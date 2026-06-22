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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रBMW Crash Video: मुंबई-वडोदरा हाईवे पर BMW हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने, फुटबॉलर समेत 2 की हुई थी मौत

BMW Crash Video: मुंबई-वडोदरा हाईवे पर BMW हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने, फुटबॉलर समेत 2 की हुई थी मौत

BMW Crash Video: ठाणे जिले के बदलापुर में मुंबई-वडोदरा हाईवे पर रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक और एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Edited By: Mahima Pandey |  Updated at : 22 Jun 2026 01:37 PM (IST)
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  • जन्मदिन मनाकर लौटते समय कार 200 मीटर दूर उछल गई.

रफ्तार कुछ पल में जीवन की लीला समाप्त कर सकती है और इसका ताजा उदाहरण ठाणे जिले में देखने को मिला. यहां ठाणे जिले के बदलापुर में मुंबई-वडोदरा हाईवे पर रविवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक युवक और एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कार की रफ्तार काफी तेजी थी. 

हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस ने मृतकों की पहचान फुटबॉलर योगेश नेगी (26), रेबेका जैकब (24) और घायल युवक की पहचान 24 वर्षीय अंगद गिल के तौर पर की है. बदलापुर पुलिस उपायुक्त इस मामले में 1 बजे मीडिया से बात करेंगे और जानकारी साझा करेंगे. 

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घायल का इलाज जारी

पुलिस के मुताबिक, नेगी और अंगद दोनों बदलापुर निवासी हैं, जबकि जैकब बांद्रा की थी. अंगद दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हैं और उन्हें कल्याण के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एयरबैग की वजह से अंगद की जान बच पाई है. ये लोग नेगी का जन्मदिन मनाने के लिए निकले थे.

 
 
 
 
 
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जानकारी के अनुसार, बीएमडब्ल्यू कार (रजिस्ट्रेशन नंबर MH05 FS6675) से न्यू जेएनपीटी (बड़ौदा) हाईवे पर टिटवाला-कल्याण की तरफ जा रही थी.  एरंजाड गांव के पास चालक अंगद गिल ने यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए कार को तेज रफ्तार और लापरवाही से चलाया, जिससे वाहन अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गया.

मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार, तड़के करीब 3 बजे तीनों युवक-युवती जन्मदिन की पार्टी मनाकर BMW कार से लौट रहे थे. कार टिटवाला की ओर से बदलापुर आ रही थी. एरंजाड इलाके के पास चालक तेज रफ्तार BMW पर नियंत्रण खो बैठा, जिससे सड़क किनारे लगे लोहे के डिवाइडर से जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि गाड़ी करीब 200 मीटर तक उछल गई और पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. हादसे के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है.

शिकायतकर्ता ने बताया कि उसे रविवार सुबह 10 बजे पुलिस के मोबाइल डेटा टर्मिनल (MDT) पर इस हादसे की जानकारी मिली थी. इस मामले में शिकायतकर्ता ने सरकार की ओर से अंगद गिल के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 105 और 281 तथा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 112, 183, 184 और 194(बी) के तहत कानूनी शिकायत दर्ज कराई है. 

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया आंखों देखा हाल

वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा इतना भयावह था कि मृतकों के शरीर के अंग करीब आधा किलोमीटर तक बिखर गए. हादसे में कार सवार एक युवक और एक युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे युवक को गंभीर हालत में उपचार के लिए ठाणे के जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

मुंबई-वडोदरा हाईवे पर एक्सीडेंट, 200 मीटर तक उछली कार; दर्दनाक हादसे में 2 की मौत

 

 

 

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 22 Jun 2026 01:37 PM (IST)
Tags :
MAHARASHTRA NEWS ROAD ACCIDENT
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