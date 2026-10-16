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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रपुणे: ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी, 22 साल के IT इंजीनियर ने दी जान

पुणे: ड्रग्स केस में फंसाने की धमकी, 22 साल के IT इंजीनियर ने दी जान

पुणे में ड्रग्स के झूठे मामले में फंसाने की धमकी से परेशान 22 वर्षीय IT इंजीनियर ने 27वीं मंजिल से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी. आरोप है कि झूठे केस में फंसाने की देकर पैसे मांगे जा रहे थे.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 16 Oct 2026 04:24 PM (IST)
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पुणे के खराड़ी इलाके में ड्रग्स के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगने का आरोप सामने आया है. कथित धमकियों और मानसिक प्रताड़ना से परेशान 22 वर्षीय IT इंजीनियर शिखर कुमार गौरव सक्सेना ने एक इमारत की 27वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली. 

इस मामले में उसके पिता की शिकायत पर अजय कुमार भाटिया नाम के व्यक्ति के खिलाफ खराड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय चव्हाण के मुताबिक, शिखर पुणे की एक नामी IT कंपनी में नौकरी करता था. खराड़ी इलाके की रिवरडेल सूट सोसायटी की 27वीं मंजिल से छलांग लगाने की घटना सामने आई थी. 

पिता की शिकायत के बाद पुलिस जांच में खुलासा

शुरुआत में पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था. हालांकि, शिखर के पिता की शिकायत के बाद मामले में धमकी और पैसे मांगने के आरोपों की जांच शुरू की गई है. शिखर 29 सितंबर को घर से लापता हो गया था. उसके लापता होने के बाद खराड़ी पुलिस स्टेशन में अपहरण का मामला दर्ज किया गया था. 

पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, इसी दौरान उसका शव मिला. इसके बाद पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था. शिखर के अंतिम संस्कार के बाद उसके पिता कुमार गौरव सक्सेना निवासी हरिद्वार उत्तराखंड, पुणे पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के मुताबिक, अजय कुमार भाटिया शिखर को बार-बार फोन करता था. उसे ड्रग्स के झूठे मामले में फंसाने की धमकी देकर पैसे मांगे जा रहे थे.

मृतक के पिता ने लगाए ये आरोप

शिखर के पिता ने आरोप लगाया है कि लगातार मिल रही धमकियों के कारण उनका बेटा मानसिक तनाव से गुजर रहा था. इसी प्रताड़ना से परेशान होकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया. खराड़ी पुलिस ने पिता की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस आरोपों की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शिखर को किस तरह की धमकियां दी गई थीं और इस मामले में अन्य किसी व्यक्ति की भूमिका है या नहीं.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 16 Oct 2026 04:23 PM (IST)
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