता पर सत्ता कब्जा नहीं कर सकती.

'व्हॉट्सएप यूनिवर्सिटी' पर भी निशाना साधा

राज ठाकरे ने अपने पोस्ट में 'वॉट्सऐप यूनिवर्सिटी' पर भी निशाना साधा और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी. उन्होंने लिखा,  'सोशल मीडिया और 'व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी' के आज के दौर में, ठीक इसी क्षमता को दबाने की कोशिशें हो रही हैं, इसलिए, हर किसी को सतर्क रहना चाहिए.'

आंदोलनों और प्रदर्शनों का समर्थन

ठाकरे ने अपने पोस्ट में लिखा कि  लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है. सत्ता में बैठे लोगों को समय-समय पर यह बात याद दिलाई जानी चाहिए. राजनीतिक दलों के आंदोलन, मार्च और उनमें जनता की भागीदारी सत्ता में बैठे लोगों को इस बात का एहसास कराने के तरीके हैं और इसे नहीं भूलना चाहिए.  यही गांधीजी की शिक्षाओं का सार है.

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 02 Oct 2026 02:04 PM (IST)
Tags :
राज ठाकरे MAHARASHTRA NEWS
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