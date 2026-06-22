उद्धव ठाकरे से दूरी तय! दोपहर तीन बजे एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होंगे बागी सांसद

उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी से टूटकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का फैसला लेने वाले 6 बागी सांसदों के लिए आज बड़ा दिन है. आज (सोमवार, 22 जून) संजय पाटील समेत सभी बागी सांसद एकनाथ गुट की सदस्यता आधिकारिक तौर पर लेने जा रहे हैं. इसके लिए आधिकारिक समारोह दोपहर 3.00 बजे रखा गया है.

उससे पहले, लगभग 11.00 बजे इस संबंध में आधिकारिक पत्र और तस्वीर जारी की जाएगी. इन सभी सांसदों का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:

* दोपहर 1 बजे वे कलिना एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे

* इसके बाद 2 बजे उनकी एक बैठक होगी

* अंत में शाम 4 बजे वे मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे

यह भी पढ़ें: उद्धव ठाकरे को झटके पर झटका! अब वसई में 50 से ज्यादा पदाधिकारियों ने छोड़ा साथ, BJP में शामिल

उद्धव ठाकरे पर आई मुसीबत, क्या बोली RJD

उद्धव ठाकरे गुट में टूट पर बिहार के राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से सांसद मनोज झा का बड़ा बयान आया है. शिवसेना यूबीटी के कई सांसदों के शिंदे गुट में शामिल होने की संभावना पर मनोज झा ने कहा, "उन्हें बागी कैसे कहा जा सकता है? उन्होंने शिवसेना (UBT) के चुनाव चिह्न पर चुनाव लड़ा था. जब शिवसेना UBT, TMC या किसी भी पार्टी में यह इंजीनियरिंग होती है, तो यह उनका संकट नहीं है, यह लोकतंत्र का संकट है. यह उद्धव ठाकरे के साथ धोखा नहीं है, यह उन मतदाताओं के साथ धोखा है जिन्होंने विकल्प देखकर उन्हें चुना और वोट दिया. क्या आप उनके साथ अन्याय नहीं कर रहे हैं?"

उद्धव गुट विधायकों की बैठक का बदला समय

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) विधायक दल की ओर से जारी सूचना के अनुसार, आज सोमवार 22 जून 2026 को "शिवालय" राज्य संपर्क कार्यालय, मंत्रालय के सामने, मुंबई में आयोजित होने वाली सभी विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों की बैठक के समय में बदलाव किया गया है.

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह बैठक दोपहर 4.00 बजे आयोजित की जानी थी, लेकिन अब यह बैठक दोपहर 2.30 बजे आयोजित की जाएगी. पार्टी के सभी विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों से अनुरोध किया गया है कि वे बैठक के समय में किए गए इस परिवर्तन की जानकारी नोट करें और निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित रहें.

यह भी पढ़ें: बागी सांसद की पार्षद बेटी ने उद्धव ठाकरे से की मुलाकात, पिता की बगावत के बाद उठाया यह बड़ा कदम