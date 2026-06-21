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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रमुंबई-वडोदरा हाईवे पर एक्सीडेंट, 200 मीटर तक उछली कार; दर्दनाक हादसे में 2 की मौत

मुंबई-वडोदरा हाईवे पर एक्सीडेंट, 200 मीटर तक उछली कार; दर्दनाक हादसे में 2 की मौत

Thane News In Hindi: मुंबई-वडोदरा हाईवे पर बदलापुर के पास तेज रफ्तार BMW कार डिवाइडर से टकरा गई. हादसे में एक युवक और युवती की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल है.

Written By : सूरज ओझा |  Updated at : 21 Jun 2026 11:29 PM (IST)
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ठाणे जिले के बदलापुर में रविवार (21 जून) तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक और एक युवती की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा मुंबई-वडोदरा हाईवे पर एरंजाड इलाके के पास हुआ. बताया जा रहा है कि तीनों दोस्त जन्मदिन की पार्टी मनाकर BMW कार से वापस लौट रहे थे.

पुलिस के मुताबिक, हादसा रविवार सुबह करीब 3 बजे हुआ. BMW कार टिटवाला की ओर से बदलापुर की तरफ आ रही थी. इसी दौरान तेज रफ्तार के चलते चालक कार पर नियंत्रण नहीं रख सका. कार सड़क किनारे लगे लोहे के डिवाइडर से जोरदार टकरा गई. टक्कर इतनी भीषण थी कि लग्जरी कार करीब 200 मीटर तक घिसटती और उछलती चली गई.

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कार के उड़े परखच्चे, मौके पर मचा हड़कंप

हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि टक्कर के बाद BMW पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दुर्घटना इतनी गंभीर थी कि मृतकों के शरीर के अंग दूर-दूर तक बिखर गए. हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और लोगों ने तुरंत पुलिस तथा एम्बुलेंस को सूचना दी.

दुर्घटना में कार में सवार एक युवक और एक युवती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. वहीं तीसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है. घायल युवक को ठाणे के जुपिटर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और डॉक्टर उसकी हालत पर लगातार नजर बनाए हुए हैं.

पुलिस कर रही हादसे की जांच

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राहत कार्य शुरू कराया. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही दुर्घटनाग्रस्त BMW को भी जब्त कर लिया गया है. शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की मुख्य वजह माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की विस्तृत जांच कर रही है.

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About the author सूरज ओझा

सूरज ओझा 2021 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. अंडरवर्ल्ड, साइबर जगत से जुड़े मामलों और केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच किए जाने वाले संवेदनशील केसों पर बारीकी से नजर रखते हैं. लॉरेंस बिश्नोई गैंग, आतंकी संगठन आईएसआईएस, जैश-ए-मोहम्मद और अन्य आतंकवादी संगठनों से जुड़ी खबरें भी कवर करते रहे हैं. पत्रकारिता करियर के दौरान तीन क्षेत्रीय न्यूज़ चैनलों और दो राष्ट्रीय न्यूज़ चैनलों में काम किया है. इसके अलावा टैब्लॉयड और ब्रॉडशीट अख़बारों में भी काम करने का अनुभव रहा है.
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Published at : 21 Jun 2026 11:29 PM (IST)
Tags :
Car Accident MAHARASHTRA NEWS Thane News
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